"Gặp là khóa môi" tại show ghép đôi, bạn trẻ gây tranh cãi

Người xem đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa sự phóng khoáng và phản cảm?

Phố đi bộ hay các tụ điểm công cộng vào cuối tuần từ lâu đã trở thành không gian quen thuộc cho các nội dung "ghép đôi đường phố". Ý tưởng kết nối những người trẻ xa lạ, tạo ra những khoảnh khắc làm quen ngẫu nhiên vốn mang tính giải trí và thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook.

Tuy nhiên, ranh giới giữa sự lãng mạn nhẹ nhàng và những hành vi mang tính bộc phát, thiếu chuẩn mực công cộng lại cực kỳ mong manh. Mới đây, một vụ việc ghép đôi đường phố trở thành tâm điểm chỉ trích. Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh một cặp đôi trẻ không chỉ trao nhau nụ hôn đắm đuối ngay lần đầu gặp mặt, mà còn vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội bởi cách ăn mặc thiếu tự trọng.

Màn "khóa môi" chớp nhoáng và bộ trang phục gây nhức mắt nơi công cộng

Theo những hình ảnh và video đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, một cặp đôi nam nữ trẻ tuổi đã tham gia vào chương trình ghép đôi đường phố diễn ra tại khu vực không gian công cộng. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu màn làm quen dừng lại ở việc hỏi thăm, trò chuyện hay những tương tác ngượng ngùng dễ thương.

Thế nhưng, chỉ sau vài câu xã giao ngắn ngủi, chàng trai và cô gái đã nhanh chóng tiến đến hành động "khóa môi" vô cùng nồng nhiệt ngay trước ống kính máy quay và sự chứng kiến của nhiều người xung quanh. Khoảnh khắc chàng trai ôm lấy cằm cô gái để trao nụ hôn cuồng nhiệt khi vừa mới "ghép đôi" vài phút đã khiến nhiều người theo dõi không khỏi ngỡ ngàng.

Không chỉ dừng lại ở hành động thân mật thái quá so với một cuộc gặp gỡ đầu tiên, diện mạo của nữ chính trong đoạn clip cũng là cái gai trong mắt cộng đồng mạng. Cô gái trẻ diện một chiếc áo ren đen lộ nội y khá táo bạo bên trong, khoác ngoài chiếc áo khoác mỏng hờ hững. Việc kết hợp trang phục thiếu sự tiết chế nơi không gian sinh hoạt chung kết hợp với cử chỉ thân mật quá đà đã biến khoảnh khắc "kết đôi" trở nên phản cảm trong mắt đa số khán giả.

Dư luận phẫn nộ: "Vợ chồng giả vờ ghép đôi" hay lối sống dễ dãi, thiếu tôn trọng bản thân?

Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, phần bình luận dưới các bài viết lập tức bùng nổ hàng ngàn phản hồi với thái độ bức xúc, mỉa mai và lên án gay gắt từ cư dân mạng.

Có tài khoản để lại bình luận hoài nghi về tính chân thực của chương trình. Nhiều người cho rằng: "Cái này chắc là vợ chồng rồi đi ghép cho vui chứ người lạ làm sao tự nhiên đến thế?".

Hàng loạt khán giả khẳng định hành vi này thể hiện sự thiếu chín chắn trong tư duy của giới trẻ. Một người dùng bình luận cay đắng: "Hỏi thật mọi người là mới quen lúc ghép đôi mà hôn được luôn hay là quen từ trước rồi? Chứ thấy chả tôn trọng bản thân gì hết luôn. Hay mình bị nhà quê không hiểu được?". Một bình luận khác cay nghiệt không kém: "Ăn mặc vậy còn cho hôn luôn... Nhớ đừng buông ra nhé lại làm khổ người khác đó".

Nhiều người cho rằng việc phô phang cơ thể cùng những hành động nhạy cảm giữa đường phố không phải là sự "phóng khoáng" hay "hiện đại", mà là biểu hiện của sự buông thả và thiếu văn hóa ứng xử nơi công cộng: "Được cái xong bỏ chứ yêu đương gì như này. Gớm có tý nào phơi cho thiên hạ ngó hết rồi".

Trái tim và tình yêu luôn cần sự tôn trọng và sự thể hiện tình cảm cũng cần đúng nơi, đúng lúc. Việc biến những giá trị riêng tư thành trò tiêu khiển hay công cụ giật gân trên mạng xã hội không chỉ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chính bản thân người trong cuộc mà còn gieo rắc những góc nhìn lệch lạc về tình yêu và lối sống cho thế hệ trẻ.

Màn "ghép đôi" gây tranh cãi này chắc chắn sẽ sớm chìm xuống theo dòng chảy của mạng xã hội, nhưng những chỉ trích và cái nhìn ác cảm từ cộng đồng dành cho hai nhân vật chính sẽ là bài học đắt về ranh giới giữa "sự tự do cá nhân" và "chuẩn mực đạo đức công cộng".