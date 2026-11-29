Bộ ảnh gia đình mừng con trai 4 tuổi nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Mới đây, trên trang cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh chụp cùng bà xã Dianka Zakhidova và con trai Danil nhân cột mốc bé bước sang tuổi thứ 4. Kèm theo những khung hình ấm áp, nam cầu thủ sinh năm 1997 viết dòng trạng thái đầy xúc động chúc mừng con trai thêm tuổi mới.

Trong bộ ảnh kỷ niệm, cả gia đình lựa chọn phong cách năng động, cá tính với tông màu chủ đạo là đen và xám. Không chỉ gây chú ý nhờ tạo hình chỉn chu, loạt ảnh còn ghi lại nhiều khoảnh khắc tự nhiên, vui nhộn của tổ ấm nhỏ. Nếu ở một góc máy, người mẹ Dianka ôm chặt và cười rạng rỡ bên con trai thì ở bức ảnh khác, hai bố con Bùi Tiến Dũng và Danil lại cùng nhau tạo dáng "gồng bắp tay" đầy tinh nghịch. Càng lớn, bé Danil càng có những đường nét gương mặt rõ ràng, biểu cảm lém lỉnh cùng nụ cười tươi tắn trước ống kính.

Loạt ảnh mừng bé Danil 4 tuổi nhà Bùi Tiến Dũng

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Đằng sau những khoảnh khắc đời thường rạng rỡ ấy là hành trình vun vén gia đình êm ấm của thủ môn từng gây tiếng vang cùng U23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018 và người mẫu Ukraine Dianka Zakhidova (sinh năm 2000). Cặp đôi công khai hẹn hò từ năm 2020 và tổ chức đám cưới lãng mạn bên bờ biển Vũng Tàu vào tháng 5/2022. Sau khi kết hôn, Dianka chuyển sang Việt Nam sinh sống, đồng hành cùng chồng trên nhiều chặng đường, vừa chăm sóc con nhỏ vừa duy trì công việc người mẫu, quảng cáo.

Tiến Dũng có tổ ấm hạnh phúc

Từ khi đón con trai đầu lòng Danil, Bùi Tiến Dũng được nhiều người nhận xét ngày càng điềm đạm, trách nhiệm và dành sự ưu tiên lớn cho vợ con mỗi khi không bận tập luyện hay thi đấu. Gia đình nhỏ thường xuyên cùng nhau đi du lịch, lưu giữ các cột mốc trưởng thành của cậu bé lai Việt – Ukraine, đồng thời nhận được nhiều tình cảm mến mộ từ khán giả bởi sự gắn bó, giản dị. Dòng chia sẻ tình cảm cùng những khung hình hạnh phúc của gia đình nam thủ môn nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác và lời chúc mừng từ người hâm mộ dành cho sinh nhật tuổi lên 4 của cậu bé Danil.

Ảnh: FBNV