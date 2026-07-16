Gây sốt Đà Nẵng: Cặp vợ chồng bỏ phố về quê, chi 4 tỷ đồng xây nhà cấp 4 đẹp như mộng

Cơ ngơi gây ấn tượng với thiết kế mang hơi hướng Địa Trung Hải vừa đẹp vừa chill.

Xu hướng "bỏ phố về quê" không còn quá xa lạ, nhưng biến mảnh đất quê hương thành một không gian sống đẹp như khu nghỉ dưỡng vẫn luôn khiến nhiều người trầm trồ. Mới đây, một căn nhà cấp 4 mang phong cách Địa Trung Hải tại Tam Kỳ, Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) gây sốt trên TikTok nhờ thiết kế tinh tế và không gian sống ngập tràn ánh sáng. Dù không sở hữu nhiều tầng lầu bề thế, ngôi nhà vẫn gây ấn tượng mạnh với cảm giác rộng rãi, thoáng đãng và hài hòa, là sự kết hợp giữa vẻ mộc mạc của miền quê và nét sang trọng, hiện đại.

Chủ nhân của căn nhà đang viral trên TikTok là tài khoản @MYLE. Theo chia sẻ, vợ chồng cô lựa chọn xây nhà cấp 4 nhưng phần mái vẫn được đổ sàn và xử lý thiết kế để tạo hiệu ứng như có tầng 2, giúp tổng thể ngôi nhà trông cao và thoáng hơn. Trả lời bình luận của cư dân mạng, gia chủ tiết lộ tổng chi phí hoàn thiện từ A đến Z khoảng 4 tỷ đồng. Với thiết kế mang đậm hơi thở Địa Trung Hải, căn nhà nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vẻ đẹp ấn tượng, khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, căn nhà đã ghi điểm với phần ngoại thất tinh tế và hài hòa. Mái ngói đỏ nổi bật trên nền tường ốp đá mang tông màu ấm, kết hợp cùng những ô cửa vòm đặc trưng tạo nên vẻ đẹp đậm chất Địa Trung Hải. Bao quanh ngôi nhà là khuôn viên sân vườn rộng rãi, nhiều cây xanh và các khoảng nghỉ được bố trí khéo léo, mang đến cảm giác thoáng đãng, thư thái. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho tổng thể công trình vì vừa sang trọng, thời thượng, vừa giữ được nét gần gũi, bình yên của một ngôi nhà giữa miền quê.

Bước vào bên trong, ngôi nhà mang đến cảm giác rộng rãi, thoáng đãng nhờ thiết kế không gian mở và ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Khu vực bếp được bố trí với diện tích lớn, sở hữu hệ cửa kính rộng ở hai mặt giúp đón gió và ánh sáng tối đa, tạo cảm giác càng thêm thông thoáng. Hệ tủ bếp được thiết kế chỉn chu, đồng bộ với tông màu ấm áp, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ vừa tối ưu công năng. Nhờ lợi thế diện tích rộng, bàn ăn được đặt ở vị trí trung tâm, tạo sự thuận tiện cho việc sinh hoạt và kết nối các thành viên trong gia đình.

Đối diện khu vực bếp là phòng khách được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Điểm nhấn của không gian là bộ sofa gam màu trung tính kết hợp cùng hệ tủ, trần và đèn trang trí được lựa chọn tỉ mỉ, tạo nên tổng thể hài hòa và ấm cúng. Khu vực bàn thờ được bố trí trang nghiêm ngay trong không gian sinh hoạt chung, đồng thời khéo léo ngăn cách bằng một vách tường để đảm bảo sự riêng tư, yên tĩnh và giữ được nét tôn nghiêm cần có.

Mỗi không gian trong nhà đều được chăm chút tỉ mỉ, từ cách lựa chọn nội thất đến màu sắc và đồ trang trí. Phòng ngủ của con mang gam màu tươi sáng với những mảng xanh dịu mắt, tạo cảm giác trong trẻo và tràn đầy sức sống. Diện tích phòng vừa phải nhưng được bố trí gọn gàng, khoa học, kết hợp cùng cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành, mang đến không gian nghỉ ngơi ấm cúng, dễ chịu.

Phòng ngủ của vợ chồng được thiết kế rộng rãi, ưu tiên sự thư giãn và kết nối với thiên nhiên. Điểm nhấn của căn phòng là có thêm hệ cửa mở thẳng ra khu vực sân vườn, giúp việc di chuyển thuận tiện đồng thời đón trọn ánh sáng và không khí trong lành. Chỉ cần ngồi trong phòng cũng có thể phóng tầm mắt ra khoảng xanh bên ngoài, mang đến cảm giác bình yên, thư thái như đang nghỉ dưỡng ngay tại nhà.

Dãy hành lang trong nhà cũng trở thành một điểm nhấn thú vị khi được nhiều cư dân mạng ví von như hành lang trong khách sạn nghỉ dưỡng. Lối đi dài, thoáng, mở ra các căn phòng được bố trí ở hai bên, tạo cảm giác rộng rãi và liền mạch cho tổng thể không gian. Nhiều người không khỏi xuýt xoa trước sự đầu tư chỉn chu của gia chủ dành cho không gian sống, thành công biến căn nhà quê trở thành một nơi ở đầy cảm hứng và đáng mơ ước.

Nguồn hình ảnh: TikTok @mylecosmetics