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Gặp khó tứ bề, một quốc gia đòi Anh "trả lại" 31 tấn vàng dự trữ trị giá 4 tỷ USD để tái thiết đất nước

Y Vân
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Hiện 31 tấn vàng dự trữ của nước này đang nằm tại các hầm chứa của Ngân hàng Trung ương Anh.

Gặp khó tứ bề, một quốc gia đòi Anh "trả lại" 31 tấn vàng dự trữ trị giá 4 tỷ USD để tái thiết đất nước - Ảnh 1.

Chính quyền Venezuela lên kế hoạch hồi hương số vàng dự trữ trị giá 4 tỷ USD vốn đang được cất giữ trong các hầm chứa của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) nhằm tái thiết đất nước trong bối cảnh lạm phát tăng cao.

Thông tin trên do Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez cho biết vào thứ Tư (12/8).

Ngân hàng Anh lâu nay luôn từ chối giải phóng 31 tấn vàng của Venezuela vì không công nhận tính hợp pháp của chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro.

Số vàng thỏi này là tâm điểm của một cuộc chiến pháp lý kéo dài tại tòa án Anh, và chúng vẫn chưa được trả lại cho Venezuela bất chấp việc ông Maduro bị Mỹ bắt giữ vào tháng 1 và quyền Tổng thống Delcy Rodriguez gửi đề nghị tới Vua Charles.

Quốc gia Nam Mỹ này đã hứng chịu 2 trận động đất kép tàn khốc vào cuối tháng 6, khiến hơn 6.000 người thiệt mạng.

Ông Rodriguez cho biết chính phủ và các nhà lập pháp đã nhất trí tập trung vào các dự án tái thiết nhằm hỗ trợ các hộ gia đình, nâng cao năng lực y tế, đảm bảo nguồn cung điện và dọn dẹp đổ nát. Để đạt được mục tiêu này, cần "tập trung nỗ lực thúc đẩy việc thu hồi các tài sản quốc tế của Venezuela tại Ngân hàng Anh", người đứng đầu cơ quan lập pháp Venezuela cho biết.

Ngân hàng trung ương Venezuela cho biết các trận động đất đã góp phần khiến lạm phát tăng lên 19,9% trong tháng 7 so với 13,8% của tháng 6, do thảm họa làm gián đoạn việc phân phối hàng hóa. Ngân hàng dự kiến lạm phát sẽ giảm trong tháng 8.

Theo Reuters﻿

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Ngân hàng Trung ương Anh

Anh

vàng

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