Gặp khủng hoảng đầu năm, nữ Thủ tướng Thái Lan muốn “nhờ vả” ông Tập Cận Bình

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết bà sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Trung Quốc vào tuần tới, nhằm giải quyết mối lo ngại của khách du lịch về vấn đề an toàn tại quốc gia Đông Nam Á này, Bloomberg cho hay.

Theo đó, chuyến đi Bắc Kinh theo kế hoạch của bà Paetongtarn sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8/2 trong bối cảnh Chính phủ Thái Lan đã trấn an du khách Trung Quốc về sự an toàn của họ khi nhiều du khách hủy chuyến vì lo sợ về vụ buôn người gây chấn động do một diễn viên Trung Quốc gần biên giới Thái Lan - Myanmar vào đầu tháng này.

Thủ tướng Thái Lan cho biết bà sẽ yêu cầu Trung Quốc giúp ngăn chặn những tin đồn tiêu cực về vấn đề an toàn ở Thái Lan, đồng thời bày tỏ mối quan ngại với ông Tập về tình trạng lừa đảo qua tổng đài ở các nước láng giềng.

Trung Quốc là nguồn khách du lịch lớn nhất của Thái Lan, với lượng khách chiếm 6,7 triệu trong số 35,5 triệu du khách vào năm 2024.

Trước đó, bà Paetongtarn đã ra lệnh cho các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường trấn áp các băng nhóm làm việc qua tổng đài và đảm bảo an toàn cho khách du lịch vì ngành này chiếm khoảng 12% tổng sản phẩm quốc nội của cả nước và gần 1/5 việc làm.

Trên khắp Đông Nam Á, các hoạt động lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD đã và đang mở rộng, đặc biệt là ở Lào, Campuchia và Myanmar. Các băng nhóm này thường do những kẻ tội phạm gốc Trung Quốc điều hành.

Du lịch đóng vai trò rất lớn cho nền kinh tế Thái Lan

Tính từ ngày 1/1/2024 đến 29/12/2024, 35,32 triệu lượt khách quốc tế đã đến Thái Lan, mang lại doanh thu 1.660 tỷ baht (gần 50 tỷ USD). Đây là số liệu được ông Sorawong Thienthong, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể Thao Thái Lan, công bố hôm 1/1, theo Bangkok Post.

Trong đó, Trung Quốc là thị trường gửi khách đông nhất với 6,7 triệu lượt, tiếp theo là khách Malaysia với 4,93 triệu lượt. Dòng khách Ấn Độ, Hàn Quốc và Nga nắm giữ các vị trí tiếp theo với lần lượt 2,12 triệu lượt, 1,86 triệu lượt và 1,72 triệu lượt.

Ngoài ra, trong cùng kỳ, du khách Thái Lan thực hiện 197,53 triệu chuyến đi trong nước, chi đến 952,77 tỷ baht (hơn 28 tỷ USD) cho mục đích này.

Theo ông Sorawong, trong tuần cuối cùng của năm 2024, 943.269 du khách quốc tế đến thăm Thái Lan. Đây cũng tuần có tỷ lệ du khách đến xứ Chùa Vàng cao nhất kể từ năm 2020. Số lượng du khách chặng ngắn và chặng dài đều tăng ở tất cả phân khúc thị trường.

Bà Thapanee Kiatphaibool, Tổng Giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), thừa nhận tổng doanh thu du lịch không đạt mục tiêu 3.000 tỷ baht do suy thoái kinh tế toàn cầu, xung đột Trung Đông và việc thu thập dữ liệu chưa đầy đủ về chi tiêu trực tuyến của khách du lịch. Mục tiêu này được chia thành 2.000 tỷ baht từ khách du lịch quốc tế và 930 tỷ baht từ khách nội địa.

Bà Thapanee cho hay dù thiếu hơn 400 tỷ baht mới đạt đúng mục tiêu, lượng khách quốc tế và trong nước đều đạt mục tiêu cao nhất đã đề ra.

So với cùng kỳ năm 2023, năm 2024, ngành du lịch Thái Lan đóng góp 2.600 tỷ baht vào nền kinh tế quốc gia, tăng 25%.

Trước đó, đầu tháng 12/2024, tập đoàn nghiên cứu thị trường của Anh Euromonitor International ghi nhận Bangkok (Thái Lan) là thành phố du lịch đứng đầu thế giới năm 2024 với lượng khách quốc tế kỷ lục, lên đến 32,4 triệu lượt.

Với sự đột phá ngoạn mục về lượng khách quốc tế, thủ đô của xứ sở Chùa Vàng vượt mặt tất cả các thành phố du lịch nổi tiếng thế giới như Paris (Pháp), London (Anh) và Dubai (UAE) nói chung và trở thành đối thủ du lịch đáng gờm với các điểm đến trong cùng khu vực.