Galaxy Z Flip 7 ra mắt giá 29 triệu: Ngoại hình "lấp lánh hào quang" che lấp sức mạnh cắt giảm bên trong

Mỗi khi Samsung trình làng dòng điện thoại gập mới, sự chú ý của giới công nghệ, dường như chỉ đổ dồn về mẫu Fold – phiên bản siêu đắt đỏ với khả năng mở ra như một cuốn sách.

Tuy nhiên, ngôi sao thực sự về mặt doanh số lại là mẫu Flip – thiết kế gập dọc dạng vỏ sò nhỏ gọn và có giá phải chăng hơn. Năm nay cũng không ngoại lệ, khi mọi ánh mắt trên Internet dường như chỉ tập trung vào Galaxy Z Fold 7, mẫu máy cuối cùng đã có cuộc lột xác về thiết kế sau nhiều năm để sẵn sàng đối đầu sòng phẳng với các đối thủ đến từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, sẽ là một thiếu sót nếu để mẫu Fold chiếm trọn sân khấu. Galaxy Z Flip 7 cũng đã chính thức ra mắt và cũng nhận được một cuộc cải tổ thiết kế đầy ấn tượng, mang lại vẻ ngoài đẹp hơn bao giờ hết. Một lần nữa, đây được dự đoán sẽ là mẫu máy có doanh số cao gấp ba lần Galaxy Z Fold 7, khẳng định vị thế cực kỳ quan trọng của nó đối với Samsung.

Dù có thể khẳng định đây là chiếc Flip có thiết kế đẹp nhất từ trước đến nay, nhưng người ta không khỏi đặt câu hỏi với một vài quyết định gây băn khoăn của Samsung. Liệu Samsung đang đi đúng hướng với dòng sản phẩm này, hay đang dần đi chệch quỹ đạo?

Dòng Galaxy Z Flip đã đạt ngưỡng tốt nhất

Màn hình phụ trên các dòng Galaxy Z Flip – với tên gọi chính thức là Flex Window – luôn có một hành trình phát triển khá lạ lùng.

Từ một ô chữ nhật nhỏ bé với chức năng cơ bản, nó dần được mở rộng nhưng vẫn mang lại cảm giác của một "phần phụ" hơn là một tính năng thực thụ. Ngay cả trên Galaxy Z Flip 6 gần đây, màn hình dù hữu dụng hơn nhưng vẫn có phần gượng gạo.

Trong khi đó, các đối thủ đã vượt lên và "chơi lớn" khi biến toàn bộ nửa trên của điện thoại thành một màn hình hiển thị (Motorola Razr Ultra là một ví dụ điển hình).

Cuối cùng, Samsung cũng đã quyết định phá bỏ sự thận trọng và học hỏi từ Motorola. Màn hình phụ của Galaxy Z Flip 7 giờ đây đã tràn ra sát các cạnh, chỉ để lại không gian cho hai ống kính camera.

Không chỉ mở rộng kích thước, Samsung còn bắt kịp xu hướng khi trang bị tần số quét 120Hz cho màn hình phụ. Đây là một bước tiến vượt bậc so với mức 60Hz gây thất vọng trên tất cả các thế hệ trước.

Theo các đánh giá ban đầu, trải nghiệm trên Flex Window là thực sự tốt. Các thao tác vuốt chạm mượt mà, màn hình sáng rực rỡ với độ sáng tối đa 2.600 nits, màu sắc sống động và đẹp mắt. Kích thước lớn hơn cũng giúp việc đọc thông tin trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Quay trở lại với thiết kế, khi mở máy ra, trải nghiệm màn hình chính cũng được cải thiện rõ rệt. Màn hình trong giờ đây lớn hơn với kích thước 6.9 inch (so với 6.7 inch của Z Flip 6), nhờ vào phần viền được làm mỏng đi đáng kể. Đặc biệt, nếp gấp ở phần bản lề gần như vô hình.

Ngoài kích thước, thông số kỹ thuật của màn hình trong không có nhiều thay đổi: vẫn là tấm nền LTPO AMOLED độ phân giải 1080p và tần số quét 120Hz. Vốn dĩ chất lượng hiển thị màn hình từ các thế hệ trước vẫn tốt, nên việc tăng kích thước hơn đã là một nâng cấp quá đủ.

Phần còn lại của chiếc điện thoại vẫn mang dáng dấp quen thuộc của các thế hệ gần đây. Các cạnh phẳng hoàn toàn, một đặc điểm đã có từ Z Flip 6. Vị trí camera, đèn flash, nút nguồn kiêm cảm biến vân tay, phím âm lượng và các chi tiết khác đều được giữ nguyên.

Phần mềm vẫn còn một thiếu sót lớn

Một trong những tính năng mới đáng giá nhất là Gemini giờ đây có thể hoạt động ngay từ màn hình phụ. Chỉ cần giữ nút nguồn, bạn có thể nhập hoặc ra lệnh bằng giọng nói cho trợ lý AI này mà không cần mở máy. Gemini Live cũng được hỗ trợ, cho phép có những cuộc hội thoại tự nhiên với AI.

Tính năng Now Brief, từng ra mắt trên dòng Galaxy S25, giờ cũng đã có mặt. Widget hữu ích này sẽ tự động hiển thị các thông tin cần thiết như thông tin chuyến bay, tỷ số thể thao, hay dự báo thời tiết. Samsung hứa hẹn sẽ hợp tác với nhiều đối tác hơn để làm cho Now Brief ngày càng thông minh.

Một cập nhật thú vị khác liên quan đến việc chụp ảnh selfie. Giờ đây, người dùng có thể dùng thanh trượt trên màn hình phụ để zoom kỹ thuật số.

Tuy nhiên, dù có nhiều cải tiến, Samsung vẫn chưa mang đến điều mà người dùng mong đợi nhất: hỗ trợ chạy mọi ứng dụng trên màn hình phụ một cách chính thức. Bạn vẫn phải dùng đến ứng dụng Good Lock để làm điều này.

Ngoài màn hình phụ, một nâng cấp phần mềm quan trọng khác trên Z Flip 7 là việc hỗ trợ đầy đủ Samsung DeX. Cuối cùng thì tính năng biến điện thoại thành máy tính này cũng đã xuất hiện trên dòng Flip, và thậm chí còn được kích hoạt mặc định. Một nước đi đáng khen của Samsung.

Cuối cùng, Galaxy Z Flip 7 sẽ nhận được cam kết hỗ trợ 7 năm cập nhật Android và bản vá bảo mật. Với việc cài sẵn Android 16, người dùng có thể yên tâm sử dụng đến tận phiên bản Android 23.

Con chip Exynos

Giờ là lúc nói về vấn đề gây tranh cãi nhất: trên toàn cầu, Galaxy Z Flip 7 sẽ được trang bị vi xử lý Exynos 2500.

May mắn là Galaxy Z Fold 7 vẫn được ưu ái với con chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Theo truyền thống, cả hai mẫu máy gập đều dùng chung chipset đồng nhất. Nhưng năm nay, Samsung đã phá vỡ truyền thống đó, vô tình hạ cấp dòng Flip xuống một bậc.

Exynos 2500 vẫn là một con chip tốt. Nó được sản xuất trên tiến trình 3nm, tương tự Snapdragon 8 Elite, với cấu trúc nhân mạnh mẽ và NPU hiệu năng cao. Về lý thuyết, nó hoàn toàn đủ sức mạnh cho mọi nhu cầu của người dùng Z Flip 7.

Tuy nhiên, nó không phải là đối thủ của Snapdragon 8 Elite và được coi là một bước lùi không đáng có về phần cứng cho dòng Flip.

Một điều gây tranh cãi khác là phần cứng camera gần như không có nâng cấp đáng kể nào. Cảm biến chính vẫn là 50MP, camera góc siêu rộng 12MP, và camera selfie bên trong vẫn là 10MP. Vẫn không có ống kính tele.

May mắn thay, có một nâng cấp phần cứng đáng hoan nghênh: pin. Dung lượng pin trên Z Flip 7 đã tăng khoảng 7% lên 4.300mAh (so với 4.000mAh của Z Flip 6). Dù vậy, vẫn chưa rõ thời lượng sử dụng thực tế của máy sẽ cải thiện bao nhiêu khi phải gánh thêm một màn hình phụ lớn hơn với tần số quét cao hơn.

Tóm lại, người dùng có một chiếc điện thoại với thiết kế mới mẻ, pin lớn hơn một chút và các tính năng phần mềm đáng giá. Nhưng đổi lại là một con chip không tương xứng với vị thế flagship của Samsung và hệ thống camera không có nâng cấp hữu hình.

Z Flip 7 và Z Flip 7 FE.

Vì sao giá vẫn cao?

Hãy cùng nhìn lại lịch sử giá của dòng Z Flip. Từ 1.380 USD cho phiên bản đầu tiên, có lúc lên tới 1.449 USD, sau đó ổn định ở mức 999 USD trong nhiều năm, trước khi tăng lên 1.099 USD vào năm ngoái với Z Flip 6.

Năm nay, Galaxy Z Flip 7 tiếp tục được ra mắt với mức giá 1.099 USD cho phiên bản 256GB (giá ở Việt Nam khoảng 29 triệu).

Mức giá này được cho là gây khó hiểu. Lẽ ra việc sử dụng chip Exynos vốn rẻ hơn và chi phí công nghệ gập ngày càng giảm phải giúp chiếc điện thoại này có giá tốt hơn, chứ không phải giữ nguyên.

Mức giá này càng trở nên đáng lo ngại khi nhìn sang đối thủ. Motorola đang là mối đe dọa lớn nhất có thể khiến Samsung phải e ngại.

Motorola Razr 2025 bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm thấp hơn tới 400 USD so với Z Flip 7. Phiên bản Motorola Razr Plus năm nay có giá 999 USD, bằng với các mẫu Z Flip đời cũ.

Và phiên bản cao cấp nhất, Motorola Razr Ultra, dù đắt hơn nhưng lại đi kèm Snapdragon 8 Elite, bộ nhớ 1TB, pin lớn hơn, màn hình trong tốt hơn và hàng loạt nâng cấp khác.

Nói một cách đơn giản, sản phẩm Flip mới nhất của Samsung đang neo giá cao nhưng các nâng cấp vẫn ít. Có vẻ như công ty cho rằng việc ra mắt thêm mẫu Z Flip 7 FE (giá 899,99 USD) sẽ là một sự an ủi. Nhưng mẫu FE này lại có cấu hình gần như tương tự Z Flip 6 đã một năm tuổi, vốn đang được giảm giá sâu.

Samsung thường giảm giá dòng Flip sau một khoảng thời gian. Cho đến lúc đó, Galaxy Z Flip 7 dù ấn tượng về mặt thiết kế nhưng lại là một sản phẩm mà nhiều người sẽ không thể tận hưởng chỉ vì không có một mức giá cạnh tranh.