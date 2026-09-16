Gay cấn cuộc đua Xe gia đình tại CCA 2026: City tạm giữ ‘top vote’, HR-V bị bám đuổi sát nút, Santa Fe, XC90 cố giữ khoảng an toàn

Bốn hạng mục Xe gia đình tại Car Choice Awards 2026 ghi nhận Honda City, HR-V, Hyundai Santa Fe và Volvo XC90 đang tạm dẫn đầu về lượt bình chọn ở các hạng giá khác nhau.

Đã hơn nửa tháng kể từ khi cổng bình chọn Car Choice Awards 2026 mở cửa từ ngày 31/8, các mẫu xe trong 12 hạng mục giải thưởng đã nhận được hàng triệu lượt bình chọn từ người dùng. Riêng bốn hạng mục xe gia đình đã tích lũy khoảng gần 560.000 lượt bình chọn, tính đến 10h sáng ngày 16/9.

Xe gia đình 2026 - Hạng dưới 600 triệu đồng

Honda City tạm dẫn đầu rõ rệt với 42.835 lượt bình chọn, xếp vị trí số 1. Hyundai Creta theo sau với 35.130 lượt, Hyundai Stargazer 34.949 lượt, VinFast VF 5 có 31.208 lượt, và Mitsubishi Xpander đứng cuối với 20.343 lượt.

Honda City thuộc phân khúc sedan cỡ B, kích thước dài x rộng x cao 4.580 x 1.748 x 1.467 mm, chiều dài cơ sở 2.600 mm - thuộc nhóm lớn trong các sedan cùng hạng, cho không gian bên trong tương đối thoải mái.

Xe dùng động cơ xăng 1.5L công suất 119 mã lực, hộp số CVT. Trang bị an toàn Honda Sensing có mặt trên toàn bộ các phiên bản, phù hợp với gia đình trẻ mới mua xe lần đầu, ưu tiên chi phí sở hữu thấp và an toàn cơ bản đầy đủ.

Xe gia đình 2026 - Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng

Honda HR-V tạm dẫn đầu với 37.780 lượt bình chọn. Hyundai Tucson sát nút phía sau với 37.369 lượt. Tiếp đó là Toyota Innova Cross 26.849 lượt, Mazda CX-5 22.878 lượt, và Ford Territory 22.295 lượt.

Honda HR-V thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ B, kích thước dài x rộng x cao 4.385 x 1.790 x 1.590 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm, khoảng sáng gầm 190 mm, giúp xe dễ vượt địa hình xấu hoặc đường ngập nhẹ, phù hợp với gia đình hay có chuyến đi xa hoặc về quê.

Xe có ba phiên bản. Hai bản thấp dùng động cơ xăng 1.5L 119 mã lực, còn bản e:HEV RS cao cấp nhất dùng hệ truyền động hybrid, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Hệ thống an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn là điểm cộng cho nhu cầu đi xa cùng gia đình.

Xe gia đình 2026 - Hạng 1 - 2 tỷ đồng

Hyundai Santa Fe tạm dẫn đầu với 40.362 lượt bình chọn. Honda CR-V e:HEV RS xếp thứ hai với 31.083 lượt, Subaru Forester có 21.312 lượt, Kia Carnival 20.554 lượt, và Ford Everest 13.264 lượt.

Hyundai Santa Fe thuộc phân khúc SUV cỡ D, cấu hình 7 chỗ ngồi - phù hợp cho gia đình nhiều thế hệ hoặc thường xuyên đi cùng ông bà, họ hàng.

Xe có nhiều tùy chọn động cơ gồm 2.5L thường, 2.5L turbo và bản hybrid, cho phép gia đình chọn giữa vận hành mạnh mẽ hoặc tiết kiệm nhiên liệu. Trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn của Santa Fe đều thuộc hàng top phân khúc.

Xe gia đình 2026 - Hạng 2 - 5 tỷ đồng

Volvo XC90 tạm dẫn đầu với 30.831 lượt bình chọn. Toyota Alphard xếp thứ hai với 26.227 lượt, Lexus RX có 25.875 lượt, BYD M9 18.696 lượt, và Volkswagen Viloran 17.740 lượt.

Volvo XC90 thuộc phân khúc SUV hạng sang nhập khẩu nguyên chiếc, cấu hình 7 chỗ với 3 hàng ghế, phù hợp cho gia đình đông thành viên.

Bản facelift mới nhất dùng động cơ xăng 2.0L kết hợp hệ thống mild-hybrid, dẫn động bốn bánh toàn thời gian - hỗ trợ tốt trong nhiều điều kiện địa hình. Tiện nghi cao cấp bên trong, cộng với các tính năng an toàn hàng đầu của Volvo là điểm cộng cho gia đình.

Cổng bình chọn vẫn mở, thứ tự có thể thay đổi

Cổng bình chọn Car Choice Awards 2026 vẫn đang mở cho đến hết ngày 20/9, tức còn 4 ngày nữa để người dùng tiếp tục bình chọn. Do đó, thứ tự hiện tại của các mẫu xe hoàn toàn có thể thay đổi khi có thêm lượt bình chọn mới.

Cần lưu ý rằng bình chọn từ người dùng chỉ chiếm 30% trong việc xác định chiến thắng chung cuộc. Còn lại 70% quyết định phụ thuộc vào đánh giá chi tiết của Hội đồng Thẩm định chuyên môn, nhà báo ô tô, các KOL và KOC trong ngành.

Kết quả chung cuộc sẽ được công bố tại lễ trao giải Car Choice Awards 2026 vào ngày 3/10/2026.