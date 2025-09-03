Chiến dịch đầu tiên

Reuters đưa tin, hôm 2/9, quân đội Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào một con tàu được cho là từ Venezuela, bị nghi ngờ vận chuyển ma túy trái phép, khiến 11 người thiệt mạng. Đây được cho là chiến dịch đầu tiên kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai các tàu chiến đến vùng biển phía Nam Caribe.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết: "Trong vài phút vừa qua, chúng tôi đã bắn hạ một chiếc tàu - một tàu chở ma túy. Trên đó có rất nhiều ma túy".

"Và vẫn còn nhiều từ nơi xuất xứ. Ma túy đã tràn vào đất nước chúng ta trong suốt một thời gian dài... Lô hàng này xuất phát từ Venezuela".

Trong vụ việc, có 11 người mà ông Trump gọi là "khủng bố" đã bị hạ. Không có binh sĩ Mỹ nào bị thương, ông Trump cho hay.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã triển khai tàu chiến đến khu vực Nam Caribe nhằm thực hiện cam kết của Tổng thống Trump trong việc trấn áp các tổ chức buôn bán ma túy. Cuộc không kích hôm 2/9 được cho là chiến dịch quân sự đầu tiên.

Tổng thống Trump công bố về chiến dịch đầu tiên của Mỹ sau khi ông triển khai tàu chiến đến Nam Caribe. Ảnh: Reuters

Quyết định "bất thường" của quân đội Mỹ

Lầu Năm Góc chưa công bố chi tiết về cuộc tấn công, bao gồm loại ma túy, số lượng hay phương thức tiến hành.

Reuters cho rằng việc quân đội Mỹ lựa chọn tiêu diệt một tàu nghi chở ma túy thay vì bắt giữ và điều tra là cực kỳ bất thường, gợi nhớ đến các chiến dịch chống khủng bố trước đây như với al-Qaeda.

Mỹ đã điều 7 tàu chiến, cùng 1 tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân tới khu vực, mang theo hơn 4.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ. Dù lực lượng Tuần duyên và Hải quân Mỹ thường xuyên hoạt động tại vùng biển phía Nam Caribe, quy mô triển khai lần này vượt xa các đợt điều động thông thường.

Trong lực lượng hải quân có các tàu chiến như USS San Antonio, USS Iwo Jima và USS Fort Lauderdale. Một số tàu có khả năng mang theo phương tiện bay như trực thăng, trong khi số khác có thể triển khai tên lửa hành trình Tomahawk.

Theo giới chức Mỹ, quân đội nước này cũng đang sử dụng máy bay do thám P-8 để thu thập thông tin tình báo tại khu vực, bay trên vùng biển quốc tế.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết: "Lô ma túy này có thể đang trên đường tới Trinidad hoặc một quốc gia khác trong vùng Caribe".

"Có thể nói rằng tổng thống sẽ chủ động tấn công các băng đảng ma túy và hoạt động buôn bán ma túy tại Mỹ".

Tổng thống Trump cũng chia sẻ một đoạn video trên nền tảng Truth Social, được cho là ghi lại hình ảnh từ thiết bị bay không người lái, cho thấy một tàu cao tốc phát nổ và bốc cháy giữa biển.

Nguồn: PBS

Theo ông Trump, quân đội Mỹ đã xác định các thành viên trên tàu thuộc băng nhóm Tren de Aragua của Venezuela – tổ chức bị Washington liệt vào danh sách khủng bố hồi tháng 2. Ông lặp lại cáo buộc rằng nhóm này do Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kiểm soát, điều mà chính quyền Caracas phủ nhận.

Bộ Thông tin Venezuela hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận.

Việc ông Trump chỉ đích danh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã làm dấy lên lo ngại tại Caracas rằng chính phủ của họ có thể là mục tiêu thực sự.

Tháng trước, Mỹ đã tăng gấp đôi mức thưởng cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông Maduro lên 50 triệu USD, cáo buộc ông có liên hệ với các tổ chức buôn bán ma túy và nhóm tội phạm.

Tuy nhiên, giới chức Venezuela nhiều lần khẳng định nhóm Tren de Aragua đã không còn hoạt động tại nước này sau khi bị triệt phá trong một cuộc đột kích nhà tù vào năm 2023.