Gần 1 tháng sau thảm họa, số người chết trong đám cháy chung cư Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục tăng

Ngày 20/12, số người chết trong vụ cháy Hong Kong (Trung Quốc) tăng lên 161 người sau đối chiếu DNA mới.

Theo thông tin từ cảnh sát trưởng Hong Kong, số lượng nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn tại Tai Po hôm 26/11 vừa qua đã được xác nhận tăng lên 161 người dựa trên các kết quả phân tích pháp y bổ sung. Ủy viên Cảnh sát Joe Chow Yat-ming cho biết các xét nghiệm chuyên sâu đã phát hiện DNA của một người khác trong một phần thi thể vốn trước đó được xác định thuộc về một cặp vợ chồng.

Ảnh: SCMP

Ông Chow phát biểu vào thứ Bảy sau một buổi lễ tại Học viện Cảnh sát rằng các xét nghiệm DNA vẫn đang được tiếp tục tiến hành. Cơ quan chức năng không loại trừ khả năng sẽ nhận dạng thêm được DNA của những người quá cố khác, điều này đồng nghĩa với việc con số tử vong cuối cùng có thể còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.

Đại diện cảnh sát cũng thông báo rằng 6 trường hợp mất tích được báo cáo trước đó đều đã được xác nhận rõ ràng. Trong số đó, có 5 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ cháy và 1 người còn lại đã qua đời từ năm 2023. Để phục vụ công tác nhận dạng, cảnh sát đã liên hệ với khoảng 100 hộ gia đình tại khu chung cư Wang Fuk Court để lấy mẫu DNA đối chiếu với các nạn nhân.

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng này xảy ra vào ngày 26/11 tại Wang Fuk Court, một khu nhà ở được xây dựng từ những năm 1980. Đây được coi là thảm họa cháy nổ nghiêm trọng nhất tại Hong Kong trong hơn 70 năm qua.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, cả 8 tòa nhà dân cư tại đây đều đang trong quá trình tu sửa và được bao phủ bởi giàn giáo tre cùng lưới bảo vệ. Ngoài ra, các tấm xốp polystyrene cũng đã được sử dụng để che chắn các cửa sổ. Những vật liệu này được cho là một trong những nguyên nhân khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội và gây khó khăn cực lớn cho công tác cứu hộ.