Gần 10.000 tỷ xây bến du thuyền, phát triển du lịch Đà Nẵng

Nguyễn Thành |

Từ nay đến năm 2031, Đà Nẵng sẽ đầu tư xây dựng 20 bến thủy nội địa dọc các dòng sông Hàn, sông Vĩnh Điện, sông Cổ Cò, sông Cẩm Lệ để phát triển du lịch.

UBND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 10.00 tỷ đồng.

Theo đó, dự án phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ nay đến năm 2030, trong phạm vi từ cầu Thuận Phước đến cầu Tiên Sơn sẽ đầu tư xây dựng 8 bến thủy nội địa, các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động của bến như đường dẫn, bãi đỗ xe, nhà chờ, nhà soát vé... Cùng với đó, sẽ đầu tư công viên cảnh quan, công trình trên phần đất phía sau bến tương ứng; mua sắm tàu thuyền phục vụ hoạt động du lịch đường thủy, trình diễn hiệu ứng chiếu sáng, show diễn nghệ thuật.

Gần 10.000 tỷ xây bến du thuyền, phát triển du lịch Đà Nẵng- Ảnh 1.

Đà Nẵng sẽ đầu tư gần 10.000 tỷ đồng để phát triển du lịch đường thủy.

Giai đoạn 2 từ năm 2028-2031 được chia làm 2 dự án thành phần. Giai đoạn này sẽ đầu tư xây dựng 8 bến thủy nội địa dọc sông Vĩnh Điện, sông Cổ Cò cùng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động của bến như đường dẫn, bãi đỗ xe, nhà chờ, nhà soát vé; công viên cảnh quan, công trình trên phần đất phía sau bến tương ứng; mua sắm tàu thuyền phục vụ hoạt động du lịch đường thủy.

Cùng với đó, đầu tư xây dựng 4 bến thủy nội địa dọc sông Cẩm Lệ cùng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động của các bến...

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được thành phố có quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất để thực hiện giai đoạn 1 của dự án.

