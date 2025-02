Cận cảnh SVĐ lớn nhất miền núi phía Bắc sắp hoàn thành, cách Hà Nội 80 km, trồng loại cỏ "đẳng cấp TG"

Thành phố Thái Nguyên là trung tâm của vùng trung du và miền núi phía Bắc, cách Hà Nội khoảng 80 km. Trong năm 2024, tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần hiện thực hóa thành tựu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2024 đạt 6,5%, cao hơn so với bình quân chung cả nước. Thu ngân sách ước ước đạt 19.680 tỷ đồng, bằng 122% so với dự toán Trung ương giao. GRDP bình quân đầu người của Thái Nguyên đạt 119,2 triệu đồng, bằng 96,91% kế hoạch, tăng 5,86% so với năm 2023.