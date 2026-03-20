Gặp 'ông lớn' hàng không vũ trụ TOP 12 thế giới, Phó Thủ tướng đề nghị hỗ trợ đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn tại Việt Nam

Ngày 19/3, tại Thủ đô Rome, Italy, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tiếp, làm việc với ông Stefano Pontecorvo, Chủ tịch Tập đoàn Leonardo.



Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đánh giá cao vị thế của Leonardo - một trong những tập đoàn công nghiệp quốc phòng, công nghệ hàng đầu châu Âu cũng như trên thế giới và hoan nghênh việc Leonardo đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Italy năm 2025, làm tiền đề để thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italy tiếp tục phát triển tốt đẹp, trong đó hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là nội hàm quan trọng. Việt Nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Italy tại ASEAN. Italy luôn thuộc nhóm 5 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại EU.

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, làm mới các động lực tăng trưởng, tháo gỡ các điểm nghẽn để xác lập mô hình tăng trưởng mới, qua đó hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên và 2 mục tiêu phát triển 100 năm.

Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu và động lực chính để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Chính phủ đã xác định 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược, đồng thời đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng làm việc với Tập đoàn hàng không vũ trụ và công nghiệp quốc phòng hàng đầu châu Âu - Ảnh: VGP/Thu Sa

Cùng với đó, Việt Nam xác định chuyển từ thu hút FDI theo chiều rộng sang thu hút theo chiều sâu, tập trung thu hút FDI thế hệ mới theo hướng có chọn lọc, trọng tâm, trọng điểm; có chất lượng, hàm lượng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng cao.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Leonardo, những quan điểm, định hướng của Việt Nam rất phù hợp với tầm nhìn và định hướng phát triển của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Leonardo tăng cường hợp tác với Việt Nam trong một số nội dung.

Thứ nhất, tăng cường hiện diện thương mại và đầu tư tại Việt Nam, trước mắt là thông qua việc triển khai hiệu quả MoU đã ký kết với NIC.

Thứ hai, tham gia phát triển một số ngành, lĩnh vực mà Tập đoàn có thế mạnh, Việt Nam có tiềm năng và mong muốn hợp tác như: Kinh tế hàng không, kinh tế tầm thấp, kinh tế vũ trụ, vệ tinh, an ninh mạng, bán dẫn, AI…

Đặc biệt, Việt Nam vừa khánh thành Trung tâm Vũ trụ tại Hoà Lạc, Hà Nội, với đủ nguồn lực để hợp tác thực chất với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực này.

Thứ ba, nghiên cứu thành lập Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) tại NIC Hòa Lạc, làm cơ sở để triển khai các chương trình hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm, thương mại hoá các sản phẩm công nghệ mới.

Thứ tư, kết nối, hỗ trợ các đối tác trong mạng lưới toàn cầu của Leonardo sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư.

Thứ năm, liên kết, hợp tác với các viện, trường, tổ chức trong nước trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trước mắt là hỗ trợ triển khai chương trình đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn của Việt Nam.

Thứ sáu, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và các dự án công nghiệp công nghệ cao giữa hai nước.

Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác từ Italy nói chung và Tập đoàn Leonardo nói riêng triển khai hợp tác hiệu quả, bền vững, lâu dài với Việt Nam.

Thành lập từ năm 1948, Leonardo là tập đoàn công nghệ hàng không vũ trụ và công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Italy và châu Âu, có trụ sở tại Rome. Tập đoàn thuộc sở hữu một phần của Chính phủ Italy (Bộ Kinh tế và Tài chính đại diện phần vốn nhà nước khoảng 30,8%), được thành lập sau khi Chính phủ Italy tổ chức lại hơn 15 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng thành một doanh nghiệp hoạt động theo mô hình tập đoàn đa ngành. Hiện nay, Tập đoàn đang đứng thứ 12 thế giới trong các lĩnh vực hàng không - vũ trụ, quốc phòng - an ninh, điện tử quốc phòng, an ninh mạng, trực thăng, không gian vũ trụ và các hệ thống công nghệ cao. Năm 2025, doanh thu Tập đoàn đạt khoảng 19,5 tỷ euro; hoạt động tại hơn 150 quốc gia với khoảng 50.000 nhân viên trên toàn cầu.

Ngọc Khánh