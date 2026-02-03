Gạo Việt Nam tiếp tục được trao cúp “Gạo ngon nhất thế giới”

Mới đây tại thành phố Cần Thơ, Tổ chức The Rice Trader đã trao cúp "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2025 cho ông Hồ Quang Cua – người sáng lập giống gạo ST25. Đây là lần thứ ba liên tiếp giống gạo này giành được giải thưởng danh giá, nâng cao vị thế của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Gạo ST25 lần đầu tiên được vinh danh vào năm 2019, và tiếp tục giữ vững vị trí trong năm 2023. Năm 2025, giống gạo này tiếp tục khẳng định sự vượt trội khi giành giải Nhất tại Hội nghị Thương mại Lúa gạo Toàn cầu lần thứ 17 được tổ chức ở Phnom Penh (Campuchia), đánh bại hàng chục mẫu gạo từ các quốc gia khác.

Tổ chức The Rice Trader đã trao cúp "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2025 cho ông Hồ Quang Cua – người sáng lập giống gạo ST25.

Giải thưởng quốc tế và sự phát triển bền vững của gạo ST25

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Hồ Quang Cua cho biết: "Việc lần thứ ba đoạt giải không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là niềm tự hào khi gạo Việt Nam đã vươn ra thế giới. Đây là kết quả của sự kiên trì, tâm huyết và sự đổi mới sáng tạo trong ngành nông nghiệp." Ông cũng nhấn mạnh rằng gạo ST25 không chỉ là một sản phẩm nông sản mà còn là biểu tượng của sự đổi mới và tiến bộ trong ngành nông nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch kiêm CEO của Tổ chức The Rice Trader - Ông Jeremy Zwinger, nhận định: "Gạo ST25 không chỉ đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng mà còn phản ánh quá trình sản xuất khoa học và bền vững. Đây là sản phẩm hoàn hảo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế."

Sản xuất và thị trường quốc tế

Hiện nay Gạo ST25 đã được trồng tại hơn 200.000 ha ở Đồng bằng sông Cửu Long, với sản lượng hàng năm lên tới hàng chục ngàn tấn. Gần 2.000 hộ nông dân tham gia sản xuất giống gạo này, không chỉ giúp gia tăng thu nhập mà còn góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông sản Việt Nam. Năng suất của gạo ST25 ổn định ở mức 6 tấn/ha, nhưng giá bán của nó luôn cao hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng/kg so với các giống gạo thông thường.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), khoảng 70% sản lượng gạo ST25 được xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, EU, Australia và Trung Quốc, khẳng định chất lượng vượt trội của nông sản Việt Nam trên trường quốc tế. Gạo ST25 hiện nay đã có mặt tại hơn 150 quốc gia, giúp xây dựng thương hiệu và giá trị nông sản Việt Nam ngày càng được biết đến rộng rãi.

Thương hiệu "Gạo Ông Cua ST25" đã được bảo hộ tại các thị trường lớn như Anh, EU, Trung Quốc, Australia và Hoa Kỳ, giúp bảo vệ quyền lợi và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Tuy nhiên, sản lượng hiện tại vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu từ các thị trường này, đặc biệt là Trung Quốc và các quốc gia phát triển, nơi nhu cầu về gạo chất lượng cao luôn rất lớn.

Định hướng phát triển bền vững

Một trong những yếu tố quyết định thành công của gạo ST25 chính là quy trình chọn giống khoa học và phương thức canh tác bền vững. Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Ngoan nhận định trong bức thư viết gửi đến sự kiện trao giải này: "Gạo ST đã mở ra một cánh cửa. Tuy nhiên, cánh cửa ấy chỉ bền vững nếu chúng ta tiếp tục phát triển bằng một tư duy hệ thống."

Sự phát triển bền vững của gạo ST25 không chỉ dựa vào việc canh tác sạch mà còn phải bao gồm các sản phẩm chế biến sâu để gia tăng giá trị. Các chuyên gia khuyến nghị ngành nông nghiệp cần chuẩn hóa vùng nguyên liệu, bảo vệ giống, và đẩy mạnh chế biến sâu để gia tăng giá trị xuất khẩu của gạo Việt Nam trên trường quốc tế.

Kết nối thương hiệu quốc gia

Giải thưởng "Gạo ngon nhất thế giới" lần thứ ba là niềm tự hào của ngành nông sản, là minh chứng cho sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam. Sự kiên trì, đổi mới trong sản xuất và cam kết chất lượng đã giúp gạo Việt Nam không chỉ vươn lên trên thị trường quốc tế mà còn xây dựng được một thương hiệu quốc gia mạnh mẽ, mang lại giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Như ông Hồ Quang Cua đã chia sẻ: "Chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây. Gạo ST25 sẽ tiếp tục phát triển để khẳng định vị thế của mình, đóng góp vào việc xây dựng hình ảnh Việt Nam mạnh mẽ hơn trên bản đồ nông sản thế giới."

Gạo ST25 không chỉ là một sản phẩm nông sản xuất sắc, mà còn là chìa khóa mở ra cơ hội phát triển cho nền nông nghiệp Việt. Được xây dựng từ khoa học chọn giống và canh tác bền vững, gạo ST25 sẽ không ngừng khẳng định sức mạnh thương hiệu của quốc gia.