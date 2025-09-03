Trong cuộc gặp song phương sau khi tham dự lễ duyệt binh của Trung Quốc ngày 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vì sự tham gia của binh sĩ Triều Tiên trong chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine, hãng thông tấn Reuters đưa tin.

"Từ sáng kiến của ông, như mọi người đều biết, lực lượng đặc nhiệm của Triều Tiên đã tham gia vào chiến dịch giải phóng khu vực Kursk", ông Putin phát biểu tại cuộc gặp với ông Kim ở Trung Quốc. "Các binh sĩ của ông đã chiến đấu đầy dũng cảm và anh dũng".

Theo thông tin được công bố, binh sĩ Triều Tiên đã hỗ trợ Nga trong việc đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vùng Kursk ở phía Tây nước Nga hồi đầu năm nay.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quên những hy sinh mà lực lượng vũ trang của ông và các gia đình quân nhân đã phải chịu đựng," ông Putin nói.

"Thay mặt nhân dân Nga, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ông vì đã tham gia vào cuộc chiến chung", ông Putin nói thêm. "Tôi mong ông sẽ chuyển lời cảm ơn chân thành nhất của tôi tới toàn thể nhân dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên".

Đáp lời, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã cảm ơn ông Putin vì dành lời khen ngợi cho các binh sĩ Triều Tiên và khẳng định, ông sẵn sàng làm "mọi thứ có thể để hỗ trợ" Nga.

Cuộc gặp song phương giữa ông Kim và ông Putin diễn ra bên lề lễ duyệt binh lớn tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít. Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Nga đã có mặt tại Trung Quốc để dự lễ duyệt binh lần này.

Đánh giá về hình ảnh nồng ấm giữa các nhà lãnh đạo, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Âu - Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc Doo Jin-ho nhận định:

"Tôi cho rằng đây là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới trong hợp tác an ninh ba bên giữa Triều Tiên, Trung Quốc và Nga. Về lâu dài, Triều Tiên mong muốn thiết lập quan hệ đồng minh với Nga trong lĩnh vực an ninh và với Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế".