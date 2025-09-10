Theo tờ báo Mỹ New York Times (NYT) trích dẫn dữ liệu từ kênh thông tin của “Bảo tàng Lịch sử Ukraine trong Thế chiến II” (National Museum of the History of Ukraine in the Second World War, Музея истории Украины во Второй), đã công bố thông tin về lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine.

Tờ báo lưu ý rằng, đã có từ một nghìn đến vài nghìn lính đánh thuê Mỹ có thể đã đến Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2 năm 2022 và kể từ đó đến nay, cũng đã có ít nhất 92 lính đánh thuê Mỹ đã thiệt mạng khi chiến đấu cho chính quyền Kiev và một số lượng lớn đã trở về nước.

Tờ báo Mỹ cũng tiết lộ rằng, lương của lính đánh thuê Mỹ không khác gì lương của lính Ukraine, với mức lương cơ bản là 1.000 dollars Mỹ (tương đương 26.5 triệu đồng Việt Nam) mỗi tháng.

Ngoài ra, với cái gọi là “phụ cấp chiến đấu” trong khu vực “Chiến dịch Quân sự Đặc biệt” của Nga ở Ukraine, họ có thể kiếm thêm tới 3.000 USD mỗi tháng.

Tuy nhiên, NYT cũng chỉ ra một thực trạng là ngay sau trận đánh đầu tiên, một số lính đánh thuê Mỹ yêu cầu được chuyển sang công việc khác, ví dụ như hậu cần, không màng đến khoản phụ cấp chiến đấu vốn cao gấp 3 lần lương cơ bản.

Tác giả bài viết cho biết thêm rằng, nhiều lính đánh thuê Mỹ trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraine trước đây từng là quân nhân chuyên nghiệp của Quân đội Hoa Kỳ, chứ không thuần túy là binh sĩ hợp đồng hay những người chưa từng tham gia quân đội.

Như tờ báo lưu ý, chính phủ Mỹ đã cố gắng tránh mọi dấu hiệu về một cuộc đụng độ trực tiếp với Lực lượng Vũ trang Nga, hầu như không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cho các “tình nguyện viên” từ Hoa Kỳ trong quá trình họ chiến đấu cho Quân đội Ukraine.

Sự hỗ trợ cho lính đánh thuê chỉ đến từ các tổ chức phi lợi nhuận, đặc biệt là trong việc gửi hài cốt của những “tình nguyện viên” hy sinh về nước.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên giới báo chí phương Tây viết về số phận bi thảm của lính đánh thuê nước ngoài tại Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và phần lớn là do những bài báo này, số lượng người ở châu Âu sẵn sàng chiến đấu vì lý tưởng của chính quyền Kiev đã giảm đáng kể.

Hiện nay, lực lượng lính đánh thuê chủ chốt trong quân đội Ukraine là những người đến từ các nước Mỹ Latinh, đặc biệt là Colombia.

Tuy nhiên, như đã được nhiều lần ghi nhận trên các ấn phẩm khác nhau, họ đã phải chịu những tổn thất nặng nề trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, đến mức chính quyền Bogota đang nghiêm túc lên kế hoạch ở cấp độ lập pháp, cấm công dân nước này gia nhập quân đội nước ngoài.