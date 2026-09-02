Geely EX2 bị phát hiện thông số sai lệch nhưng chưa chắc đã phải triệu hồi

Geely EX2 bị cơ quan quản lý Trung Quốc phát hiện chiều dài cơ sở thực tế có sai lệch vượt mức cho phép so với thông số đã đăng ký.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) vừa công bố kết quả kiểm tra tính phù hợp sản xuất đối với một số mẫu ô tô. Trong danh sách này, Geely EX2 bị nêu tên do chiều dài cơ sở của xe được kiểm tra có mức chênh lệch vượt ngưỡng cho phép so với thông số đã đăng ký.

Geely EX2 bị cơ quan quản lý Trung Quốc phát hiện sai lệch chiều dài cơ sở so với thông số đăng ký. Ảnh: CarNewsChina

Tại Trung Quốc, Geely EX2 được bán dưới tên gọi Xingyuan. Mẫu xe mang mã sản phẩm JL7001BEV71 do Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing sản xuất.

Geely EX2 sai lệch chiều dài cơ sở hơn mức cho phép

Theo kết quả kiểm tra của MIIT, chiều dài cơ sở đo được trên mẫu Geely EX2 được lấy mẫu có mức sai lệch vượt quá 1% so với thông số được ghi trong hồ sơ sản phẩm.

Quy định của Trung Quốc cho phép một số sai số nhất định đối với các thông số kỹ thuật của xe trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, trường hợp của Geely EX2 đã vượt qua ngưỡng này và bị cơ quan quản lý xếp vào nhóm sản phẩm không phù hợp.

Geely EX2 tại Trung Quốc được bán dưới tên gọi Xingyuan. Ảnh: CarNewsChina

MIIT không công bố chiều dài cơ sở thực tế của chiếc xe được kiểm tra, cũng như mức chênh lệch cụ thể tính theo milimet. Cơ quan này cũng không cho biết sai lệch được phát hiện trên toàn bộ xe EX2 hay chỉ xuất hiện ở mẫu xe được lấy để kiểm tra.

Chiều dài cơ sở là một trong những kích thước quan trọng của ô tô, được tính từ tâm trục bánh trước đến tâm trục bánh sau. Thông số này có ảnh hưởng trực tiếp tới cách bố trí không gian cabin, đặc biệt là khoảng để chân của hành khách.

Vì vậy, vấn đề mà Geely EX2 gặp phải không nằm ở khả năng vận hành hay an toàn của xe, mà chủ yếu liên quan tới việc thông số thực tế không khớp với dữ liệu đã đăng ký với cơ quan quản lý.

Geely EX2, hay Xingyuan tại Trung Quốc, là mẫu xe điện đô thị có kích thước nhỏ, hướng tới nhóm khách hàng sử dụng xe chủ yếu trong thành phố. Mẫu xe này cũng đang nhận được sự quan tâm tại các thị trường Đông Nam Á trong bối cảnh Geely mở rộng danh mục xe điện.

Việc mẫu xe bị MIIT phát hiện sai lệch thông số vì thế đặc biệt đáng chú ý với những người đang quan tâm đến EX2.

Chưa rõ Geely có phải triệu hồi EX2 hay không

Sau khi phát hiện các trường hợp không phù hợp, MIIT cho biết các nhà sản xuất sẽ phải thực hiện biện pháp khắc phục tùy theo mức độ của từng vấn đề. Các biện pháp quản lý có thể liên quan tới việc chỉnh sửa sản phẩm, hồ sơ đăng ký hoặc chứng nhận tính phù hợp.

Tuy nhiên, thông báo lần này không cho biết Geely có phải dừng sản xuất EX2 hay triệu hồi những xe đã được bán ra hay không.

Đây cũng là điểm cần phân biệt rõ: việc một mẫu xe bị cơ quan quản lý phát hiện sai lệch thông số trong quá trình kiểm tra không đồng nghĩa với việc toàn bộ xe cùng dòng đều mắc lỗi hoặc chắc chắn phải triệu hồi.

Geely EX2 hướng tới nhóm khách hàng sử dụng xe điện chủ yếu trong đô thị. Ảnh: CarNewsChina

Đợt kiểm tra của MIIT nằm trong chiến dịch tăng cường giám sát chất lượng và tính phù hợp của ô tô được sản xuất tại Trung Quốc. Cơ quan này đang đẩy mạnh kiểm tra thực tế để đảm bảo xe xuất xưởng đáp ứng đúng các thông số đã đăng ký.

Trong cùng đợt kiểm tra, một số mẫu xe khác cũng bị phát hiện vấn đề liên quan đến thông số kỹ thuật, trong đó có BYD Qin L DM-i với mức tiêu thụ nhiên liệu trong một chế độ thử nghiệm cao hơn số liệu đăng ký. Tuy nhiên, trường hợp của Geely EX2 đáng chú ý hơn bởi vấn đề liên quan trực tiếp tới một thông số kích thước cơ bản của mẫu xe.