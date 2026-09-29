Gần 1 năm Shark Bình bị bắt: 'Đế chế' NextTech giờ ra sao?

Hệ sinh thái công nghệ được Shark Bình gây dựng trong hơn 20 năm hiện còn lại những gì?

Tính tới thời điểm này, đã gần một năm đã trôi qua kể từ biến cố pháp lý lớn nhất gắn với ông Nguyễn Hòa Bình, doanh nhân được biết đến với tên Shark Bình.

Trong thời gian đó, câu chuyện về nhà sáng lập NextTech chủ yếu xuất hiện cùng những diễn biến tố tụng. Tuy nhiên, phía sau cá nhân Shark Bình còn một câu hỏi khác: Hệ sinh thái công nghệ được gây dựng trong hơn 20 năm hiện còn lại những gì?

Lần theo hồ sơ thuế và đăng ký doanh nghiệp cho thấy một bức tranh khá đặc biệt.

Công ty mẹ NextTech vẫn tồn tại. Một số mảng từng được xem là trụ cột như thanh toán, logistics hay giao nhận vẫn còn các pháp nhân hoạt động. Nhưng song song với đó, hàng loạt công ty từng được thành lập trong giai đoạn hệ sinh thái mở rộng sang gọi xe, giao hàng, du lịch, thương mại điện tử và fintech đã không còn hoạt động.

Pháp nhân trung tâm của hệ sinh thái là Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech, mã số thuế 0106108476.

Dữ liệu thuế cập nhật trong năm 2026 ghi nhận doanh nghiệp này vẫn trong trạng thái hoạt động, trụ sở tại tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật hiện là ông Đào Mạnh Dũng.

Đây là một thay đổi đáng chú ý so với hình ảnh NextTech gắn chặt với Shark Bình trong nhiều năm.

Trên thực tế, quá trình thu hẹp của pháp nhân NextTech đã bắt đầu trước khi ông Bình vướng vòng lao lý. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được công bố trước đó, vốn điều lệ NextTech từng giảm mạnh từ 500 tỷ đồng xuống còn 4,2 tỷ đồng vào cuối năm 2023.

Do đó, nếu chỉ nhìn vào vụ án xảy ra cuối năm 2025 để giải thích sự thu hẹp của NextTech sẽ không đầy đủ. Nhiều thay đổi về pháp nhân, vốn và danh mục kinh doanh của hệ sinh thái này đã diễn ra từ nhiều năm trước.

Những mảnh ghép nào vẫn còn hoạt động?

Một trong những pháp nhân đáng chú ý nhất là Công ty Cổ phần Tập đoàn Chuyển đổi số NextPay, mã số thuế 0106146986.

Dữ liệu doanh nghiệp năm 2026 vẫn ghi nhận NextPay hoạt động tại tòa nhà VTC Online ở Tam Trinh. Công ty còn có các văn phòng đại diện ở TP.HCM, Đà Nẵng và Nghệ An được ghi nhận trong hệ thống dữ liệu thuế. NextPay chính là pháp nhân đứng sau một trong những mảng được NextTech đầu tư mạnh trong nhiều năm: Các giải pháp thanh toán và công nghệ dành cho điểm bán.

Một mắt xích khác là Công ty Cổ phần Công nghệ Vi Mô, mã số thuế 0106393463. Đến tháng 8/2026, dữ liệu thuế vẫn ghi nhận Vimo trong trạng thái đang hoạt động. Trụ sở của doanh nghiệp cũng nằm tại số 18 Tam Trinh. Ngoài pháp nhân chính, Vimo từng mở một mạng lưới văn phòng đại diện tại nhiều địa phương. Một số văn phòng đã đóng cửa, nhưng pháp nhân chính vẫn còn hoạt động.

Ở lĩnh vực logistics, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hậu cần Boxme Việt Nam cũng vẫn tồn tại. Dữ liệu được cập nhật tháng 9/2026 ghi nhận Boxme có mã số thuế 0106693837, trụ sở tại số 18 Tam Trinh và vẫn có trạng thái người nộp thuế đã được cấp mã số thuế. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kho bãi, lưu giữ hàng hóa, đồng thời đăng ký các hoạt động chuyển phát và dịch vụ hỗ trợ vận tải.

Dấu hiệu hoạt động không chỉ nằm trên hồ sơ thuế. Trong năm 2026, Boxme vẫn công bố kế hoạch nâng cấp hệ thống quản lý đơn hàng và tiếp tục các hoạt động kinh doanh với khách hàng.

Một cái tên khác là HeyU. Công ty Cổ phần Công nghệ HeyU Việt Nam, mã số thuế 0108349163, vẫn được ghi nhận đang hoạt động trong dữ liệu cập nhật tháng 7/2026. Website chính thức của HeyU cũng vẫn công bố hệ thống liên hệ và văn phòng tại nhiều địa phương.

Ở mảng gọi xe, Công ty TNHH FastGo Việt Nam, mã số thuế 0108431499, cũng đang được hệ thống dữ liệu thuế ghi nhận trong trạng thái hoạt động. Người đại diện là ông Nguyễn Hữu Tuất, một lãnh đạo từng gắn với NextPay và hệ sinh thái NextTech.

Một pháp nhân khác có liên hệ trực tiếp tới nhóm lãnh đạo NextTech là Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand.

Doanh nghiệp mã số thuế 0109528461 hiện vẫn được ghi nhận hoạt động, có cùng địa chỉ tại số 18 Tam Trinh và người đại diện là ông Đào Mạnh Dũng, cũng là người đại diện theo pháp luật của NextTech.

Shipchung, Weship, 12Trip… lần lượt đóng cửa

Nếu lần ngược lại những công ty mà Shark Bình từng trực tiếp đứng tên đại diện pháp luật, có thể thấy một danh sách dài pháp nhân đã ngừng hoạt động. Một trong những cái tên quen thuộc nhất là Shipchung.

Công ty Cổ phần Thương mại điện tử Shipchung Việt Nam được thành lập năm 2016, đặt trụ sở tại số 18 Tam Trinh và do ông Nguyễn Hòa Bình đứng tên đại diện pháp luật.

Tuy nhiên, mã số thuế của doanh nghiệp đã đóng từ tháng 10/2019. Dữ liệu cập nhật năm 2026 xác nhận Shipchung ở trạng thái ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Một công ty khác là Weship Việt Nam, mã số thuế 0107728401. Doanh nghiệp này được thành lập tháng 2/2017, cũng có địa chỉ tại tòa nhà VTC Online và ông Nguyễn Hòa Bình là người đại diện. Tuy nhiên, Weship chỉ tồn tại hơn một năm trước khi đóng mã số thuế vào tháng 4/2018.

Công ty Cổ phần Công nghệ Phân phối O2O Việt Nam cũng có vòng đời tương đối ngắn. Pháp nhân được thành lập tháng 10/2017, do ông Nguyễn Hòa Bình làm người đại diện và đặt trụ sở tại 18 Tam Trinh. Đến tháng 1/2019, mã số thuế doanh nghiệp đã đóng.

Tương tự, Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Tài chính Việt Nam, được thành lập tháng 9/2017 và do ông Bình đại diện, đóng mã số thuế vào tháng 10/2019. Ở lĩnh vực du lịch, Công ty Cổ phần 12Trip cũng không còn hoạt động.

12Trip được thành lập đầu năm 2017, có trụ sở tại số 18 Tam Trinh và ông Nguyễn Hòa Bình đứng tên người đại diện. Dữ liệu doanh nghiệp mới nhất ghi nhận pháp nhân này đã ngừng hoạt động và hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; ngày đóng mã số thuế được ghi nhận là 9/2/2021.

Ngay cả một pháp nhân mang cái tên rất gần với mảng thanh toán của hệ sinh thái là Công ty TNHH Ngân Lượng Holding Việt Nam cũng đã đóng cửa. Doanh nghiệp được thành lập tháng 6/2020, do ông Nguyễn Hòa Bình làm người đại diện và có địa chỉ tại tầng 12A tòa nhà VTC Online. Mã số thuế được đóng vào tháng 4/2022.

Điều đáng chú ý là việc Ngân Lượng Holding đóng cửa không đồng nghĩa thương hiệu hay hoạt động thanh toán Ngân Lượng biến mất. Các pháp nhân và cấu trúc vận hành của một hệ sinh thái công nghệ có thể thay đổi theo từng giai đoạn, vì vậy không thể đồng nhất việc một công ty mang tên thương hiệu đóng mã số thuế với việc toàn bộ sản phẩm chấm dứt hoạt động.

Có lẽ trường hợp mang tính biểu tượng nhất là PeaceSoft.

Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình được thành lập từ năm 2001 và là cái tên gắn với giai đoạn khởi nghiệp ban đầu của ông Nguyễn Hòa Bình, trước khi hệ sinh thái sau này phát triển thành NextTech.

Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy tháng 4/2024, PeaceSoft đã có quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ, với lý do được công bố là doanh nghiệp không còn nhu cầu đầu tư kinh doanh.

Dữ liệu thuế cập nhật mới hơn trong năm 2026 ghi nhận doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Một hệ thống dữ liệu thuế khác ghi nhận ngày đóng mã số thuế vào tháng 5/2024.

Do tồn tại chênh lệch về trạng thái giữa một số cơ sở dữ liệu doanh nghiệp được cập nhật ở những thời điểm khác nhau, có thể xác định chắc chắn rằng PeaceSoft đã có quyết định giải thể từ năm 2024; còn trạng thái thuế mới nhất hiện cho thấy pháp nhân này không còn hoạt động.

Đáng chú ý, diễn biến này cũng xảy ra hơn một năm trước khi Shark Bình bị bắt.

Không chỉ những công ty thành lập từ giai đoạn 2016-2018 mới đóng cửa. Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính Univest, mã số thuế 0109874260, được thành lập cuối năm 2021 và do ông Đào Mạnh Dũng, người hiện đại diện NextTech đứng tên đại diện pháp luật.

Tháng 8/2024, doanh nghiệp có quyết định giải thể. Lý do được ghi trong hồ sơ là hoạt động kinh doanh không có hiệu quả, các mục tiêu kinh doanh không đạt được như mong muốn.

Đến năm 2026, trạng thái của Univest được ghi nhận là người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Chi tiết này một lần nữa cho thấy quá trình sàng lọc, thu hẹp các pháp nhân quanh NextTech đã diễn ra trước biến cố pháp lý của nhà sáng lập.

Như vậy, gần một năm sau biến cố tháng 10/2025, những gì còn lại của NextTech không phải một hệ sinh thái đã biến mất hoàn toàn, mà là một cấu trúc nhỏ hơn: Một số pháp nhân lõi vẫn hoạt động, trong khi nhiều dự án và công ty được dựng lên trong thời kỳ mở rộng trước đây đã rời cuộc chơi.

Và ở pháp nhân trung tâm mang tên NextTech, người đứng tên đại diện pháp luật giờ cũng không còn là người đã xây dựng thương hiệu Shark Bình suốt nhiều năm.