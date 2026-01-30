Gần Tết, Đoàn Di Băng "đột ngột quay lại" theo cách không ai nghĩ đến

Đoàn Di Băng từng là một nhân vật quen thuộc với cư dân mạng, được nhắc đến như hình mẫu của cuộc sống giàu sang qua nickname “phú bà quận 7”. Trong những dịp lễ Tết, Đoàn Di Băng thường khoe cảnh trang trí lộng lẫy, tiệc tùng ở biệt thự nhà mình.

Song kể từ khoảng tháng 5/2025 - thời điểm công ty của Đoàn Di Băng và chồng phải đối mặt với vấn đề chất lượng sản phẩm - Đoàn Di Băng gần như không có bất kỳ chia sẻ nào về cuộc sống. Đây cũng là lý do mà trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, những đoạn clip về chợ quê của Đoàn Di Băng từ các năm trước bất ngờ viral trở lại, từ khoá liên quan cũng lọt top tìm kiếm.

Các từ khoá liên quan đến Đoàn Di Băng bỗng được tìm kiếm trở lại trong dịp sát Tết (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, trong dịp Tết năm 2023 - 2024, Đoàn Di Băng đều tổ chức chợ Tết kiểu truyền thống rình rang trong khu biệt thự. Các đoạn cut về lễ hội do Đoàn Di Băng tổ chức dịp Tết luôn là tâm điểm thu hút dân mạng bàn tán về độ giàu, độ chịu chơi và chịu làm content của Di Băng một thời.

Cảnh tượng Tết ở chợ quê do Đoàn Di Băng tổ chức trong các năm 2023 - 2024

Đến dịp Tết Nguyên đán năm 2025, Đoàn Di Băng không còn tổ chức chợ quê nữa. Thay vào đó, cô chỉ trang hoàng, dựng linh vật ở phía trước nhà mình và vẫn đăng ảnh, clip check-in như bình thường.

Nhà Đoàn Di Băng trang trí Tết 2025

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại - khi Tết đến gần, các tài khoản MXH của Đoàn Di Băng vẫn “đóng băng”, không đăng ảnh Tết hay trang hoàng nhà cửa như trước đây. Tài khoản Facebook Đoàn Di Băng đã không còn tìm thấy từ thời điểm Nguyễn Quốc Vũ bị khởi tố còn tài khoản TikTok đã khoá comment suốt thời gian qua.

Có thể thấy, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều trong năm vừa qua và cách người ta tìm kiếm cũng như xem lại các đoạn clip Tết từng viral của Đoàn Di Băng ở hiện tại, cũng theo tâm thế khác trước, theo một chiều hướng mà không dám nghĩ đến trước đây.

Đoàn Di Băng (tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM) từng tham gia đóng một số phim và đi hát, được biết đến với vai trò đa dạng từ diễn viên, ca sĩ, người mẫu.

Năm 2012, Đoàn Di Băng kết hôn với Nguyễn Quốc Vũ. Thời điểm kết hôn, cả hai gây chú ý bởi đám cưới xa xỉ lên tới 3 tỷ đồng. Thời điểm đó, Đoàn Di Băng cho biết, cô được gia đình chồng tặng bộ quà cưới 2 tỷ cùng 1 căn nhà trị giá 1 triệu đô.

Từ khi kết hôn, Đoàn Di Băng rút lui khỏi showbiz để làm kinh doanh. Cái tên của cô cũng được công chúng quan tâm nhiều hơn bởi cuộc sống sang chảnh và những ồn ào khoe tiền, khoe nhà, khoe xe, khoe tài sản trên mạng xã hội.

Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ

