Binh sĩ Nga và ngựa.

Video và hình ảnh về cách làm này được đăng tải bởi Special Kherson Cat và KARYMAT. Theo các tư liệu được công bố, binh sĩ Nga đã chế tạo một khung bằng ống kim loại, gắn trực tiếp vào yên ngựa.

Trên khung này, họ lắp đặt một thiết bị đầu cuối Starlink hướng thẳng lên bầu trời để thu tín hiệu vệ tinh.

Ý nghĩa thực tế của biện pháp này hiện vẫn chưa được làm rõ. Nhiều khả năng, đây là chiến thuật được các kíp vận hành drone của Nga sử dụng nhằm nhanh chóng thay đổi vị trí triển khai trên chiến trường.

Trạm đầu cuối Starlink trên lưng một con ngựa Nga.

Việc quân đội Nga sử dụng ngựa trong tác chiến từng được ghi nhận lần đầu vào mùa thu năm 2025. Khi đó, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Nga bắt đầu huấn luyện các nhóm xung kích cưỡi ngựa để tấn công các vị trí của Ukraine.

Hoạt động này do chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Storm thuộc Lữ đoàn 9 của Tập đoàn quân 51, đóng tại phần lãnh thổ vùng Donetsk đang bị chiếm đóng, tổ chức. Chỉ huy này có biệt danh Khan.

Theo người này, việc hồi sinh kỵ binh – lực lượng đã biến mất khỏi quân đội Liên Xô từ năm 1955 – không phải là “quay trở lại quá khứ”, mà được cho là mang lại một số lợi thế nhất định.

Ông Semyon Pegov, một nhà tuyên truyền Nga, cho rằng ngựa có khả năng quan sát tốt trong điều kiện ban đêm, không cần đường sá để tăng tốc ở giai đoạn cuối của một đợt tấn công, và theo tuyên bố của ông, có thể tránh mìn nhờ bản năng tự nhiên.

Tuy nhiên, việc sử dụng ngựa trên chiến trường cũng bộc lộ nhiều rủi ro. Tuối tháng 12/2025, các kíp vận hành drone FPV của Tiểu đoàn tấn công số 5 thuộc Lữ đoàn tấn công 92 của Ukraine đã vô hiệu hóa 2 binh sĩ Nga đang cưỡi ngựa.