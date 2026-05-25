Gánh chè 15.000 "hài lòng" khách Tây giữa Hà Nội: Ăn liền 2 ly, phong luôn người bán làm siêu anh hùng

Mới đây, trải nghiệm của một nam du khách nước ngoài với một gánh chè nhỏ trên vỉa hè đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đồng thời gợi lại nhiều ký ức quen thuộc với không ít người Việt.

Không tìm đến quán cà phê hiện đại hay nhà hàng nổi tiếng, vị khách này lại dừng chân trước một gánh chè bình dân chỉ vì thấy đông người xếp hàng. Xung quanh quầy hàng nhỏ là vài chiếc ghế nhựa thấp, những nồi chè nghi ngút đặt cạnh tiếng gọi khách rôm rả giữa buổi chiều nóng. Chính không khí đời thường ấy đã khiến anh tò mò quyết định thử món chè thập cẩm được nhiều người địa phương yêu thích.

Trong đoạn chia sẻ trên trang cá nhân, nam du khách dành nhiều lời khen cho hương vị món ăn cũng như sự thân thiện của người bán. Anh đặc biệt ấn tượng với cách bà chủ nhanh tay múc từng muỗng chè, thoăn thoắt chuẩn bị cho lượng khách đông liên tục ghé mua. Sự gần gũi và mến khách ấy khiến anh hài hước gọi bà là “siêu anh hùng thực thụ của Hà Nội”.

Không chỉ gây ấn tượng bởi hương vị, ly chè giản dị ấy còn trở thành cứu tinh của nam du khách sau nhiều giờ lang thang trong tình trạng bụng đói cồn cào. Anh hài hước chia sẻ rằng chính món chè của người phụ nữ bán hàng đã giúp mình “dập tắt ý định duyệt chủng Hà Nội vì quá đói”.

“Sau ly đầu tiên, cơn đói bắt đầu dịu xuống. Đến ly thứ hai thì những chú voi cuối cùng cũng có thể thở phào vì mối đe dọa đã qua”, anh đùa vui trong đoạn video khiến nhiều người bật cười.

Nam du khách cũng cho biết anh đã tự rút ra một quy tắc sống cho riêng mình khi du lịch Việt Nam: nếu một người phụ nữ Việt Nam thân thiện mời bạn thử một ly chè của bà ấy, hãy gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Bên cạnh sự thích thú khi một món ăn bình dân của Việt Nam được du khách quốc tế yêu thích, nhiều người cũng cho rằng những gánh chè truyền thống ngày nay đang dần hiếm hơn giữa sự phát triển của hàng loạt món đồ uống hiện đại.

Không ít người bày tỏ sự hoài niệm với hương vị chè xưa, thứ quà vặt từng gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Theo nhiều người tiêu dùng, điều khiến chè truyền thống vẫn có sức hút riêng nằm ở sự mộc mạc và nguyên bản, khác với các loại đồ uống được biến tấu theo xu hướng hiện nay.

Một ly chè thập cẩm tại các gánh hàng rong thường có giá khoảng 15- 20.000 đồng. Dù là món ăn bình dân, quá trình chế biến lại đòi hỏi khá nhiều công đoạn. Phần đậu xanh được đánh nhuyễn, đậu đen ninh mềm và cả nồi cốm dẻo quẹo, kết hợp cùng trân châu bọc cùi dừa dai giòn và dừa sợi tạo nên vị ngọt thanh, dễ ăn trong thời tiết nóng bức.

Với nhiều thực khách, sức hấp dẫn của món chè này không nằm ở sự cầu kỳ mà đến từ cảm giác quen thuộc và dễ chịu. Giữa thị trường đồ uống liên tục thay đổi theo trào lưu, một ly chè được bán từ gánh hàng rong ven đường đôi khi vẫn đủ sức khiến cả người Việt lẫn du khách nước ngoài dừng lại để thưởng thức vì nét chân thật rất riêng khó thay thế.