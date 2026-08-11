Gã mặc áo nâu đánh trẻ tàn bạo, dân mạng kêu gọi giải cứu bé khỏi kẻ cầm thú

Gọi người đàn ông mặc đồ nâu sồng đánh bé trai tàn nhẫn là "súc sinh", cộng đồng mạng mong cơ quan chức năng sớm tìm ra, giải cứu những đứa trẻ và trừng trị kẻ ác.

Clip hơn 40 giây quay cảnh người đàn ông mặc quần áo nâu sồng cầm roi lớn dang thẳng cánh quật lên đứa trẻ đang tạo nên làn sóng phẫn nộ sục sôi trên mạng xã hội. Ở một không gian giống như nhà chùa, bé trai cũng mặc áo nâu co người lại cố né những cú vụt tàn nhẫn nhưng không thể tránh khỏi. Tiếng kêu khóc và những lời van vỉ xin tha “ Em đau lắm rồi... chảy máu rồi” không làm cho kẻ ấy chùn tay, dúi đầu em nhỏ xuống nền đất rồi tiếp tục đánh.

Chứng kiến cảnh ấy, mấy đứa trẻ xung quanh ngồi co rúm như cố thu nhỏ mình lại, sợ đòn roi kia cũng giáng xuống mình. Hình ảnh gây đau xót này khiến rất nhiều cư dân mạng phải thốt lên lời phẫn nộ, gọi gã đàn ông mặc áo nâu sồng là “súc sinh”, “quỷ dữ”, “cầm thú”...

Dân mạng mong sớm tìm ra thông tin của kẻ ác để giải cứu các cháu bé. (Ảnh chụp màn hình)

“Gã này mất hết nhân tính, tàn nhẫn đến mức không bằng loài thú dữ! Một đứa trẻ làm sai gì mà hắn quật xuống những cú roi chí mạng, túm tóc dúi đầu mặc cho cháu gào khóc chảy cả máu? Loại người ác độc, bạo hành trẻ em không có khả năng tự vệ thế này cần phải bị pháp luật trừng trị kịch khung” , Thu Trang giận dữ viết.

Khánh Vũ đau xót: “Cháu bé van xin thảm thiết ‘em đau lắm rồi’ mà hắn vẫn nhẫn tâm ra tay không chút xót thương. Áo nâu sồng khoác trên người mà tâm địa tăm tối, độc ác như quỷ. Đề nghị chính quyền và lực lượng chức năng bắt ngay gã tàn bạo này, xử nghiêm chứ không thể để loại bạo lực này ngoài xã hội”.

Rất nhiều ý kiến bức xúc mong các cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh địa điểm trên để cứu những đứa trẻ, xác định kẻ bạo hành trẻ em và xử lý thật nặng: “Một người lớn khỏe mạnh lại đi trút sự hung hãn lên đứa trẻ không có khả năng tự vệ, mặc cho em gào khóc van xin đến mức chảy máu. Mong công an và chính quyền địa phương lập tức vào cuộc xác minh danh tính, xử lý kẻ tàn bạo này”.

“Tiếng gào khóc thảm thiết của đứa trẻ và ánh mắt co ro sợ hãi của các em xung quanh như một vết dao cứa sâu vào lòng người xem. Không thể chấp nhận hành vi bạo lực tàn nhẫn này còn tồn tại trong xã hội. Cần giải cứu ngay đừng để bọn trẻ sống trong sợ hãi”; “Bất kỳ ai nghe thấy em bé vừa khóc vừa van xin ‘chảy máu rồi’ cũng phải phẫn nộ. Hành vi còn ác hơn cầm thú, nếu không giải cứu kịp sợ các em sẽ nguy hiểm tính mạng “...

Bộ quần áo nâu sồng được coi là nét đặc trưng của những người tu tập theo lối sống từ bi càng khiến cư dân mạng giận dữ và khẩn thiết mong cơ quan sớm có kết quả điều tra.

“ Trời ơi lướt qua cái clip mà rơi nước mắt vì quá uất hận! Nhìn kiểu áo quần đó, tôi cũng đoán là chiếc áo nâu sồng, cái màu áo người ta mặc để cầu bình an, sống hướng thiện, vậy mà sao gã này lại có thể dã man đến mức đó? Không biết đây là khóa hè tự phát, tự viện hay chỗ nào, nhưng nếu đã khoác lên người chiếc áo nâu sồng thì lại càng phải làm rõ danh tính kẻ này. Công an cần lập tức phong tỏa địa điểm, điều tra tường tận xem gã này là ai, càng để lâu các bé ở đó càng nguy hiểm”, Thiên Hương viết.

Tố Uyên kiến nghị : “Thật sự không thể nuốt nổi cơn giận sau khi xem xong clip này. Người ta khoác chiếc áo nâu sòng là để tu tâm tích đức, còn gã này mặc vào lại hành xử tàn nhẫn, hành hạ trẻ nhỏ. Mong các anh công an và Hội Bảo vệ Quyền trẻ em khẩn trương xác minh, lột trần bộ mặt kẻ ác này để xử lý nghiêm minh trước pháp luật, đồng thời đưa các em nhỏ đến nơi an toàn ngay trong ngày”.

“Không thể để một kẻ đê hèn, hành hạ trẻ em nhởn nhơ ngoài xã hội được. Mọi người hãy xem đây có phải nơi nào gần nhà mình, giúp cơ quan chức năng sớm xác minh địa điểm và tóm gọn tên ác thú này ra trước ánh sáng pháp luật”, Bảo Ngọc bức xúc.

Quỳnh Anh kêu gọi: “Ai ở gần khu vực có khuôn viên giống trong clip thì nhanh chóng cung cấp thông tin tới cơ quan chức năng. Mỗi đứa trẻ bị bạo hành là trách nhiệm chung của cộng, không thể thờ ơ nhìn cảnh tượng ác độc này diễn ra hàng ngày. Kẻ ác cần bị nghiêm trị càng sớm, càng tốt để trả lại bình yên cho các em nhỏ”.

Nhiều người cho rằng sự việc ghi trong clip xảy ra ở chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Ngày 11/8, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc cho biết địa phương đang xác minh thông tin: “Chúng tôi đã nhận được thông tin và yêu cầu công an, các phòng ban của phường xác minh, báo cáo lên tỉnh… Quan điểm là xử lý nghiêm”. Theo vị này, nếu vụ việc này xác minh đúng như phản ảnh thì đây là sự việc rất nghiêm trọng.