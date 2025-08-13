HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Gà lôi trắng được chuyển danh mục từ nhóm IB sang nhóm IIB khi nào?

HÙNG SƠN |

Gà lôi trắng đã được chuyển danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm từ IB sang IIB.

Theo đó, trước ngày 1/7/2025, cá thể Gà lôi trắng là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB. Gà lôi trắng có nằm trong sách đỏ. Tuy nhiên, từ sau ngày 1/7/2025, cá thể Gà lôi trắng không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (Gà lôi trắng thuộc Nhóm IIB).

Gà lôi trắng chuyển danh mục từ Nhóm IB sang Nhóm IIB khi nào? - Ảnh 1.

Gà lôi trắng.

Hành vi nuôi Gà lôi trắng (động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB) trước ngày 1/7/2025 sẽ bị xử lý hình sự với mức phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Ngoài ra, tùy vào trường hợp cụ thể tại Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015, mức phạt tù đối với tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể lên tới 15 năm tù.

Tuy nhiên, ngày 24/6/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư 27/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 quy định “Gà lôi trắng” không còn thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm theo Nhóm IB mà thuộc Nhóm IIB (giảm độ nguy cấp xuống thấp hơn).

Điều đó có nghĩa, kể từ ngày 1/7/2025, bất kỳ người nào nuôi, nhốt, vận chuyển Gà lôi trắng không phạm vào tội quy đinh tại Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015.

Hiện trường vụ sạt taluy khiến 2 du khách đang uống cà phê tử vong ở Đà Lạt

Tags

động vật

gà lôi trắng

Bộ luật Hình sự

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại