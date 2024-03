Gần 800 chiến sỹ nghĩa vụ bước vào khóa huấn luyện tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ

Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Văn Trầm - Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Thượng tá Thái Doãn Bằng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ; Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa; lãnh đạo huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò (Nghệ An).