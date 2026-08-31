Gặp lại chồng cũ sau 5 năm, tôi choáng váng khi biết anh đã giàu hơn cả tưởng tượng, nhưng hành động của anh khiến tôi lạnh sống lưng

Ngày đó, rất nhiều người nói tôi không biết nhìn xa trông rộng.

5 năm sau ngày ly hôn, tôi gặp lại chồng cũ trong một buổi họp lớp của nhóm bạn chung. Nếu không có người bên cạnh gọi tên anh, có lẽ tôi cũng không nhận ra.

Anh mặc một bộ vest vừa vặn, đồng hồ trên tay nhìn đã biết không rẻ, đi xe sang và nói chuyện với mọi người rất tự tin. Nghe bạn bè kể, công ty của anh giờ làm ăn rất phát đạt, tài sản cũng đã tăng lên nhiều lần.

Tôi thật sự bất ngờ. 5 năm trước, anh vẫn còn loay hoay với những lần khởi nghiệp thất bại. Có thời điểm chúng tôi nợ nần, tiền trong nhà phải tính từng khoản. Tôi từng khuyên anh tìm một công việc ổn định trước, nhưng anh không chịu, cứ muốn làm lớn.

Sau vài lần thất bại, tôi kiệt sức. Cuối cùng, tôi chọn ly hôn.

Ngày đó, rất nhiều người nói tôi không biết nhìn xa trông rộng. Họ bảo đàn ông có chí làm ăn thì phải cho họ cơ hội. Có người còn nói tôi bỏ chồng lúc khó khăn, sau này nhất định sẽ hối hận.

Tôi cũng từng tự hỏi liệu mình có quyết định quá vội không? Nhưng 5 năm qua, tôi chưa bao giờ thực sự hối hận vì còn một lý do khác khiến tôi quyết định như vậy, bởi anh vẫn vô cùng keo kiệt. Đến bây giờ, dù giàu lên rất nhiều, chồng cũ vẫn chẳng thay đổi tính cách.

Ảnh minh họa

Trong lúc mọi người gọi đồ uống, anh vẫn tính toán từng khoản nhỏ. Một người bạn đùa rằng giờ anh giàu thế này mà vẫn giữ thói quen cũ, anh chỉ cười rồi bảo kiếm được tiền đâu có nghĩa là phải tiêu hoang.

Tôi ngồi bên cạnh, bỗng thấy mọi thứ quen thuộc đến lạ. Ngày trước anh cũng từng như vậy. Hai vợ chồng đi ăn một bữa, anh có thể ngồi tính xem món nào đắt hơn, nhà hàng nào bán đắt hơn vài chục nghìn. Tôi mua cho mình một chiếc váy mới cũng phải nghe anh nhắc chuyện tiết kiệm. Có lẽ tiền bạc đã thay đổi địa vị của anh, nhưng không thay đổi được con người anh.

Sau hôm đó, anh bắt đầu tìm cách liên lạc với tôi. Ban đầu chỉ là hỏi thăm công việc, rồi dần dần chuyển sang những câu chuyện về cuộc sống hiện tại. Anh còn bóng gió rằng sau 5 năm, cả hai đều trưởng thành hơn, biết đâu có thể cho nhau một cơ hội.

Tôi nghe mà thấy lạnh người. Tôi không dám chắc, nhưng trong đầu cứ xuất hiện một khả năng: Có khi anh đang muốn tôi xiêu lòng, muốn tôi tin rằng mình đã bỏ lỡ một người đàn ông thành đạt, rồi đến lúc tôi quay lại, lụy anh, anh sẽ chủ động bỏ rơi tôi để trả đũa chuyện năm xưa.

Tôi không biết anh có thực sự nghĩ như vậy hay không nhưng tôi biết một điều. Tôi từng sống với anh lúc anh chưa có gì. Tôi biết rõ những điều tiền bạc không thể mua được. Tôi đã từng chọn rời đi khi cuộc hôn nhân ấy khiến mình mệt mỏi. Và nếu phải lựa chọn lại, có lẽ tôi vẫn sẽ chọn như vậy.