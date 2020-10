Gái xinh mạnh dạn chấm điểm loạt bar/club Sài Gòn, gây tranh cãi khi đặt Boheme dưới Khu 13 mấy chục nghìn lần

Người ta thường nói "you only live once", nghĩa là bạn chỉ có một lần để sống nên vừa làm vừa học chăm chỉ nhưng cũng không được quên... chơi đâu à nha.

Mới đây, một gái xinh đã đầu tư làm clip review các quán bar - club ăn chơi đình đám ở Sài Gòn. Những cái tên nổi bật như Khu 13, Boheme... được đặt lên bàn cân so sánh khiến cư dân mạng được một phen tranh luận tưng bừng trên TikTok.

Cách review của TikToker này khá đơn giản, nhiều người xem qua nhận xét dễ hiểu, không cầu kì, rườm rà

Nhạc trong video được chuyển đúng theo mood của từng quán bar và club

Những đoạn review ngắn gọn thế này phù hợp với những ai "sống vội" lười đọc những thông tin dài dòng

Hai địa điểm gây tranh cãi

Được biết, TikToker trong clip tên Anh Thư. Cô bạn sinh năm 1995, hiện đang làm producer hậu kì. Liên lạc với Anh Thư, cô bạn tỏ ra bất ngờ không nghĩ là clip của mình nhiều người quan tâm đến thế. Ngoài ra, Anh Thư cũng tiết lộ thêm là toàn bộ những địa điểm cô bạn review được "tích góp" trong 3 - 4 năm trời "ăn chơi". So với những bạn đồng trang lứa thì Anh Thư vẫn còn khá ngoan vì một năm đi nhiều lắm 5 lần là cùng.



Ban ngày làm việc hết mình...

Ban đêm lên đồ chơi tới bến!

Một vài bình luận của cư dân mạng:

- Dân chơi là đây chứ đâu!

- Hình như bạn này thích nghe EDM, nên mấy bar không dùng nhạc EDM bạn đánh điểm thấp thì phải.

- Ghép nhạc lung tung xong bảo Vinahouse, vậy mà cũng đòi review?

- Nhiêu đây thôi hả bạn ơi, ít quá!

- Khu 13 loa dởm, nhạc thì dập ít khi chill. Chỉ thấy bạn đúng ở Boheme. Bạn sót Kasho, Commas, Atmos, Envy, Xing Xing... những chỗ này đều ok. Bạn còn sót nhiều điểm lắm nha.

- Nên ghi rõ đây là quan điểm cá nhân chứ bạn ơi?

- Không nên chấm cái nào hơn cái nào vì tuỳ gu với độ tuổi, cảm nhận riêng của mỗi người thôi.

- Boheme mà thua Khu 13 á?

Trước những bình luận trái chiều, Anh Thư giải thích rằng video mở cho tất cả mọi người, nên ai cũng có thể đóng góp ý kiến về địa điểm. Bên cạnh đó, Sài Gòn cũng có rất nhiều quán bar - club và cô nàng không thể nào có đủ tiền để đi hết được các điểm mà mọi người bình luận.

"Đây là review cá nhân mà, mấy điểm kia tui chưa có điều kiện để đi thì tui không review hay nhắc tới chứ sao dám nói bậy được", Anh Thư chia sẻ. Anh Thư cũng khẳng định một lần nữa đây là những trải nghiệm thực tế của mình, còn lại mỗi người sẽ có cách "đu đưa" và gu quẩy khác nhau.

Một vài tips dành cho các bạn nữ, đặc biệt là những ai lần đầu đi bar được Anh Thư chia sẻ: - Nên đi với nhóm bạn, có con trai càng tốt. - Bar nào cũng sẽ có nhân viên nên nếu thấy bị làm phiền cứ nói và đề nghị được đổi bàn hay sao đó vì mình là khách hàng, mình có quyền như vậy. - ĐẶC BIỆT NẾU CÓ BÀN KHÁC MỜI CỤNG LY THÌ HÃY UỐNG LY CỦA MÌNH, TUYỆT ĐỐI KHÔNG NHẬN LY TỪ NGƯỜI KHÁC. - Uống vừa phải, biết lượng sức, không quá cố để tự bảo vệ bản thân mình. Vì khi say rồi thì mình sẽ không thể lường trước được bản thân mình "hoang dại" như nào đâu.

