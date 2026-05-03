HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Gần 4.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ ba nghỉ lễ

Minh Tuệ/VTC News |

Trong ngày 2/5, công an các địa phương phát hiện 14.403 tài xế vi phạm giao thông, trong đó 3.396 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, ngày 2/5, toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông , làm chết 23 người, bị thương 32 người.

So với ngày 2/5/2025, giảm 13 vụ, giảm 12 người chết, giảm 4 người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 32 người. Đường sắt, đường thuỷ không xảy ra tai nạn.

CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn của tài xế.

Lực lượng CSGT toàn quốc (đường bộ, thủy, sắt) xử lý 17.257 trường hợp, lập biên bản xử lý 14.943 trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, trên đường bộ, công an các địa phương phát hiện 14.403 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.470 trường hợp; phạt tiền ước tính 40 tỷ 150 triệu đồng; tạm giữ 67 xe ô tô, 3.872 xe mô tô, 260 phương tiện khác; tước 401 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.149 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 3.396 trường hợp; vi phạm về tốc độ 3.562 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 35 trường hợp; chở quá số người quy định 87 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 4 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 98 trường hợp...

Thông tin từ Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, từ ngày 28/4 đến 2/5, lực lượng CSGT Hà Nội xử lý 4.358 trường hợp vi phạm trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy; tạm giữ 1.387 phương tiện, tước 59 giấy phép lái xe, trừ điểm 522 trường hợp.

Trong đó, các hành vi vi phạm tập trung chủ yếu là: vi phạm nồng độ cồn 1.095 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 1.134 trường hợp; dừng, đỗ sai quy định 1.065 trường hợp trên đường bộ và 81 trường hợp trên đường sắt; vi phạm tốc độ 243 trường hợp.

883 chủ xe chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

Tin nóng trong ngày

báo mới

VTC News

nồng độ cồn

cục CSGT

bộ công an

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại