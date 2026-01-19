Gái đẹp 2K3 nghi hẹn hò Đình Bắc: Dính tin đồn yêu Hà Kino, mặt mộc như này bảo sao trở thành Á hậu

Thời gian gần đây, cái tên Á hậu Cẩm Ly bất ngờ được cư dân mạng nhắc đến dày đặc khi vướng nghi vấn hẹn hò với cầu thủ trẻ Đình Bắc. Cụ thể, loạt từ khóa xoay quanh Đình Bắc và Cẩm Ly bất ngờ leo thẳng hot search. Kèm theo đó, netizen phát hiện Đình Bắc từng thả tim một bức ảnh của Cẩm Ly từ tháng 12/2025, tuy nhiên lượt thích này sau đó đã biến mất, khiến netizen càng thêm tò mò.

Ở chiều ngược lại, Cẩm Ly cũng để lại tim cho bài đăng của Đình Bắc vào cùng thời điểm, ngay sau khi U22 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games. Diễn biến này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, kéo theo làn sóng đẩy thuyền rầm rộ dành cho cặp đôi.

Trước phản ứng của cư dân mạng, Đình Bắc và Cẩm Ly không xác nhận cũng không phủ nhận, khiến câu chuyện càng thêm được chú ý.

Á hậu Cẩm Ly, tên đầy đủ Nguyễn Thị Cẩm Ly, sinh năm 2003. Cô được biết đến rộng rãi sau khi giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt thanh tú cùng thần thái nhẹ nhàng, Cẩm Ly nhanh chóng ghi điểm với công chúng ngay từ những vòng đầu. Nhiều khán giả ưu ái gọi cô là mỹ nhân có visual trong trẻo, đúng chuẩn gu Á đông.

Trong suốt hành trình dự thi, Cẩm Ly gây chú ý khi liên tục góp mặt ở nhiều hạng mục phụ, có thể kể đến Top 5 Người đẹp Thời trang, Top 10 Gương mặt khả ái, Top 6 Người đẹp Nữ công gia chánh cùng danh hiệu Người đẹp khu vực Tây Nguyên. Chuỗi thành tích này phần nào cho thấy sự thể hiện khá toàn diện của cô, từ ngoại hình, phong thái trình diễn cho đến khả năng ứng xử trước công chúng.

Cẩm Ly sinh năm 2003 ở Đắk Lắk, được nhiều người biết đến khi đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Ảnh: FBNV

Cẩm Ly sở hữu chiều cao nổi bật và gương mặt thanh tú. Ảnh: FBNV

Nàng hậu gen Z nhận nhiều lời khen vì nhan sắc ngọt ngào. Ảnh: FBNV

Bên cạnh các hoạt động liên quan đến sắc đẹp, Cẩm Ly hiện theo học tại Học viện Hàng không Việt Nam và song song làm người mẫu ảnh tự do. Nàng Á hậu duy trì lối sống năng động với các bộ môn như gym, bơi lội, đạp xe hay pickleball nhằm giữ gìn vóc dáng và thể lực. Hình ảnh Cẩm Ly theo đuổi được xây dựng theo hướng chỉn chu, hiện đại và bền bỉ trên con đường phát triển lâu dài.

Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu nhan sắc, đời thường của Cẩm Ly cũng nhận về nhiều lời khen. Cô theo đuổi phong cách ngọt ngào, ăn diện kín đáo. Khi lộ diện với gương mặt ít son phấn, Cẩm Ly được khen có ngũ quan tự nhiên, làn da trắng cùng đường nét hài hòa. Trên mạng xã hội, mỗi lần Cẩm Ly đăng ảnh đời thường, cư dân mạng lại xuýt xoa vì nhan sắc nhẹ nhàng nhưng rất cuốn.

Mỹ nhân 2k3 chuộng phong cách thời trang trẻ trung, kín đáo và ngọt ngào. Ảnh: FBNV

Về chuyện tình cảm của Cẩm Ly, trước nghi vấn hẹn hò với Đình Bắc, nàng Á hậu từng dính tin đồn tình cảm với Hà Kino. Nguồn cơn xuất phát từ lần cả hai lộ diện cùng nhau trên sân pickleball. Cẩm Ly và Hà Kino diện trang phục cùng màu, thi đấu chung đội. Theo những khoảnh khắc được chia sẻ, cả hai chăm sóc, chụp ảnh cho nhau. Đáng nói nhất, Hà Kino và Cẩm Ly còn công khai cùng nhau ra về. Với loạt hint này, cư dân mạng thêm nghi vấn người yêu mà Hà Kino đang giấu kín bưng có liên quan đến Cẩm Ly.

Giữa nghi vấn hẹn hò, Hà Kino gây chú ý khi có bài đăng trên trang cá nhân: "21/11 không chỉ là ngày kỷ niệm với em bé vợ mà còn là ngày chuyển qua nhà mới và ở lấy ngày dù còn 1 vài ngày tới mới hoàn thiện. Con phát nguyện tâm lành, mong vạn sự hanh thông. Xin chào khởi đầu mới với căn nhà đầu tiên sở hữu! Nhất định sẽ thật hạnh phúc với "thế giới" của riêng mình Kino nhé".

Dưới phần bình luận, Hà Kino còn công khai khen Á hậu Cẩm Ly với netizen. Cụ thể, một cư dân mạng viết: "Ai tên Cẩm Ly cũng xinh Hà nhờ", cô đã trả lời: "Hà không biết nhiều người tên vậy. Hà biết mỗi em gái chung nhóm pick của Hà tên Cẩm Ly thôi. Em xinh, ngọt ngào, ngoan". Động thái này của Hà Kino càng khiến netizen nghi ngờ về mối quan hệ thật sự của cặp đôi. Song, đến nay người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác thực.