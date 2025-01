Ở một nước Đông Nam Á, bao lì xì Tết bị dán kín là điều cấm kỵ

Lì xì xuất hiện tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có cộng đồng dân cư đón Tết Âm lịch, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Malaysia…

Màu đỏ của bao lì xì truyền thống được coi là biểu tượng của may mắn, tuổi thọ và hạnh phúc. Tiền lì xì được tặng như một vật lưu niệm mang lời chúc tốt đẹp trong những dịp may mắn như Tết Nguyên đán và đám cưới.

Tại Singapore, việc nhìn chằm chằm vào người thân hoặc quá háo hức nhận hồng bao được coi là thô lỗ. Sự kín đáo phản ánh sự nuôi dạy tốt.

Lì xì là phong tục vào dịp Tết Nguyên đán.

Người tặng nên được chúc Tết bằng các câu mang ý nghĩa may mắn như ”Chúc một năm mới thịnh vượng". Việc mở bao lì xì trước mặt người tặng và những người khác cũng được coi là bất lịch sự.

Số tiền được đặt trong bao lì xì phải là một số chẵn, được coi là may mắn và tốt lành . Nếu tặng một cặp bao lì xì thì tổng số tiền cũng phải là một số chẵn.

Theo SCMP (Hong Kong), số tiền đưa cho mỗi người tùy thuộc vào quyết định của bạn, mặc dù nó phải phản ánh mối quan hệ của bạn với họ – bạn càng thân thiết, bạn càng cho nhiều.

Các quốc gia có truyền thống lì xì và nhận lại những câu chúc tốt lành ngày đầu năm mới.

Theo tờ báo này, một phong bao lì xì 20 đô la Hong Kong (HKD hoặc HK$) cho một người phục vụ sẽ là đủ, trong khi bạn có thể cân nhắc tặng cho các thành viên trong gia đình lên đến 100 đô la Hong Kong.

Tuy nhiên, có hai ngoại lệ cho quy tắc này. Không bao giờ tặng số tiền có số 4 (như HK$40, HK$400 hoặc HK$444), vì từ “bốn” phát âm giống như từ “tử” trong cả tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông.

Tránh lì xì có số 4

Bạn có thể tặng một số tiền có đuôi là số chín (chẳng hạn như HK$99 hoặc HK$999), vì số chín trong tiếng Trung phát âm giống với “trường thọ”, tượng trưng cho hy vọng sống lâu.

Còn theo gợi ý của ví điện tử BigPay (Malaysia), tiền lì xì luôn phải là số chẵn bởi vì “số lẻ thường gắn liền với đám tang, vì vậy hãy luôn đưa ra số tiền chẵn, như RM2, RM6, RM8 hoặc RM10”. RM là đơn vị tiền tệ của Malaysia, ringgit Malaysia.

Lì xì bằng số chẵn được khuyến khích hơn là số lẻ.

Theo tờ FMT (Malaysia), số tiền tặng nên kết thúc bằng những con số chẵn “may mắn” như 6 và 8. Tờ này lưu ý dán kín phong bao lì xì bằng keo là điều cấm kỵ. “Điều này bị chỉ trích vì nó có nghĩa là bạn đang ngăn cản dòng tiền của người nhận – và thực tế là đang ngăn cản dòng tiền”, tờ báo hàng đầu Malaysia nhắc nhở.

Trang báo The Thaiger (Thái Lan) cũng có lưu ý tương tự về số tiền lì xì. Số bốn bị tránh vì nó nghe giống với từ tử. Do đó, người ta cho rằng không may khi tặng những số tiền như 400 hoặc 4.000 baht trong những phong bao lì xì này.

Thay vào đó, những con số may mắn tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng được khuyến khích.

Số 6 và số 8 đặc biệt may mắn trong truyền thống. Số 6 tượng trưng cho sự suôn sẻ và được cho là đảm bảo cuộc sống diễn ra suôn sẻ, trong khi số 8 giống với từ chỉ sự giàu có và được cho là mang lại thành công về mặt tài chính.

Do đó, các số như 600, 2.000 hoặc 8.000 baht được coi là cực kỳ may mắn. Ngay cả sự kết hợp của những con số này, chẳng hạn như 16 hoặc 36, cũng được chấp nhận vì chúng chứa số sáu may mắn.

1 RM ~ 6.000 đồng, 1 HKD ~ 3.200 đồng, 1 baht ~ 740 đồng