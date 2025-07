Galaxy Z Fold 7 ra mắt giá 47 triệu: Mỏng như tấm kính trên tay nhưng "tử huyệt" 4 năm vẫn chưa thay đổi

Galaxy Z Fold là dòng điện thoại màn hình gập phổ biến nhất trên thị trường. Tuy nhiên, nó không phải là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn sở hữu một mẫu smartphone có thiết kế khác biệt nhưng đắt đỏ.

Lý do chủ yếu là bởi Samsung đã có phần chững lại về mặt thiết kế và phần cứng, trong khi các đối thủ cạnh tranh đến từ Trung Quốc lại không ngừng vươn lên với những sản phẩm đột phá và cấu hình ấn tượng.

Với Galaxy Z Fold 7, câu chuyện có thể đã khác đi một chút, khi ở một vài khía cạnh, giới công nghệ đánh giá đây là một trong những điện thoại gập nổi bật nhất của năm 2025.

Triết lý mỏng của Samsung

Ảnh Gizmodo.

Điều gây ấn tượng mạnh đầu tiên về chiếc Fold mới của Samsung chính là độ mỏng đáng kinh ngạc. Samsung công bố máy chỉ mỏng 8.9mm khi gập lại, ngang bằng với OPPO Find N5 để trở thành một trong những chiếc điện thoại gập mỏng nhất hiện nay.

Điều này chỉ thấy rõ khi Z Fold 7 được đặt cạnh S25 Ultra. Sau cùng thì điện thoại gập của Samsung cũng có kích thước gần như tương đương một chiếc smartphone dạng thanh truyền thống khi gập lại.

Samsung cũng cho biết Z Fold 7 rất nhẹ, chỉ 215 gram, qua đó trở thành chiếc điện thoại gập dạng sách nhẹ nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Nó còn nhẹ hơn một chút so với Galaxy S25 Ultra (218 gram). Tất nhiên đã có sự đánh đổi về phần cứng để làm được như vậy.

Lần này, Samsung cũng đã trang bị màn hình lớn hơn, cụ thể là màn hình gập 8 inch 120Hz và màn hình phụ 6.5 inch (OLED). Trên lý thuyết, đây là một bước nhảy vọt đáng kể, một lần nữa cho thấy nỗ lực bắt kịp đối thủ của Samsung.

Mặc dù hãng tuyên bố phần nếp gấp đã được cải thiện trông vô hình hơn, nhưng không quá khó để người cầm trên tay có thể nhìn thấy chúng chỉ trong chốc lát.

Điều đáng chú ý hơn cả là việc Fold 7 cuối cùng đã sử dụng tỷ lệ khung hình 21:9 cho màn hình phụ, gần hơn với các smartphone thông thường. Với thiết kế mỏng nhẹ cùng tỷ lệ màn hình mới, Z Fold 7 đã tiến một bước dài đến gần hơn với trải nghiệm của một chiếc điện thoại truyền thống.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ trong thiết kế đều hoàn hảo. Khi đặt máy trên mặt bàn và thao tác trên màn hình phụ, máy bị cập kênh khá nghiêm trọng do cụm camera lồi lên.

Một điểm đáng lưu ý khác là Z Fold 7 không còn hỗ trợ bút S Pen. Samsung đã phải loại một tính năng kinh điển để đạt được độ mỏng ấn tượng này. Với một người không dùng bút cảm ứng, đây có thể là một sự đánh đổi hợp lý. Nhưng với những người dùng S Pen trung thành, đây chắc chắn là một nỗi thất vọng lớn, nhất là khi máy đã có một màn hình rất rộng để thao tác.

Mạnh thì phải đánh đổi

Thiết kế và thông số kỹ thuật luôn là hai điểm yếu cố hữu của dòng Galaxy Z Fold. Lần này, Samsung rõ ràng đã thành công về mặt thiết kế, vậy còn cấu hình thì sao?

Galaxy Z Fold 7 hứa hẹn sẽ là một "quái vật hiệu năng" với vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy cùng tùy chọn RAM 12GB hoặc 16GB. Ít nhất, người dùng luôn có thể tin tưởng về việc Samsung sẽ mang đến con chip mạnh mẽ nhất.

Đáng tiếc, công ty vẫn giữ nguyên viên pin 4,400mAh. Dù con chip mới có thể giúp cải thiện thời lượng pin nhưng đây vẫn là một điểm trừ lớn sau bốn thế hệ Fold không có sự nâng cấp về dung lượng.

Pin silicon-carbon đã xuất hiện, nhưng Samsung vẫn chưa áp dụng, trong khi nhiều người đã không còn tin vào những lời trấn an rằng tối ưu hóa bằng AI sẽ giúp cải thiện thời lượng pin hơn nữa.

Một điều thất vọng khác là sạc nhanh 25W. Quyết định này càng khó chấp nhận hơn trong năm 2025, khi mà một mẫu máy rẻ hơn nhiều là Galaxy A56 5G đã có sạc 45W.

Rõ ràng, Samsung đang tụt hậu so với các thương hiệu Trung Quốc về dung lượng pin và tốc độ sạc. Để so sánh, HONOR Magic V3 có pin 5,150mAh, trong khi vivo X Fold 5 mới ra mắt sở hữu viên pin lên tới 6,000mAh.

Chỉ cần một sự nâng cấp nhỏ về dung lượng thôi cũng đã là đáng hoan nghênh. Trên thực tế, điều này lại xuất hiện trên Galaxy Z Flip 7, mẫu có giá rẻ hơn năm nay chứ không phải dòng đắt tiền nhất.

Về camera, Z Fold 7 có một vài nâng cấp. Đầu tiên là camera chính 200MP, thay thế cho cảm biến 50MP quen thuộc. Camera mới thứ hai là camera selfie 10MP trên màn hình gập, thay thế cho camera ẩn dưới màn hình 4MP kém chất lượng trước đây. Chưa có các thử nghiệm về camera mới trên máy, nhưng gần như chắc chắn mọi camera truyền thống đều sẽ tốt hơn loại ẩn dưới màn hình.

Các camera phụ của Samsung gần như không thay đổi. Camera góc siêu rộng 12MP có cảm biến lớn hơn một chút, nhưng camera tele 3x 10MP vẫn y hệt phiên bản tiền nhiệm. Do đó, khả năng zoom xa của chiếc điện thoại này không quá ấn tượng. Nhiều người đã mong chờ Samsung sẽ trang bị một cảm biến tele 50MP như các đối thủ.

Phần mềm vẫn bỏ xa đối thủ

Thế mạnh cốt lõi của Samsung trong sân chơi điện thoại gập chính là phần mềm, và Galaxy Z Fold 7 tiếp tục phát huy điều đó với One UI 8 trên nền tảng Android 16.

Các tính năng mới đáng chú ý bao gồm: chỉnh sửa ảnh song song (vừa sửa vừa xem ảnh gốc), tính năng Audio Eraser (Xóa âm thanh) có mặt trong nhiều ứng dụng hơn, và các gợi ý xóa đối tượng trong ứng dụng Thư viện.

Google cũng đóng góp một vài bổ sung quan trọng như khả năng dùng Circle to Search (Khoanh tròn để tìm kiếm) ngay trong game, chế độ AI cho Circle to Search, và Gemini Live được tối ưu hóa cho màn hình lớn.

Những tính năng này được bổ sung vào các khả năng vốn có của Android 16 và Samsung như đa nhiệm 90:10, DeX, Now Bar, Now Brief, chia đôi màn hình, đa cửa sổ và hơn thế nữa.

Từ trước đến nay, Galaxy Z Fold vẫn vượt trội so với đối thủ về phần mềm, và có vẻ như Samsung vẫn bỏ xa các đối thủ trong cuộc chơi này.

Galaxy Z Fold 7 cũng sẽ nhận được 7 năm cập nhật hệ điều hành và vá lỗi bảo mật, ngang hàng với Google Pixel 9 Pro Fold, trở thành một trong những thiết bị gập có chính sách hỗ trợ tốt nhất thị trường.

Có đáng để nâng cấp?

Còn khá sớm để khẳng định có nên mua Galaxy Z Fold 7 lúc này hay không. Nhưng với thiết kế mỏng nhẹ, đây thực sự là một trong những chiếc điện thoại gập hàng đầu của năm 2025.

Nếu từng e ngại vì sự cồng kềnh của các thế hệ trước, đây có thể là lúc để cân nhắc lại. Cộng với thế mạnh về phần mềm, chính sách cập nhật ấn tượng và hiệu năng đỉnh cao trên lý thuyết, việc sở hữu một thiết bị gập như Galaxy Z Fold để trải nghiệm là có thể nếu có điều kiện tài chính.

Tuy nhiên, Samsung vẫn cần phải làm mới bảng thông số kỹ thuật đã có phần "già cỗi" nếu muốn thực sự thống trị cuộc đua.

Nâng cấp camera chính 200MP và camera selfie là đáng hoan nghênh, nhưng đã đến lúc cần một cuộc cách mạng về pin, sạc và các camera phụ, khi hãng bắt đầu hụt hơi so với các đối thủ. Mức giá khởi điểm 1,999 USD (giá ở Việt Nam là 47 triệu), cao hơn một chút so với năm ngoái, cũng là một rào cản không nhỏ.