Geely Coolray facelift bất ngờ được bắt gặp ở Việt Nam: Thiết kế mới, màn hình to như laptop, động cơ mạnh hơn

Hình ảnh một chiếc Geely Coolray phiên bản mới, xuất hiện tại Hà Nội đã bị rò rỉ trên mạng xã hội. Được biết, hình ảnh này được chụp tại một xưởng dịch vụ của Geely, với chiếc Coolray đang nằm trên xe chuyên dụng để vận chuyển.

Hiện phía Geely và nhà phân phối Tasco Auto vẫn chưa xác nhận thời điểm ra mắt mẫu xe này tới người tiêu dùng Việt Nam. Trước đó thông qua thông tin được Tasco Auto đăng tải, mẫu Geely Coolray phiên bản mới sẽ được phân phối trong nước ngay năm nay.

Hình ảnh chiếc Geely Coolray mới xuất hiện ở Việt Nam. Ảnh: Facebook

Trước đó, Geely Coolray bắt đầu mở bán tại Việt Nam từ tháng 2/2025 nhưng là phiên bản cũ, không phải phiên bản mới nhất như một số thị trường quốc tế. Điều này khiến không ít người tiêu dùng cảm thấy tiếc nuối.

Geely Coolray phiên bản mới được bắt gặp là bản facelift của thế hệ đang mở bán trong nước. Sự thay đổi dễ thấy là phần đầu xe tái thiết kế, lưới tản nhiệt chiếm trọn cản trước, sơn đen bóng. Cụm đèn pha LED mảnh mai hơn, đổi từ dạng thấu kính sang chóa phản xạ.

Không có ảnh chụp phía sau xe, nhưng dựa vào bản quốc tế, phần đuôi vẫn giữ thiết kế tổng thể bo tròn, nhưng đèn hậu LED mảnh hơn và nối liền hai bên. Cản dưới cũng được tinh chỉnh lại giao diện.

Thiết kế ngoại thất được tinh chỉnh. Ảnh: Autocosmos

Phiên bản facelift của Geely Coolray cũng được "tân trang" lại nội thất so với bản đang bán tại Việt Nam. Thay đổi đầu tiên là màn hình trung tâm lên tới 14,6 inch, đi kèm màn hình tốc độ toàn phần có giao diện hiện đại hơn. Tiếp đến khu vực bệ trung tâm được tối giản dàn nút bấm so với bản cũ, chỉ còn cần số, phanh tay điện tử và núm gẩy chuyển chế độ lái.

Về động cơ, Geely Coolray facelift sử dụng động cơ 1.5L tăng áp gần giống với phiên bản cũ, nhưng công suất được nâng lên thành 181 mã lực và 290 Nm mô-men xoắn (trước đây là 175 mã lực, 255 Nm). Hộp số vẫn là loại 7 cấp ly hợp kép.

Nhiều khả năng, Coolray bản mới vẫn được trang bị gói ADAS với những tính năng bao gồm ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm, đèn pha thích ứng, hỗ trợ di chuyển khi tắc đường (TJA), hỗ trợ lái xe tự động (ICA), cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù.

Một số hình ảnh của Geely Coolray facelift trên thị trường quốc tế: