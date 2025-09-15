GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc sắp vượt 40.000 USD

Theo báo cáo chung của Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung ương và Cục Thống kê Hàn Quốc, GDP bình quân đầu người dự kiến tăng từ hơn 35.000 USD năm 2024 lên hơn 37.000 USD năm nay, đạt gần 39.000 USD năm sau và sẽ vượt 40.000 USD vào năm 2027. Dự báo dựa trên giả định tăng trưởng danh nghĩa 3,2-4,1% giai đoạn 2025-2029 và tỷ giá 1.364 Won/USD. Tuy nhiên, tỷ giá hiện dao động quanh 1.400 Won/USD khiến mục tiêu có thể lùi sang năm 2028.

Năm ngoái, với lệnh thiết quân luật ngày 3/12 và việc luận tội cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol khiến bất ổn chính trị ở Hàn Quốc gia tăng và với mối đe dọa thuế quan của Mỹ vẫn tiếp diễn, tỷ giá hối đoái đã tăng lên hơn 1.500 won/USD trong nửa đầu năm nay và hiện đang dao động quanh mức 1.400 won/USD.

Giả sử tỷ giá hối đoái là 1.390 won/USD, GDP bình quân đầu người dự kiến cho năm sau sẽ chỉ đạt 39.767 USD, mục tiêu vượt quá 40.000 USD chỉ đạt được vào năm 2028 ở mức 41.417 USD. Nếu Chính phủ Hàn Quốc đi chệch khỏi lộ trình tăng trưởng dự kiến, việc đạt được GDP bình quân đầu người 40.000 USD sẽ càng khó khăn hơn.

Trong báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới” được công bố vào tháng 4 năm ngoái, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc sẽ không vượt quá 40.000 USD cho đến năm 2029 - dự kiến ở mức 40.341 USD. Tuy nhiên, tháng 10 năm ngoái, IMF cũng đã dự báo mục tiêu này sẽ đạt được vào năm 2027.