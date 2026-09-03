Galaxy S26 FE hoá trợ thủ đắc lực cho lần đầu làm travel blogger

Ngay cả khi chưa có nhiều kinh nghiệm, lần đầu tập tành làm travel blogger của người trẻ vẫn trở thành trải nghiệm Epic khi có sự đồng hành của Galaxy S26 FE.

Thiết bị không chỉ đồng hành mà còn hoà vào hành trình, nâng tầm trải nghiệm quay chụp bằng những tính năng thiết thực chuẩn flagship.

Không cần gimbal, video vẫn siêu mượt mà

Với nhiều blogger du lịch chuyên nghiệp, tay cầm chống rung (gimbal) là phụ kiện không thể thiếu trong hành lý. Nhờ nó, họ có thể quay video trong lúc đi bộ, chạy xe một cách ổn định, không lo rung lắc. Tuy nhiên không phải ai cũng sẵn sàng đầu tư quá nhiều phụ kiện và máy móc chuyên nghiệp cho một video du lịch, nhất là với những người mới. Đây là lúc những thiết bị di động tích hợp công nghệ chống rung chuẩn S như Galaxy S26 FE phát huy lợi thế.

Với tính năng Horizontal Lock (Khóa đường chân trời) trứ danh, Galaxy S26 FE giúp người trẻ có thể thoải mái chạy, nhảy, di chuyển trong lúc quay mà khung hình vẫn luôn ổn định tuyệt đối. Khả năng chống rung, giữ ổn định khung hình ngay cả khi điện thoại xoay 360 độ của Horizontal Lock từng gây bão mạng xã hội ở thời điểm ra mắt cùng Galaxy S26 series. Với sự đồng hành của Galaxy S26 FE, các bạn trẻ dù chưa có nhiều kinh nghiệm vẫn có thể dễ dàng ghi lại những thước phim chuẩn điện ảnh tại những điểm đến nổi tiếng như Eo Gió, đèo Mã Pí Lèng, Mũi Né… Một vlog khoe trọn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời mà không một chút rung lắc chính là cột mốc Epic đầu tiên cho hành trình trở thành blogger du lịch chuyên nghiệp của người trẻ.

Nổi bật với video trải nghiệm cuộc sống địa phương

Các nội dung mang tính trải nghiệm như "một ngày hoá thân làm ngư dân" hay "lần đầu tự làm kẹo dừa Bến Tre"... luôn có sức hút lớn với khán giả. Những video này thường đòi hỏi ekip quay phim hỗ trợ, sẵn sàng theo chân nhân vật chính trong từng công đoạn khác nhau. Nếu là người mới, chưa có nhiều sự hỗ trợ mà vẫn muốn sở hữu những video đặc tả khoảnh khắc trải nghiệm của bản thân thì tính năng My FanCam (Tự động canh khung chủ thể) trên Galaxy S26 FE chính là trợ thủ đắc lực.

Luôn nổi bật trong mọi khung hình với tính năng My FanCam chuẩn flagship trên Galaxy S26 FE

Với tính năng này, người quay chỉ việc giữ nguyên máy ở góc chính diện và ghi lại toàn cảnh hoạt động của nhân vật chính. Sau đó ở giai đoạn hậu kỳ, AI trên Galaxy S26 FE sẽ xử lý để tạo ra một video mà người trẻ sẽ luôn ở trung tâm của khung hình. Chẳng hạn với video ghi lại các hoạt động biển ở làng chài Nhơn Hải (Quy Nhơn), My FanCam sẽ theo sát người trẻ trong từng chuyển động, đặc biệt là biểu cảm khi hòa mình giữa biển trời. Bạn sẽ luôn là tâm điểm và giúp khán giả cho cảm giác như đang đồng hành trong một chuyến trải nghiệm đầy thú vị.

Chỉnh ảnh thần sầu, không cần kỹ năng photoshop

Bên cạnh video thì hình ảnh cũng là nội dung quen thuộc được các blogger du lịch khai thác triệt để. Những người mới thường gặp thử thách không nhỏ trong việc lựa chọn góc máy hay thời điểm vắng người để ảnh chụp luôn khoáng đạt và hút mắt nhất. Galaxy S26 FE sở hữu một tính năng thiết yếu cho mọi bức ảnh Epic, đó chính là Photo Assist (Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới).

Biến ngày thành đêm không khó, mọi thứ có Photo Assist trên Galaxy S26 FE lo

Người trẻ có thể thoải mái chụp ảnh với Galaxy S26 FE mà không cần quan tâm quá nhiều đến khung giờ, bối cảnh đông người hay trang phục thiếu điểm nhấn. Mọi chi tiết đều có thể chỉnh sửa dễ dàng bằng một dòng lệnh văn bản với Photo Assist. Nếu phông nền bị lẫn quá nhiều người, chỉ cần gõ "làm sạch nền, xoá người thừa" ngay trên trình xem ảnh mặc định, Galaxy S26 FE sẽ ngay lập tức trả về một bức ảnh đúng ý. Các vấn đề khác như chỉnh ánh sáng, thêm phụ kiện, đổi màu trang phục, thậm chí biến ngày thành đêm… đều có thể thực hiện theo cách tương tự. Photo Assist còn có thể tự động nhận diện các điểm chưa hoàn hảo trong ảnh gốc để đề xuất câu lệnh chỉnh sửa, giúp người trẻ tăng tốc hậu kỳ, có ngay ảnh đẹp đăng mạng xã hội ngay sau chuyến đi.

Giữ nhịp sáng tạo, không lo gián đoạn vlog

Ngay cả với các vlogger chuyên nghiệp thì việc thiết bị hết pin cũng là nỗi ám ảnh lớn. Đây là nguyên nhân khiến họ không thể ghi lại những khoảnh khắc đắt giá xảy ra trong chuyến đi, đồng thời lỡ dở lịch trình vì phải đợi sạc thiết bị. Để không rơi vào tình trạng tương tự, người trẻ có thể chủ động chọn ngay Galaxy S26 FE làm bạn đồng hành trong chuyến du lịch sắp tới.

Dung lượng pin lớn và sạc siêu nhanh 45W giúp người trẻ giữ nhịp sáng tạo xuyên suốt hành trình

Sở hữu viên pin 4.900mAh cùng sạc siêu nhanh 45W, Galaxy S26 FE không chỉ bền bỉ suốt cả ngày dài mà còn có tốc độ "hồi pin" đáng kinh ngạc. Người dùng có thể sạc từ 0% lên 70% chỉ trong 30 phút, giúp duy trì trải nghiệm quay chụp liền mạch suốt chuyến đi. Dung lượng này cũng sẵn sàng cho việc chỉnh sửa, hậu kỳ và tương tác cùng người xem liên tục trên mạng xã hội.

Mỗi chuyến du lịch ngày nay không đơn thuần là cơ hội khám phá mà còn là cách người trẻ xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội. Với người trẻ, sự đồng hành của Galaxy S26 FE là trợ thủ tất yếu cho mọi bứt phá trên hành trình chinh phục ước mơ trở thành blogger du lịch trong tương lai.

Người dùng quan tâm Galaxy S26 FE có thể tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn từ ngày 28.08 đến 30.09.2026, với trả góp chỉ từ 999.000 đồng/tháng, bảo hành chính hãng miễn phí 24 tháng, hỗ trợ thu cũ đổi mới lên đến 3 triệu đồng và tặng gói 6 tháng Google AI Pro trị giá 3 triệu đồng. Chi tiết thông tin tại đây .