Geely EX2 - 'Xe cho phái nữ của năm' tại Car Choice Awards 2026

Không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế bên ngoài, Geely EX2 còn chiều lòng phái đẹp bằng loạt trang bị và công nghệ an toàn.

Tối 4/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội, đêm Gala vinh danh Car Choice Awards (CCA) 2026 đã chính thức diễn ra, khép lại mùa giải thứ năm đầy cảm xúc. Trong đêm trao giải, chiến thắng của mẫu xe Geely EX2 tại hạng mục “Xe cho phái nữ của năm” đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt từ đông đảo khách mời.

Kết quả chung cuộc là sự đúc kết từ hành trình bình chọn của cộng đồng chiếm 30% tổng điểm, kết hợp cùng đánh giá chuyên sâu từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn (HĐTĐCM) chiếm 70% tỷ trọng.

Hạng mục “Xe cho phái nữ của năm” luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, bởi đây là nơi tôn vinh những mẫu xe đáp ứng được các tiêu chí khắt khe của phái đẹp gồm thiết kế thời trang, tính tiện dụng cao, dễ dàng xoay sở trong phố và mang lại cảm giác an tâm khi cầm lái.

Tại hạng mục này, Geely EX2 đã chứng minh sức hút vượt trội khi xuất sắc giành vị trí quán quân với 4,44 điểm chung cuộc. Mẫu xe này đã tạo ra khoảng cách an toàn so với vị trí á quân là VinFast VF 3 (đạt 3,65 điểm).

Mẫu xe Điểm Hội đồng (chiếm 70%) Điểm bình chọn (chiếm 30%) Điểm chung cuộc Geely EX2 4,2 5,0 4,44 VinFast VF 3 4,5 4,0 3,65 VinFast VF 2 2,4 3,0 2,58 Lynk & Co 02 3,2 1,0 2,54 VinFast VF 5 1,7 2,0 1,79

Thành công của Geely EX2 có được nhờ sự ủng hộ tuyệt đối từ người tiêu dùng với 5 điểm bình chọn tối đa, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn khi nhận được 4,2 điểm từ Hội đồng. Dù VinFast VF 3 được HĐTĐCM chấm điểm cao nhất lên tới 4,5 điểm, nhưng điểm bình chọn chỉ dừng ở mức 4 điểm khiến mẫu xe này ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ hai.

Các vị trí bám đuổi phía sau trên bảng xếp hạng lần lượt gọi tên VinFast VF 2 với 25,8 điểm, Lynk & Co 02 với 25,4 điểm và VinFast VF 5 khép lại danh sách với 17,9 điểm.

Ông Trần Giáp - Founder Vietnam Road Trip, cùng bà Bùi Mai Linh - Đại diện Xe Hay trao cúp và bằng cho ông Vũ Anh Tuấn - Tổng Giám Đốc Geely Việt Nam.

Ông Vũ Anh Tuấn - Tổng giám đốc Geely Việt Nam - phát biểu: “Chúng tôi rất vinh dự khi Geely EX2 được vinh danh là “Xe dành cho phái đẹp của năm”. Giải thưởng là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với những nỗ lực của Geely trong việc tạo ra một sản phẩm phù hợp với nhu cầu, phong cách sống và trải nghiệm của khách hàng nữ tại Việt Nam”.

Geely EX2 tạo được điểm nhấn nhờ ngoại hình trẻ trung cùng những đường nét bo tròn tinh tế. Với kích thước nhỏ gọn, Geely EX2 giúp chị em tự tin luồn lách qua những con phố đông đúc hay dễ dàng xoay sở trong các bãi đỗ xe chật hẹp.

Điểm cộng lớn của xe còn nằm ở việc tối ưu hóa không gian chứa đồ, nổi bật với cốp trước dung tích 70 lít và nhiều ngăn để đồ linh hoạt xung quanh cabin. Điều này đáp ứng thói quen mang theo nhiều vật dụng cá nhân của phái đẹp.

Geely EX2 sở hữu màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn 14,6 inch là điểm nhấn trong khoang lái. Xe được tích hợp hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái ADAS tiên tiến như hệ thống camera 540 độ quan sát toàn cảnh, cảnh báo lệch làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và phanh khẩn cấp tự động.

Trái tim của xe là động cơ điện 113 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu sau. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin dung lượng 39,4 kWh, công suất sạc DC tối đa 70 kW. Geely EX2 có phạm vi hoạt động 395 km trong một lần sạc.