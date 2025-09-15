Gần 600 “chiến binh” Vietjet đồng loạt ra quân làm sạch biển Hạ Long

Các chiến binh áo đỏ chung tay hành động vì bãi biển xanh – sạch – đẹp

Chỉ trong vài giờ, hàng trăm "chiến binh áo đỏ" từ Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Anh, Iceland… đã biến bãi biển ngập rác trở lại trong lành, sạch đẹp. Hình ảnh những đôi tay thoăn thoắt, những nụ cười rạng rỡ cùng tinh thần hăng say đã tạo nên một bức tranh đầy năng lượng ngay tại Vịnh Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới.

Phó Tổng Giám đốc thường trực Vietjet Tô Việt Thắng khẳng định cam kết phát triển bền vững của Vietjet

Phó Tổng Giám đốc thường trực Vietjet, ông Tô Việt Thắng, khẳng định: "Hành động nhỏ hôm nay mang ý nghĩa lớn, thể hiện cam kết phát triển bền vững của Vietjet, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và kết nối văn hóa giữa các quốc gia. Tại Vịnh Hạ Long – biểu tượng của Việt Nam, chúng tôi cùng nhau xây dựng một điểm đến xanh – sạch – đẹp, hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh của đất nước."

Kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, nhiều năm qua Vietjet đã không ngừng đồng hành trong các hoạt động bảo vệ môi trường

Hoạt động ý nghĩa này cũng được chính quyền địa phương ghi nhận. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã trao giấy khen cho Vietjet vì những đóng góp trong việc bảo vệ môi trường, đồng hành cùng ngành du lịch xây dựng hình ảnh Quảng Ninh – điểm đến xanh, an toàn và hấp dẫn.

Không chỉ dừng ở Hạ Long, Vietjet nhiều năm qua kiên trì theo đuổi các hoạt động môi trường, phát triển bền vững, lan tỏa lối sống xanh – sống khỏe tới cộng đồng, hướng đến một tương lai xanh, văn minh và kết nối toàn cầu.