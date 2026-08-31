Gặp lại vợ cũ trong siêu thị sau 1 năm ly hôn, tôi choáng váng vì cô ấy già nua, tàn tạ, khi biết nguyên nhân tôi càng bất ngờ

Tôi không ghét cô ấy.

Tôi gặp lại vợ cũ trong siêu thị vào một buổi chiều cuối tuần, đúng 1 năm sau ngày chúng tôi ký đơn ly hôn. Thú thật, ban đầu tôi không nhận ra cô ấy.

Người phụ nữ đứng trước quầy rau có dáng người gầy gò, khuôn mặt hốc hác, mái tóc cũng bạc đi nhiều. So với ngày trước, cô ấy trông già hơn cả chục tuổi dù thực tế mới chỉ qua một năm. Đến khi cô ấy quay lại gọi tên tôi, tôi mới sững người.

Tôi hỏi thăm thì cô ấy nói đang điều trị bệnh, phải đi khám và dùng thuốc thường xuyên. Sau khi chúng tôi ly hôn, cô ấy từng quen một người đàn ông khác. Mối quan hệ ấy không kéo dài nhưng đầy sự gian dối, lọc lừa nên cô ấy chia tay sớm, sau đó cô ấy phát hiện mình mắc một bệnh lây truyền qua đường tình dục từ người kia.

Cô ấy nói chuyện rất bình thản, nhưng tôi nhìn thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt.

Tôi và cô ấy đã từng là vợ chồng. Dù cuộc hôn nhân kết thúc không vui vẻ, tôi vẫn không thể coi như chưa từng có những năm tháng sống bên nhau. Tôi hỏi cô ấy có đủ tiền điều trị không?

Cô ấy nói vẫn đang cố xoay xở.

Ảnh minh họa

Tôi không hỏi thêm mà chuyển luôn cho cô ấy 10 triệu, coi như một chút tình nghĩa cuối cùng giữa hai người từng là vợ chồng. Tôi cũng chỉ dặn cô ấy cố gắng điều trị, giữ gìn sức khỏe và cẩn thận với những mối quan hệ sau này.

Tôi nghĩ chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng tôi đã nhầm. Từ hôm ấy, vợ cũ bắt đầu thường xuyên nhắn tin cho tôi.

Ban đầu chỉ là hỏi thăm. Sau đó là kể chuyện tiền thuốc tăng, viện phí phát sinh, rồi nói tháng này cô ấy khó khăn. Có lần cô ấy còn gửi cho tôi ảnh hóa đơn rồi than thở.

Tôi hiểu ý. Lần đầu tôi còn chuyển thêm một khoản nhỏ nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu lặp lại nhiều lần nên tôi không muốn giúp đỡ nữa.

Tôi không ghét cô ấy. Nếu cô ấy thực sự khó khăn vì bệnh tật, tôi cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Nhưng chúng tôi đã ly hôn. Tôi có cuộc sống riêng, cô ấy cũng cần tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Điều khó xử nhất là mỗi lần tôi không trả lời, cô ấy lại nhắn rằng trước đây tôi từng là chồng cô ấy, chẳng lẽ bây giờ một chút tình nghĩa cũng không còn. Tôi đọc những dòng đó mà rất khó chịu. 10 triệu hôm gặp lại, tôi đưa vì thương tình và vì những năm tháng chúng tôi từng có với nhau. Nhưng tôi không muốn khoản tiền ấy trở thành cái cớ để cô ấy nghĩ rằng từ nay tôi có trách nhiệm chu cấp cho cô ấy. Tôi nên làm gì để cô ấy thôi dựa dẫm vào tôi?