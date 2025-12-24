Gái đẹp cưới "ông chú" lớn hơn 20 tuổi, sinh con xong thì đi học tiếp: Cuộc sống hiện tại khó tin

Mới đây, câu chuyện của cặp đôi Vũ Trung Thành (52 tuổi, Hà Nội) và Phạm Thị Tuyết Ngân (32 tuổi, Hà Nội) khi tham gia chương trình Vợ Chồng Son bất ngờ viral trên MXH. Bởi nhiều người không khỏi mê mẩn với nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút của Tuyết Ngân. Một phần khác, chuyện tình lệch 20 tuổi của cả hai cũng khiến dân tình phải tò mò.

Theo đó cách đây 14 năm, cả hai quen biết nhau thông qua một người bạn chung mai mối. Vì cũng từng trải qua nhiều mối tình nên thời điểm đó, Trung Thành xác định yêu là cưới. Anh muốn tìm một cô gái xinh đẹp, trong sáng và chân thật. Chính vì vậy khi lần đầu gặp Tuyết Ngân, anh Thành cũng đã có phần mến mộ bởi vẻ ngoài xinh xắn, giỏi giang.

Cặp vợ chồng chênh lệch 20 tuổi khiến netizen chú ý (Ảnh chụp màn hình)

Tuyết Ngân gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp (Ảnh chụp màn hình)

Về phía đáng gái, Tuyết Ngân cũng được biết trước đối phương hơn mình nhiều tuổi, xong cô vẫn bất ngờ về sự trưởng thành, chững chạc của Trung Thành trong lần đầu gặp mặt. Cũng bởi vậy mà thay vì gọi bằng “anh”, Tuyết Ngân gọi Trung Thành là “chú”.

Cô nàng cũng cho biết khi đi học cũng có nhiều bạn bè trang lứa thích nhưng chưa từng yêu ai. Song khi quen biết anh Thành, cô cảm thấy có sự khác biệt tuổi tác rõ rệt khi thường xuyên được dẫn đi ăn nhà hàng, đưa đón bằng xe ô tô và tặng quà toàn bào ngư, vi cá,... "Tôi còn trẻ nên thích ăn đồ ăn vỉa hè, anh chững chạc nên dẫn tôi vào nhà hàng. Lần gặp đầu tiên, tôi có nhiều cái bỡ ngỡ”, Tuyết Ngân chia sẻ.

Ban đầu cả hai đều có chút lấn cấn vì chưa thực sự thích đối phương. Tuy nhiên, khi có nhiều cơ hội để tìm hiểu, trò chuyện, anh Thành cho biết cô gái này dù còn rất trẻ tuổi nhưng lại có sự thấu đáo, hiểu chuyện và cư xử khéo léo, không bao giờ đòi hỏi vật chất. Trong khi đó, Tuyết Ngân cũng cảm thấy “ông chú” này có phần từ tốn, đĩnh đạc, đúng mẫu người mà cô yêu thích. Do đó, sau một thời gian quen biết, cặp đôi chính thức hẹn hò.

Tuyết Ngân cho biết đây cũng là mối tình đầu của mình nên mọi thứ đều rất tự nhiên. Cô không hay giận dỗi cũng không ghen tuông bởi “nửa kia” chủ yếu tập trung vào công việc, sự nghiệp và có đối xử chân thành. Tuy nhiên trong quá trình yêu, một lần Tuyết Ngân bắt gặp bạn trai nhắn tin với người yêu cũ. Cô dứt khoát chia tay và bỏ vào TPHCM ở nhờ nhà anh trai 2 tháng.

Điều này khiến “ông chú” hơn 20 tuổi khá hốt hoảng, tìm mọi cách để liên lạc, làm hòa. Cảm nhận được sự chân thành của anh, Ngân quyết định tha thứ và yêu trở lại.

Cho đến năm 2012, cặp đôi làm đám cưới, về chung một nhà. Trước đó, Tuyết Ngân cho biết gia đình cũng cô cũng có phần phản đối vì thấy chênh lệch tuổi tác. Hơn nữa, bố mẹ cũng rất nghiêm khắc nên khi thông báo lấy chồng hơn 20 tuổi và đang mang thai khiến gia đình khá sốc. Song, nhận thấy tình yêu thật sự dành cho con gái mình của anh Thành nên bố mẹ Tuyết Ngân cũng đã mở lòng, đồng ý cho cả hai kết hôn.

Đến hiện tại, sau 13 năm chung sống, cặp đôi có 3 nhóc tỳ gồm 1 trai, 2 gái. Hôn nhân cũng có lúc sóng gió, tưởng chừng như đánh mất nhau thêm lần nữa. Tuyết Ngân chia sẻ trong chương trình rằng chồng quan niệm chỉ cần đem tiền về cho vợ là đã hoàn thành vai trò. Tuy nhiên, Ngân lại cho rằng, gia đình được vun đắp không chỉ bởi kinh tế mà còn bởi sự quan tâm lẫn nhau.

Do đó có nhiều lúc chồng mải chơi với bạn bè, cả hai thường cãi vã nên Tuyết Ngân quyết tâm tự chủ tài chính. Cô vừa chăm con đầu lòng vừa đi học Đại học lại, vừa đi làm để có kinh tế. Khi có công việc ổn định, có thể tự lo cho bản thân và con cái, Ngân quyết định làm một cuộc “cách mạng”. Cô yêu cầu chồng hoặc chọn gia đình, hoặc chọn bạn bè.

Cặp đôi có cuộc sống hôn nhân viên mãn

Trước sự cứng rắn của vợ, anh Thành nhìn nhận lại bản thân. Sau 1 năm thử thách chồng, Tuyết Ngân nhận thấy anh đã thay đổi hoàn toàn, hướng về gia đình và dành trọn sự quan tâm cho vợ con, vun vén tổ ấm nhỏ. “Anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Hiện tại, tôi chỉ mong anh kiểm soát cảm xúc tốt hơn để xử lý mọi chuyện hợp lý”, Ngân chia sẻ.

Còn với anh Thành, vợ là một người rất hoàn hảo, không có gì để phàn nàn hay kể xấu. Anh chỉ mong vợ giảm tải công việc và quan tâm đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. “Anh rất cảm ơn vợ đã đồng hành cùng anh trong cuộc sống. Cảm ơn em đã sinh cho anh những thiên thần đáng yêu. Cảm ơn em đã không chia tay anh trong lúc anh khó khăn, cho anh cảm giác mình là người chồng may mắn và hạnh phúc...”, anh Thành nhắn nhủ đến vợ.

Trên trang cá nhân của Tuyết Ngân, cô cũng thường chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc, khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình. Cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chênh lệch 20 tuổi nhưng lại có rất nhiều điểm chung, có sự nghiệp kinh doanh riêng và hỗ trợ nhau rất tốt từ công việc đến cuộc sống gia đình.

Nguồn: Vợ Chồng Son/ Ảnh: FBNV