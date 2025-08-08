Hình ảnh rò rỉ mới nhất đã hé lộ trọn vẹn thiết kế của Galaxy Buds 3 FE , mẫu tai nghe không dây giá "mềm" chuẩn bị ra mắt của Samsung. So với dòng Galaxy Buds 3 tiêu chuẩn, phiên bản Fan Edition này vẫn giữ phong cách hiện đại nhưng có vài tinh chỉnh nhẹ để tối ưu chi phí.

Hình ảnh render thiết kế dự kiến của Samsung Galaxy Buds 3 FE

Điểm nổi bật nhất trong loạt ảnh là màu Đen Nhám, bề mặt hộp sạc và housing tai nghe được phủ lớp hoàn thiện mờ giúp hạn chế bám dấu vân tay, đối với nhiều người thì còn mang lại vẻ sang trọng hơn so với lớp bóng.

Về thiết kế tổng thể, Galaxy Buds 3 FE vẫn sở hữu kiểu dáng thanh mảnh với phần thân tai nghe kéo dài tương tự Buds 3, hộp sạc giữ dạng hình vuông bo tròn góc với bản lề chắc chắn và nắp mở trong suốt cho phép nhìn thấy tai nghe bên trong.

Theo nguồn tin, phiên bản FE sẽ cắt giảm một số tính năng cao cấp như chống ồn chủ động ANC đa chế độ hoặc cảm biến đo tiếng gió, tuy nhiên vẫn hỗ trợ chuẩn âm thanh chất lượng cao, điều khiển cảm ứng và khả năng kháng nước chuẩn IP.

Galaxy Buds 3 FE dự kiến ra mắt cùng thời điểm với các sản phẩm mới của Samsung vào cuối mùa hè năm nay, mức giá được cho là dễ tiếp cận hơn đáng kể so với Buds 3 và hướng đến nhóm người dùng phổ thông nhưng vẫn muốn trải nghiệm chất lượng âm thanh cùng thiết kế đặc trưng của Samsung.