Gần 80 năm, bài Toán tưởng học sinh tiểu học cũng làm được vẫn khiến hàng triệu người “rối não”: Bạn chọn kết quả nào?

Một phép tính tưởng chừng rất đơn giản dành cho học sinh tiểu học lại bất ngờ khiến cộng đồng mạng tranh luận suốt nhiều năm. Biểu thức chỉ gồm những con số quen thuộc: 9 - 9 : 9 + 9 - 9 : 9 = ?, nhưng khi được chia sẻ trên nhiều diễn đàn toán học và mạng xã hội, nó vẫn khiến không ít người đưa ra các kết quả khác nhau.

Theo nhiều trang tổng hợp câu đố toán học, bài toán này thực ra đã xuất hiện từ khá lâu, thậm chí có nguồn cho rằng những dạng phép tính tương tự đã được sử dụng từ khoảng những năm 1950 trong các bài kiểm tra hoặc sách luyện tư duy. Dù vậy, mỗi lần xuất hiện trở lại trên mạng, nó vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý vì sự “đơn giản đánh lừa”.

Trong một cuộc thăm dò trên mạng xã hội với hơn 6.000 lượt bình chọn, đa số người tham gia cho rằng đáp án đúng là 16. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ không nhỏ đưa ra kết quả khác, thậm chí có người cho rằng kết quả bằng 0 hoặc những con số khác.

Sự khác biệt này chủ yếu đến từ việc áp dụng sai thứ tự thực hiện phép tính. Nhiều người quen tính theo cảm tính hoặc thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải mà không tuân theo quy tắc chuẩn trong toán học.

Không ít cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy vẫn có nhiều người nhầm lẫn với dạng bài cơ bản này. Một số bình luận cho rằng quy tắc này đã được học từ cấp tiểu học với câu “nhân chia trước, cộng trừ sau”. Theo cách hiểu đó, chỉ cần áp dụng đúng thứ tự ưu tiên là có thể giải nhanh bài toán.

Thực tế, trong toán học, thứ tự thực hiện các phép tính thường được thống nhất theo quy tắc PEMDAS - viết tắt của Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, Subtraction . Theo quy tắc này, thứ tự ưu tiên sẽ là: thực hiện phép tính trong ngoặc trước, sau đó đến lũy thừa, tiếp theo là nhân và chia, cuối cùng mới đến cộng và trừ.

Đối với các phép tính cùng cấp độ, chẳng hạn nhân và chia hoặc cộng và trừ, phép tính sẽ được thực hiện từ trái sang phải.

Áp dụng quy tắc này vào biểu thức đang gây tranh luận. Như vậy kết quả của phép tính là:

9 - 9 : 9 + 9 - 9 : 9 = 9 - (9 ÷ 9) + 9 - (9 ÷ 9) = 16

Vì vậy, đáp án đúng của bài toán là 16.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng những bài toán kiểu này thường được chia sẻ rộng rãi trên mạng vì chúng đánh vào tâm lý chủ quan. Khi nhìn thấy biểu thức đơn giản, nhiều người dễ bỏ qua quy tắc cơ bản và tính nhanh theo cảm tính, từ đó dẫn đến kết quả sai.

Ngoài ra, dạng bài này cũng được xem là một cách thú vị để kiểm tra khả năng ghi nhớ các quy tắc toán học cơ bản đã học từ nhỏ. Thực tế cho thấy dù đã rời ghế nhà trường nhiều năm, không ít người vẫn nhầm lẫn khi gặp lại những phép tính tưởng chừng rất quen thuộc.

Một số giáo viên cũng cho rằng việc tranh luận xung quanh các bài toán đơn giản như vậy không hẳn là điều tiêu cực. Ngược lại, nó có thể khơi gợi lại sự hứng thú với toán học, đồng thời giúp nhiều người nhớ lại những quy tắc nền tảng.

Sau nhiều năm được chia sẻ đi chia sẻ lại trên mạng xã hội, bài toán 9 - 9 : 9 + 9 - 9 : 9 vẫn tiếp tục khiến nhiều người “đau đầu” dù lời giải thực ra chỉ gói gọn trong một quy tắc quen thuộc: nhân chia trước, cộng trừ sau. Và đôi khi, chính những bài toán đơn giản nhất lại là thứ dễ khiến chúng ta… nhầm lẫn nhất.