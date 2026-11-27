Trước sự cố khiến gần 10.000 chuyến bay tại Mỹ bị hủy ngày 13/11, nhà văn Stephen King gây xôn xao mạng xã hội với giả thuyết hài hước về người ngoài hành tinh đổ bộ. Thế nhưng, lời giải thích chính thức từ phía Mỹ lại hoàn toàn khác.

Một vụ gián đoạn vận hành hàng không trên quy mô toàn quốc - điều vốn hiếm gặp tại Mỹ trong những năm gần đây - vừa khiến bầu trời nước này chao đảo và làm đảo lộn lịch trình của hàng loạt hành khách.

Giữa lúc dư luận còn đang theo sát diễn biến tại các sân bay, một bài đăng mang màu sắc châm biếm của nhà văn nổi tiếng người Mỹ Stephen King lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội quốc tế.

Stephen King đăng bài bông đùa trên mạng xã hội rằng Mỹ tạm dừng chuyến bay để che giấu việc người ngoài hành tinh đã đổ bộ nhằm tránh hoảng loạn toàn cầu.

Lời bông đùa lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội

Theo thông tin được Haberler đăng tải, Stephen King đã chia sẻ trên mạng xã hội một suy đoán đầy hài hước xoay quanh đợt tạm dừng bay diện rộng tại Mỹ. Trong bài viết ngày 13/11, tác giả này đưa ra góc nhìn bông đùa rằng giới chức Mỹ buộc phải đình chỉ các chuyến bay để che giấu sự thật về việc người ngoài hành tinh đã có mặt trên Trái Đất, qua đó tránh châm ngòi cho làn sóng hoảng loạn toàn cầu.

"Người ngoài hành tinh đã đổ bộ rồi. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến các chuyến bay bị đình chỉ. Họ không muốn gây ra sự hoảng loạn toàn cầu. Họ tuy không nhìn thấy, nhưng thính giác lại cực kỳ nhạy bén", ông King viết. Bản tin cũng lưu ý rằng những câu chữ ở phần cuối bài đăng mang sắc thái thô tục hơn nên không được trích dẫn đầy đủ ra bên ngoài.

Với phong cách kể chuyện phóng đại đánh trúng vào sự kịch tính của một sự kiện công cộng lớn, dòng trạng thái của nhà văn nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội nước ngoài. Nó nhanh chóng trở thành một khoảng lặng thú vị bên lề giữa bầu không khí căng thẳng của vụ trục trặc hàng không. Tuy nhiên, giới theo dõi đều chỉ rõ đây thuần túy là màn pha trò xuất phát từ trí tưởng tượng cá nhân của tác giả, hoàn toàn không phản ánh nguyên nhân thực tế của sự việc.

Phát ngôn nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng quốc tế như một tình tiết thú vị bên lề, song chỉ là sự hài hước cá nhân đánh vào tính kịch tính của sự việc, hoàn toàn không phải nguyên nhân thực tế.

Lỗi kiểm soát không lưu và hiệu ứng dây chuyền ra toàn cầu

Trái ngược với những màn suy đoán đậm chất giải trí trên không gian mạng, giới chức có trách nhiệm của Mỹ đã sớm lên tiếng làm rõ nguồn cơn của cuộc khủng hoảng.

Theo giải thích chính thức, sự cố gián đoạn kiểm soát không lưu quy mô lớn hoàn toàn không liên quan đến yếu tố người ngoài hành tinh mà bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật bên trong chính hệ thống kiểm soát không lưu.

Về nguyên tắc vận hành, một khi tuyến liên lạc kiểm soát không lưu bị trục trặc, lực lượng điều phối mặt đất sẽ không còn khả năng theo dõi ổn định diễn biến hoạt động của các máy bay trên trời. Trước rủi ro đó, phương án tạm thời đình chỉ cất cánh trên diện rộng là biện pháp kiểm soát bắt buộc nhằm đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

Thống kê từ dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy mức độ tác động của sự cố là vô cùng lớn. Chỉ riêng trong ngày 13/11, toàn nước Mỹ ghi nhận gần 10.000 chuyến bay bị hủy bỏ, đi kèm hơn 7.000 chuyến bay khác rơi vào cảnh chậm giờ. Hàng loạt hành khách bị mắc kẹt tại các nhà ga trên khắp đất nước trong tâm trạng chờ đợi thông báo khôi phục lịch bay.

Sự cố xuất phát từ lỗi kỹ thuật trong chính hệ thống kiểm soát không lưu. Khi tuyến liên lạc kiểm soát không lưu trục trặc, nhân viên điều phối mặt đất không thể theo dõi ổn định hành trình bay nên phải tạm dừng cất cánh để bảo đảm an toàn.

Đáng chú ý, hệ lụy từ sự cố không dừng lại trong biên giới nước Mỹ mà nhanh chóng lan rộng ra quy mô quốc tế. Hoạt động vận hành bình thường tại nhiều sân bay ở châu Âu và châu Á cũng chịu ảnh hưởng dây chuyền khi không ít đường bay xuyên đại dương buộc phải thay đổi kế hoạch, kéo theo lịch trình của nhiều hành khách nối chuyến bị xáo trộn nghiêm trọng.

Ngay sau khi trục trặc xảy ra, nước láng giềng Canada đã chủ động lên tiếng hỗ trợ cơ quan quản lý hàng không Mỹ xử lý tình trạng hỗn loạn. Phía Canada bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận các chuyến bay cần hạ cánh dự bị nhằm chia sẻ bớt áp lực điều hành cho vùng trời Mỹ.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay ngày 13/11, toàn nước Mỹ có gần 10.000 chuyến bay bị hủy và hơn 7.000 chuyến bị chậm giờ, khiến nhiều hành khách mắc kẹt. Sự cố còn gây ảnh hưởng dây chuyền tới nhiều sân bay ở châu Âu và châu Á, làm thay đổi lịch trình đường bay xuyên đại dương và hành khách nối chuyến.

Ranh giới giữa lời đùa và kết luận chính thức

Thực tế cho thấy, trên mạng xã hội, bất kỳ biến cố công cộng quy mô lớn và hiếm gặp nào cũng dễ trở thành chất xúc tác cho đủ kiểu suy đoán táo bạo hay bình luận hài hước lan truyền nhanh chóng.

Dù vậy, công chúng cần tách bạch rõ ràng giữa hai luồng thông tin là sự trêu đùa mang tính giải trí và kết luận điều tra từ cơ quan chức năng.

Tính đến nay, không có bất cứ kênh thông tin chính thức nào đề cập tới manh mối liên quan đến người ngoài hành tinh; mọi câu chuyện theo hướng này đều chỉ là lời nói đùa của cư dân mạng và giới sáng tạo.

Về tiến độ khắc phục, Cục Hàng không Liên bang Mỹ hiện đã chính thức dỡ bỏ lệnh đình chỉ cất cánh trên phạm vi toàn quốc.

Dẫu vậy, do một lượng rất lớn tàu bay và phi hành đoàn vẫn chưa kịp quay về đúng vị trí theo kế hoạch ban đầu, tình trạng chậm và hủy chuyến tại nhiều địa phương trên khắp nước Mỹ vẫn đang tiếp tục cần thời gian để xử lý triệt để.