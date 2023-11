Gần 600 căn hộ chung cư Bảo Sơn chưa nghiệm thu đã ‘lùa’ dân vào ở

Chung cư Bảo Sơn Green Pearl, nằm trên đường Lê Lợi, TP.Vinh ( Nghệ An ) do Công ty Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Du lịch Bảo Sơn (gọi tắt là Công ty Bảo Sơn) làm chủ đầu tư, nơi được quảng bá là căn hộ cao cấp tại trung tâm TP.Vinh.



Năm 2018, dự án chung cư Bảo Sơn đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, TP.Vinh, Nghệ An, do Công ty Bảo Sơn làm chủ đầu tư, với với chiều cao 31 tầng nổi, diện tích xây dựng 1.940,0m2; nhà ở thấp tầng (liền kề) cao 4 tầng và 1 tum, tổng số 13 lô, diện tích đất xây dựng 1.101,1m2.

Điều đáng ngạc nhiên là dù đã cho hàng trăm hộ dân vào ở, nhưng công trình này không có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; không có quyết định chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan có thẩm quyền (Bộ Xây dựng).

Tòa nhà Chung cư Bảo Sơn tại TP Vinh (Nghệ An) chưa đủ hồ sơ pháp lý.

Một cư dân cho biết, gia đình họ mua căn chung cư rộng 79m2 với giá 1.050 triệu đồng, dù đã thanh toán hết các khoản chi phí mà nhà đầu tư yêu cầu, chỉ còn 50 triệu đồng là khi nhận được Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (GCNQSH nhà ở) sẽ nộp cho cơ quan chức năng. Đã 5 năm khi vào ở, chủ đầu tư liên tục hứa hẹn sẽ hoàn tất thủ tục để cấp sổ đỏ, thế nhưng mãi vẫn không thấy.

“Toàn bộ tòa chung cư này có 534 căn hộ. Hiện đã có khoảng trên 80% các căn hộ có người ở. Đợt cuối tháng 4 vừa qua, người dân ở đây đã nhiều lần căng băng rôn, yêu cầu chủ đầu tư bàn giao sổ đỏ nhưng không ngờ rằng công trình này ngay từ đầu đã không có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Nếu biết vậy thì chắc chắn chúng tôi sẽ không mua nhà…”, cư dân nói thêm.

Qua tìm hiểu của phóng viên, Dự án toà nhà chung cư Bảo Sơn trước đây là trụ sở của Công ty CP Muối và Thương mại Nghệ An với diện tích 4.342m2. Cuối năm 2015, Công ty CP Muối và Thương mại Nghệ An đã làm thủ tục trả lại đất cho UBND tỉnh và đồng thời đề nghị UBND tỉnh xem xét giao lại khu đất tại số 72 đường Lê Lợi cho Công ty Bảo Sơn. Đến ngày 19/4/2016, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định đồng ý cho Công ty Bảo Sơn thuê lại khu đất nói trên.

Ngay sau đó, UBND tỉnh này cũng đã ký Quyết định số 1720 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi, TP Vinh. Kể từ năm 2016, dự án này đã được chủ đầu tư tiến hành xây dựng và đến năm 2018 thì cơ bản hoàn thành.

Sau khi hoàn thành cơ bản công tác đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư đã có văn bản đề nghị Cục Giám định chất lượng công trình, Bộ Xây dựng, tiến hành nghiệm thu công trình theo quy định. Tuy nhiên, khi tiến hành nghiệm thu công trình này, Cục Giám định chất lượng công trình mới phát hiện hồ sơ pháp lý của dự án thiếu Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư do UBND tỉnh Nghệ An cấp.

Do đó, đề nghị chủ đầu tư làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để cấp bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản xác nhận đầu tư dự án. Điều này đồng nghĩa với việc công trình chưa được Bộ Xây dựng cấp quyết định chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Vì thế cũng chưa đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, dù rằng kể từ năm 2018 rất nhiều hộ dân đã vào ở trong toà nhà này.

Nhiều năm qua, cư dân Chung cư Bảo Sơn liên tục căng băng rôn đòi quyền lợi.

Không dừng lại ở đó, năm 2020, Giám đốc chi nhánh Nghệ An - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Du lịch Bảo Sơn đã đại diện chủ đầu tư tiếp tục ký biên bản bàn giao hàng loạt căn hộ tại Tòa nhà chung cư Bảo Sơn Green Pearl có địa chỉ tại số 72, Lê Lợi, phường Hưng Bình, TP.Vinh (Nghệ An) bất chấp việc công trình chưa đủ điều kiện để đưa vào sử dụng.

Sự việc chủ đầu tư là Công ty Bảo Sơn bất chấp quy định ngang nhiên bàn giao nhà cho dân khi chưa được nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của khách hàng khi bỏ ra khoản tiền lớn để mua căn hộ mà cho đến nhiều năm sau vẫn chưa thể có giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Cư dân sau đó liên tục căng băng rôn đòi quyền lợi.

Mới đây, Đoàn thanh tra liên ngành của UBND tỉnh Nghệ An đã vào cuộc rà soát toàn diện các hồ sơ pháp lý, thủ tục liên quan của Dự án Chung cư Bảo Sơn.