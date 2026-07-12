Galaxy Z Fold mới có thể thay đổi từ bên trong để hoàn thiện trải nghiệm bên ngoài

Những tin đồn mới nhất cho thấy Samsung có thể đã thiết kế lại bản lề trên Galaxy Z Fold 8 để cải thiện nếp gấp. Nếu đúng, đây sẽ là thay đổi khó nhìn thấy bằng mắt nhưng có thể tạo khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Chỉ còn ít ngày nữa là Galaxy Unpacked sẽ diễn ra, nhưng điều khiến cộng đồng công nghệ bàn luận nhiều nhất lại không phải camera hay chip xử lý. Thay vào đó, sự chú ý đang đổ dồn về bản lề của Galaxy Z Fold mới (tạm gọi Z Fold 8) sau khi leaker Ice Universe tiết lộ Samsung có thể đã thay đổi thiết kế để cải thiện nếp gấp trên màn hình.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ không đơn thuần là một nâng cấp về phần cứng mà có thể phản ánh sự thay đổi trong cách Samsung nhìn nhận chiếc điện thoại gập của mình.

Muốn xóa nếp gấp, Samsung có thể phải bắt đầu từ bản lề

Điều đáng chú ý là nguồn tin không nói nhiều về màn hình, mà lại nhắc đến bản lề. Điều này nghe có vẻ khó hiểu nếu chỉ nhìn ở góc độ người dùng, bởi nếp gấp xuất hiện trên màn hình chứ không phải ở bản lề. Tuy nhiên, với một thiết bị gập, hai bộ phận này gần như không thể tách rời. Cách màn hình uốn cong khi đóng mở, bán kính gập lớn hay nhỏ, lực tác động lên tấm nền ra sao đều phụ thuộc vào cơ cấu bản lề. Muốn thay đổi nếp gấp, gần như chắc chắn phải bắt đầu từ đây.

Theo Ice Universe, bản lề trên Galaxy Z Fold 8 sẽ mang lại cảm giác đóng mở dứt khoát hơn, đổi lại khả năng giữ máy ở nhiều góc có thể không còn linh hoạt như các thế hệ trước. Samsung chưa xác nhận thông tin này, nhưng nếu nhìn lại lịch sử phát triển của dòng Galaxy Z Fold, đây không phải là điều quá khó hình dung. Mỗi lần hãng thay đổi thiết kế bản lề đều kéo theo những điều chỉnh về trải nghiệm sử dụng, bởi đó là bộ phận ảnh hưởng trực tiếp đến gần như toàn bộ cấu trúc của chiếc máy.

Thực tế, Samsung đã dành nhiều năm để hoàn thiện Flex Mode. Từ chỗ chỉ là một tính năng trình diễn công nghệ, Flex Mode dần trở thành điểm khác biệt của dòng Galaxy Z Fold khi cho phép người dùng đặt máy ở nhiều góc để gọi video, chụp ảnh hay xem nội dung mà không cần thêm phụ kiện. Trong các chiến dịch truyền thông, Samsung cũng thường xuyên nhấn mạnh đây là trải nghiệm mà smartphone dạng thanh khó có thể mang lại.

Nhưng sau bảy thế hệ, liệu Flex Mode có còn là điều người dùng quan tâm nhất hay không. Phần lớn thời gian, điện thoại gập vẫn được sử dụng theo hai trạng thái quen thuộc: mở hoàn toàn khi làm việc hoặc giải trí, sau đó gập lại để cất vào túi. Những tình huống cần giữ máy ở góc 80 hay 100 độ thực tế không xuất hiện thường xuyên bằng việc người dùng nhìn vào màn hình hàng chục lần mỗi ngày. Nếu phải lựa chọn giữa việc giữ được nhiều góc mở và một màn hình liền mạch hơn, không khó hiểu nếu Samsung nghiêng về phương án thứ hai.

Trải nghiệm hiển thị trở thành ưu tiên số một

Đó cũng là lý do nhiều hãng sản xuất điện thoại gập gần đây đều tập trung giải quyết nếp gấp. OPPO, Honor hay vivo đều giới thiệu những thiết kế bản lề mới với mục tiêu làm cho đường gấp ngày càng khó nhận ra. Dù cách tiếp cận khác nhau, điểm chung giữa họ là đều xem màn hình mới là nơi người dùng cảm nhận rõ nhất giá trị của một chiếc điện thoại gập, bên cạnh độ mỏng hay trọng lượng.

Samsung vốn không đứng ngoài xu hướng này. Qua từng thế hệ Galaxy Z Fold, hãng liên tục giảm độ dày thân máy, tối ưu trọng lượng và cải thiện độ bền của bản lề. Những thay đổi đó giúp điện thoại gập trở nên thực dụng hơn rất nhiều so với thời điểm chiếc Galaxy Fold đầu tiên xuất hiện năm 2019. Tuy nhiên, nếp gấp vẫn luôn là chi tiết được nhắc đến trong gần như mọi bài đánh giá, bất kể đó là một nhận xét tích cực hay tiêu cực.

Samsung Display trưng bày màn hình gần như không nếp gấp tại CES 2026. Ảnh Sammobile

Đây cũng là điểm khác biệt giữa nếp gấp và nhiều yếu tố khác trên smartphone. Người dùng có thể không nhận ra máy mỏng thêm một milimet hay nhẹ hơn vài chục gram sau một thời gian sử dụng, nhưng họ sẽ nhìn thấy nếp gấp mỗi lần mở màn hình. Nó không nhất thiết làm giảm chất lượng trải nghiệm, song luôn hiện diện như lời nhắc rằng đây vẫn là một thiết bị phải đánh đổi để có thể gập lại.

Nhìn từ góc độ đó, việc Samsung được cho là sẵn sàng điều chỉnh cơ chế bản lề lại trở nên hợp lý hơn. Nếu bản lề mới thực sự giúp màn hình phẳng hơn khi mở ra, cảm giác sử dụng hàng ngày sẽ thay đổi rõ rệt hơn nhiều so với việc bổ sung thêm một vài góc mở trong Flex Mode.

Thông điệp Samsung sử dụng cho Galaxy Unpacked năm nay là “A New Shape Unfolds”, đi kèm hình ảnh gợi mở về một thiết kế mới của Galaxy Z Fold. Gần như chắc chắn Samsung sẽ mang đến những thay đổi về ngoại hình, từ tỷ lệ màn hình đến tổng thể thân máy. Tuy nhiên, nếu những thông tin rò rỉ gần đây là chính xác, sự thay đổi có thể không chỉ dừng ở những gì người dùng nhìn thấy bên ngoài mà còn nằm ở chính cơ cấu bản lề bên trong.

Galaxy Unpacked sẽ là nơi Samsung đưa ra câu trả lời cuối cùng. Tuy nhiên, ngay cả khi bỏ qua những tin đồn về cấu hình hay camera, chỉ riêng hướng thay đổi của bản lề cũng đủ cho thấy Galaxy Z Fold 8 có thể là một trong những lần nâng cấp đáng chú ý nhất của dòng Fold trong nhiều năm. Không phải vì nó mở ra thêm một tính năng mới, mà vì nó tập trung giải quyết điều người dùng nhìn thấy mỗi ngày: nếp gấp trên màn hình.