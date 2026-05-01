Geely Monjaro i-HEV ra mắt: Động cơ nhiệt hiệu suất kỷ lục, hộp số 3 cấp, uống xăng như xe hạng A

Geely tiếp tục mở rộng danh mục xe điện hóa khi chính thức giới thiệu Monjaro i-HEV tại thị trường Trung Quốc. Đây là phiên bản hybrid “tự sạc” của mẫu SUV cỡ D Monjaro, hướng đến việc cân bằng giữa khả năng tiết kiệm nhiên liệu và trải nghiệm vận hành quen thuộc, thay vì chạy theo xu hướng plug-in hybrid hay thuần điện.

Geely Monjaro i-HEV ra mắt với hệ truyền động hybrid tự sạc mới. Ảnh: Geely

Về thiết kế, Monjaro i-HEV gần như không có sự khác biệt đáng kể so với các phiên bản máy xăng đang bán. Xe vẫn giữ phong cách vuông vức, đậm chất SUV truyền thống với kích thước lớn, chiều dài khoảng 4.770 mm và trục cơ sở 2.845 mm. Nhờ đó, không gian nội thất tiếp tục là điểm mạnh, đặc biệt ở hàng ghế sau, phù hợp với nhóm khách hàng gia đình hoặc người dùng đề cao sự rộng rãi.

Thiết kế tổng thể giữ nguyên phong cách SUV cỡ D quen thuộc. Ảnh: Geely

Điểm đáng chú ý nhất của phiên bản này nằm ở hệ truyền động. Monjaro i-HEV sử dụng hệ thống hybrid i-HEV do Geely tự phát triển, kết hợp động cơ xăng 1.5L tăng áp với hai mô-tơ điện và hộp số DHT 3 cấp. Tổng công suất hệ thống đạt khoảng 230 kW, cho thấy mẫu xe không chỉ tập trung vào tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn đảm bảo hiệu năng ở mức tốt trong phân khúc.

Theo công bố từ hãng, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Monjaro i-HEV ở điều kiện WLTC đạt khoảng 4,75 lít/100 km. Đây là con số khá ấn tượng đối với một mẫu SUV cỡ D, tiệm cận các dòng hybrid đến từ Nhật Bản vốn đã có lợi thế lâu năm trong lĩnh vực này. Geely cũng nhấn mạnh hiệu suất nhiệt của động cơ đạt hơn 48%, thuộc nhóm cao trên thị trường hiện nay.

Hệ hybrid i-HEV kết hợp động cơ 1.5L và mô-tơ điện. Ảnh: Geely

Hệ thống i-HEV được thiết kế để tự động phân bổ nguồn năng lượng giữa động cơ và mô-tơ điện tùy theo điều kiện vận hành. Trong đô thị, xe có thể ưu tiên chạy điện ở tốc độ thấp nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu, trong khi khi cần tăng tốc hoặc chạy đường trường, động cơ xăng sẽ đóng vai trò chính để đảm bảo sức mạnh.

So với các phiên bản hybrid trước đó, mức tiêu thụ nhiên liệu của Monjaro i-HEV chỉ cải thiện ở mức vừa phải. Điều này cho thấy Geely không thay đổi quá nhiều về nền tảng mà tập trung vào việc tối ưu hiệu suất tổng thể của hệ truyền động, hướng đến sự cân bằng giữa chi phí, hiệu quả và độ bền.

Hệ hybrid i-HEV kết hợp động cơ 1.5L và mô-tơ điện. Ảnh: Geely

Việc ra mắt Monjaro i-HEV phản ánh rõ xu hướng của các hãng xe Trung Quốc trong giai đoạn hiện tại. Bên cạnh việc đẩy mạnh xe điện và plug-in hybrid, hybrid tự sạc vẫn được xem là giải pháp phù hợp cho những thị trường hạ tầng sạc chưa phát triển hoặc người dùng chưa sẵn sàng chuyển hẳn sang xe điện.

Trong bối cảnh phân khúc SUV cỡ D ngày càng cạnh tranh, Monjaro i-HEV được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn đáng chú ý nhờ sự kết hợp giữa kích thước lớn, trang bị hiện đại và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đây cũng có thể là bước đi chiến lược của Geely nhằm mở rộng ảnh hưởng sang các thị trường quốc tế trong tương lai, nơi hybrid vẫn đang là giải pháp trung gian quan trọng trong quá trình chuyển dịch sang xe điện hoàn toàn.