Gặp Thủ tướng, DN được giao dự án “quốc gia đại sự” muốn bắt tay với Viettel, FPT để làm 1 việc quan trọng

Đây là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Sáng nay (27/2), tại Trụ sở Chính phủ, Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) với chủ đề "Nhiệm vụ, giải pháp góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển đất nước nhanh và bền vững".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Các Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Mai Văn Chính cùng dự.

Tham dự Hội nghị có các bộ trưởng, thành viên Chính phủ; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, Hải Phòng, cùng đại diện của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và ngân hàng thương mại nhà nước.

Hội nghị được tổ chức nhằm thảo luận về nhiệm vụ và giải pháp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, hướng tới phát triển nhanh và bền vững. Mục tiêu đặt ra trong năm 2025 là đạt mức tăng trưởng tối thiểu 8% GDP.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN, cho biết, để thực hiện mục tiêu cho năm 2025, ngay từ các tháng cuối năm 2024, Tập đoàn EVN và các đơn vị thành viên đã xây dựng các kịch bản và tích cực triển khai các giải pháp, nhiệm vụ cần thiết để chuẩn bị "từ sớm, từ xa", với mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, các kỹ sư, cán bộ nhân viên của EVN và các đơn vị đã tổ chức làm việc liên tục, xuyên lễ, Tết trên công trường và tổ chức vận hành các trạm điện, nhà máy điện 24/7 nhằm đảm bảo dòng điện liên tục cho đất nước.

Với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8% trở lên theo Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ, EVN dự kiến nhu cầu điện sẽ tăng trưởng tương ứng 12 - 13% so với năm 2024. Đây là thách thức rất lớn với tập đoàn nói riêng và các doanh nghiệp tham gia vào ngành điện nói chung trong việc đảm bảo cung ứng đủ điện trong năm 2025 và các năm tới.

EVN kiến nghị gì?

Đặc biệt, tại Hội nghị này, Tập đoàn EVN có một kiến nghị. Đó là sớm hiện thực hóa, đổi mới và cải cách thể chế pháp luật, đồng thời có cơ chế chính sách, tạo không gian phát triển mới cho các doanh nghiệp nhà nước.

Trong đó, riêng lĩnh vực về phân cấp đầu tư, có thể xem xét theo Luật Doanh nghiệp. Bởi vì hiện nay các dự án của EVN phần lớn là trên 5 nghìn tỷ đồng, trong khi những dự án dưới 5 nghìn tỷ đồng rất ít, nên có thể xem xét tạo điều kiện hợp lý cho doanh nghiệp để doanh nghiệp chủ động trong đầu tư sản xuất.

Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN cho biết: "Đặc biệt, việc đổi mới theo Nghị quyết phát triển khoa học và công nghệ, hiện nay chúng tôi rất muốn đồng hành cùng với Viettel, VNPT hay FPT để thực hiện chuyển đổi số. Tuy nhiên, còn những quy định trong Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư khiến cho việc hợp tác chưa được cụ thể. Vì thế chúng tôi mong muốn, cần có quy định rõ ràng trong thể chế để thực hiện việc hợp tác trên".

EVN triển khai loạt dự án quan trọng

Trong đầu tư xây dựng, trong thời gian qua, Tập đoàn EVN đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy và khẩn trương hoàn thành nhanh nhất đồng thời đảm bảo chất lượng các công trình, dự án điện. Trong đó, phấn đấu hoàn thành 253 dự án lưới điện từ 110-500 kV để tăng cường năng lực của hạ tầng lưới điện truyền tải, phân phối, đáp ứng nhu cầu phát triển của các địa phương.

Đồng thời, tập đoàn phấn đấu hoàn thành các công trình trọng điểm như: Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng, Nhà máy thủy điện Quảng Trạch I hoà lưới phát điện tổ máy 1, đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, đường dây 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín, cấp điện cho huyện Côn Đảo...

Đặc biệt, vừa qua, rõ tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, ngày 4/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đã giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia (Petrovietnam - PVN) làm chủ đầu tư của Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Tại phiên họp này, Thủ tướng đánh giá phát triển điện hạt nhân và xây dựng nhà máy điện hạt nhân là vấn đề lớn, đại sự quốc gia , vấn đề khó, nhạy cảm, vì vậy cần có sự tập trung, đầu tư công sức, trí tuệ tương xứng, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và cần thiết thành lập Tổ công tác, tổ giúp việc chuyên trách giúp Ban Chỉ đạo.

Tập đoàn EVN đặt mục tiêu phấn đấu dài hạn đến năm 2030 đạt được các mục tiêu sau:

Thứ nhất, xây dựng và phát triển EVN thông minh, bền vững trên cơ sở chuyển đổi số toàn diện, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng sâu rộngcác công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, IoT, điện toán đám mây... trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Thứ hai, xây dựng EVN là doanh nghiệp dẫn đầu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực điện năng.

Thứ ba, phát triển hạ tầng số, công nghệ số trên nguyên tắc "hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí", khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu.

Thứ tư, thiết lập các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và trung tâm dữ liệu ngành điện, là cơ sở cung cấp cho các nền tảng trí tuệ nhân tạo sử dụng trong các bài toán phân tích, tính toán tối ưu vận hành nhà máy điện, lưới điện truyền tải, phân phối hiệu quả.

Cuối cùng, bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin trên không gian mạng của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đối mới sáng tạo và chuyển đối số.