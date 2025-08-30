HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

GDP Ấn Độ bất ngờ tăng vượt dự báo, trên đà soán ngôi Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới

Anh Dũng |

Ngày 29/8, Bộ Thống kê và Thực thi Chương trình Ấn Độ (MOSPI) đã công bố GDP quý của Ấn Độ.

- Ảnh 1.

﻿Theo đó, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025 - 2026 (kết thúc vào tháng 6) tăng trưởng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vượt xa ước tính 6,7% của các nhà kinh tế tham gia thăm dò của Reuters. Quý trước, nền kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng 7,4%.

- Ảnh 2.

﻿Tăng trưởng GDP mạnh mẽ của Ấn Độ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nước này phải đối mặt với mức thuế quan 50% từ Mỹ.

Các nhà kinh tế và chuyên gia phân tích cho rằng mức thuế quan cao của Mỹ có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP của Ấn Độ từ 20-90 điểm cơ bản. ﻿

﻿Ngay cả với tốc độ tăng trưởng GDP chậm hơn, Ấn Độ vẫn sẽ giữ được danh hiệu là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Theo dự báo của IMF, Ấn Độ dự kiến sẽ ﻿vượt qua Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào cuối năm tài chính này.

Theo CNBC, Times of India﻿

Tags

Nhật Bản

GDP

tăng trưởng

nền kinh tế

GDP Ấn Độ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại