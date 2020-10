Soi điểm chung giữa 2 gái xinh lọt vào mắt xanh của các thiếu gia nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Xinh đẹp, giỏi giang cỡ nào mới lọt vào mắt xanh của 2 chàng thiếu gia con nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn? Để trả lời câu hỏi này hãy cứ nhìn Linh Rin và Phạm Diệu Linh.

Nếu Linh Rin đã yêu đương mặn nồng Phillip Nguyễn được hơn 2 năm thì mới đây, " bản sao của Châu Bùi" cũng đang dính tin đồn hẹn hò với Hiếu Nguyễn cùng loạt hint được dân tình chỉ ra khá là rõ ràng. Xét những yếu tố như ngoại hình, phong cách thì thấy Diệu Linh có kha khá điểm chung với Linh Rin đấy!

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là cả hai cô nàng này đều tên Linh. Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993. Phạm Diệu Linh sinh năm 1998, được biết đến với nickname Ét te.

Linh chị và Linh em đều sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp miễn bàn. Cả hai cũng toát lên thần thái dịu dàng, trang nhã nhưng không kém phần sang chảnh. Bạn gái tin đồn của Hiếu Nguyễn còn được ví như phép cộng hoàn hảo của Châu Bùi và Hạ Vi.

Khi trút hết lớp son phấn, 2 gái xinh vẫn rất cuốn hút nhờ làn da sáng mịn, đường nét rõ ràng, đặc biệt là sống mũi cao với góc nghiêng "thần sầu".

Linh Rin và Phạm Diệu Linh đều là những mẫu look book được nhiều brand ở Hà Nội chọn mặt gửi vàng. Họ còn cùng tham gia cuộc thi The Look 2017.

Sớm nổi tiếng nhưng cả hai không vì thế mà bỏ bê việc học. Sau khi tốt nghiệp ĐH Hà Nội, Linh Rin đã sang Anh du học trường Đại học Nghệ thuật London (University of the Arts London). Phạm Diệu Linh theo học cả hai ngôi trường là Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội với chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc và Thanh nhạc.

Linh Rin và Phạm Diệu Linh đều là những cô gái nói không với drama. Tên của họ chẳng bao giờ được nhắc đến bên cạnh những vụ ồn ào. Cả hai đều có những thú vui tao nhã như đọc sách, vẽ tranh, nấu ăn. Họ cũng rất chăm chỉ tập gym để giữ dáng và tăng cường sức khoẻ.

Phong cách đời thường của cả hai cũng nhận được nhiều lời khen vì rất nền nã, kín đáo những vẫn thừa sự gợi cảm, quyến rũ. Ngày xưa thì còn thấy Linh Rin ăn mặc phóng khoáng chứ gần đây lúc nào cũng kín cổng cao tường.

Cả hai đều chuộng mẫu bikini dài tay, kín đáo khi đi biển

