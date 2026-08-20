Năm nay, ước tính kỷ lục 12,7 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc, tạo áp lực lớn lên thị trường lao động vốn đã eo hẹp.

Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp của Trung Quốc tăng lên 17,9% trong tháng 7 trong bối cảnh một làn sóng kỷ lục sinh viên mới tốt nghiệp đại học gia nhập thị trường lao động khiến Bắc Kinh phải tăng cường hỗ trợ việc làm.

Theo số liệu do Cục Thống kê Quốc gia công bố ngày 18/8, tỷ lệ thất nghiệp đối với nhóm người từ 16 đến 24 tuổi, không bao gồm sinh viên, đã tăng 3 điểm phần trăm so với mức 14,9% trong tháng 6.

Tháng 7/2025, tỷ lệ này là 17,8%, sau đó tăng lên vào 18,9% - mức cao nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu loại trừ sinh viên khỏi phép tính vào tháng 12/2023.

Tình trạng thất nghiệp gia tăng trong giới trẻ trùng hợp với một mùa tốt nghiệp kỷ lục khác. Ước tính khoảng 12,7 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học gia nhập thị trường lao động mùa hè này, tăng khoảng 4% so với năm ngoái.

Số lượng tăng đột biến trong bối cảnh thị trường việc làm nói chung đang gặp khó khăn do tăng trưởng kinh tế chậm lại, với nhiều công ty cắt giảm nhân sự hoặc tạm ngừng tuyển dụng.

Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã triển khai một loạt các biện pháp hỗ trợ việc làm cho thanh niên, từ việc trợ cấp tuyển dụng cho các công ty tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp đến việc thúc giục các doanh nghiệp nhà nước tạo thêm nhiều việc làm.

Trước sự cạnh tranh chưa từng có, nhiều sinh viên tốt nghiệp đã lựa chọn học sau đại học để nâng cao triển vọng hoặc tạm hoãn việc gia nhập thị trường lao động. Có nhiều người đổ xô vào khu vực công để có được những công việc ổn định.

Clare Wang, một sinh viên tốt nghiệp ngành thiết kế sản phẩm 22 tuổi của Đại học Kiến trúc Cát Lâm, đang chuẩn bị du học để lấy bằng thạc sĩ. Cô cho biết đã tìm hiểu một số công ty lớn trong nước, nhưng nhận thấy hầu hết đều yêu cầu bằng thạc sĩ.

Wang cho biết thêm rằng cô thiếu tự tin để kiếm được ngay cả một công việc dành cho người chưa có kinh nghiệm với mức lương 6.000 nhân dân tệ (23 triệu VNĐ) một tháng, đồng thời cho biết nhiều bạn bè của cô cũng chọn theo đuổi bằng thạc sĩ.

“Tiêu chuẩn tuyển dụng đã được nâng cao đáng kể”, Vikey Zhao, 24 tuổi, người có bằng thạc sĩ quản lý thương mại điện tử từ Đại học Warwick ở Vương quốc Anh, cho biết. “Ngay cả đối với vị trí cấp thấp, hầu hết các ứng viên cạnh tranh đều là những người tốt nghiệp thạc sĩ từ các trường đại học hàng đầu trong nước”.

Sau khi rải hàng chục đơn xin việc trong vòng 6 tháng, cuối cùng Zhao đã nhận được một vị trí bán lẻ thông minh tại một doanh nghiệp nhà nước.

Zhao cho biết cô may mắn hơn một số người bạn của mình. Cô nói rằng họ "đã nộp hàng trăm đơn xin việc, nhưng chỉ nhận được lời mời phỏng vấn từ một hoặc hai công ty".

Tỷ lệ thất nghiệp đối với những người từ 25-29 tuổi, không bao gồm sinh viên, ở mức 7,2% trong tháng 7, tăng từ 7,1% trong tháng 6.

Tỷ lệ thất nghiệp đô thị tổng thể của Trung Quốc trong tháng 7 là 5,2%, tăng từ 5% trong tháng 6.

Theo SCMP﻿