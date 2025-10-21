Ga tàu cổ bậc nhất Việt Nam chính thức được công nhận là điểm du lịch: Xây dựng trên khu đất đặc biệt

Trong hành trình khám phá những điểm đến nổi bật của Việt Nam, không phải lúc nào du khách cũng tìm thấy những vẻ đẹp tiềm ẩn giữa nhịp sống hối hả. Những địa danh quen thuộc như Vịnh Hạ Long, Hội An hay Phong Nha – Kẻ Bàng luôn khiến khách du lịch xếp hàng dài để ghé thăm.

Tuy nhiên, giữa những hành trình đầy ắp những cảnh đẹp ấy, có những nơi mang trong mình một vẻ đẹp ít ai ngờ tới, ẩn giấu những câu chuyện lịch sử và văn hóa sâu lắng, đáng để khám phá. Mới đây, một trong những ga tàu cổ bậc nhất Việt Nam, được xây dựng từ hơn 100 năm trước, đã chính thức được công nhận là điểm du lịch. Đó là ga Huế.

Ga Huế - không chỉ là điểm giao thoa của những chuyến tàu Bắc Nam, mà còn là một chứng nhân sống động của những thăng trầm trong lịch sử đất nước, nơi du khách sẽ được chiêm ngưỡng sự giao thoa giữa kiến trúc Pháp cổ kính và không gian di sản đầy màu sắc của xứ Huế.

Ảnh MiA

Công trình lịch sử với kiến trúc đặc sắc

Với lịch sử lâu dài hơn 100 năm, ga Huế không chỉ là một công trình giao thông quan trọng mà còn là một phần của di sản văn hóa Việt Nam. Được xây dựng từ năm 1906 dưới thời Pháp, nhà ga này đã chứng kiến không ít biến động và sự thay đổi trong lịch sử đất nước. Trước khi trở thành một điểm du lịch nổi bật, khu đất ga Huế được xây dựng từng là trường bắn của quân đội Pháp.

Với những giá trị lịch sử và văn hóa to lớn, ga Huế đã được công nhận là một điểm du lịch chính thức của thành phố vào tháng 10 năm 2025, theo quyết định của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế. Quyết định này không chỉ giúp bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của nhà ga, mà còn là bước đi quan trọng trong việc phát triển du lịch tại Huế, một thành phố đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Một số hình ảnh cũ về ga Huế (Ảnh Việt Nam hình ảnh xưa)

Điều kiện được công nhận là điểm du lịch của ga Huế gồm có việc đáp ứng các tiêu chí về tài nguyên du lịch, cơ sở hạ tầng phục vụ du khách và bảo đảm các yếu tố về an ninh, trật tự. Việc ga Huế trở thành điểm du lịch không chỉ giúp du khách hiểu rõ hơn về lịch sử và văn hóa Huế mà còn làm phong phú thêm hành trình khám phá của những người yêu thích di sản kiến trúc Pháp tại Việt Nam.

Khám phá những điểm đến lân cận ga Huế

Việc ga Huế được công nhận là điểm du lịch không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, mà còn là cơ hội để thành phố Huế phát triển du lịch bền vững.

Với những điểm tham quan nổi bật như Đại Nội, Chùa Thiên Mụ, Cầu Trường Tiền và các lăng tẩm, Huế luôn là một điểm đến hấp dẫn với những du khách yêu thích khám phá văn hóa, lịch sử và thiên nhiên. Bắt đầu hành trình từ ga Huế, du khách sẽ không chỉ được tham quan một trong những công trình kiến trúc lịch sử đặc sắc mà còn có cơ hội khám phá vẻ đẹp di sản của thành phố cổ kính này.

Ảnh Vietnam Plus

Chợ Đông Ba (Khoảng 1 km từ ga Huế)

Một trong những điểm đến đầu tiên mà du khách không thể bỏ qua là Chợ Đông Ba – khu chợ truyền thống lâu đời của Huế. Nơi đây không chỉ bày bán đủ loại đặc sản Huế như bánh bèo, bánh nậm, bún bò Huế, mà còn là một không gian văn hóa đậm đà bản sắc xứ Huế. Đến chợ, bạn có thể thưởng thức các món ăn đặc sản hoặc mua những món quà thủ công mỹ nghệ như áo dài, nón lá, hay các loại tranh sơn mài.

Đại Nội Huế (Khoảng 1,5 km từ ga Huế)

Sau khi tham quan chợ, du khách có thể dễ dàng đi bộ đến Đại Nội Huế, nơi lưu giữ dấu tích của một thời kỳ hoàng kim dưới triều đại Nguyễn. Đại Nội không chỉ là một quần thể di tích lịch sử mà còn là một không gian bao gồm Hoàng Thành và các cung điện, đền đài nổi tiếng. Đặc biệt, nơi đây được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, mang trong mình những câu chuyện lịch sử và văn hóa thú vị.

Từ ga Huế, đến chợ Đông Ba hay Đại Nội Huế đều rất gần (Ảnh ST)

Chùa Thiên Mụ (Khoảng 5 km từ ga Huế)

Rời Đại Nội, du khách có thể tiếp tục hành trình tới Chùa Thiên Mụ, một trong những ngôi chùa cổ kính và linh thiêng bậc nhất của Huế. Chùa Thiên Mụ không chỉ nổi bật với tháp Phước Duyên cao 7 tầng mà còn là một trong những điểm check-in yêu thích của du khách. Từ chùa, du khách có thể ngắm nhìn cảnh quan thơ mộng của sông Hương và cảm nhận không gian thanh tịnh của ngôi chùa này.

Cầu Trường Tiền (Khoảng 2 km từ ga Huế)

Một điểm đến tiếp theo không thể thiếu trong hành trình du lịch Huế là cầu Trường Tiền. Cầu được xây dựng từ thời Pháp thuộc và là một trong những cây cầu nổi tiếng nhất Việt Nam. Du khách có thể dạo chơi trên cầu và chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp của sông Hương, đặc biệt là vào buổi sáng sớm hoặc chiều tà.

Ảnh Viettravel

Lăng Minh Mạng và Lăng Khải Định (Khoảng 10-12 km từ ga Huế)

Dành cho những ai yêu thích khám phá các di tích lịch sử, Lăng Minh Mạng và Lăng Khải Định là những điểm đến không thể bỏ qua khi đến Huế. Lăng Minh Mạng nổi bật với kiến trúc cổ điển, yên tĩnh, hài hòa với thiên nhiên, trong khi Lăng Khải Định ấn tượng với sự pha trộn giữa phong cách kiến trúc phương Đông và phương Tây. Cả hai lăng đều mang đến cho du khách những trải nghiệm không thể nào quên về triều đại Nguyễn.



