Trong bối cảnh phát triển bền vững ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng đối với các doanh nghiệp toàn cầu, Masan Consumer – công ty thành viên của Tập đoàn Masan – đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi được S&P Global, tổ chức xếp hạng uy tín hàng đầu thế giới, công bố đạt 48 điểm ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) trong đánh giá Corporate Sustainability Assessment (CSA) năm 2025.

Đây không chỉ là mức điểm cao nhất trong số các doanh nghiệp Việt Nam được công bố trên S&P Global, mà còn vượt trội hơn 85% các công ty cùng ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) trên toàn cầu.

Ảnh: Masan Consume

Thành tựu này khẳng định vị thế tiên phong của Masan Consumer trong việc hội nhập các chuẩn mực quốc tế, đồng thời minh chứng cho triết lý "Doing Well by Doing Good" của Masan Consumer – tạo tăng trưởng bền vững qua giá trị tích cực cho cộng đồng.

Là một trong những công ty tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, Masan Consumer (Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan) được nhiều khách hàng Việt tin dùng. Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu của Masan Consumer đạt hơn 13.700 tỷ đồng.

Các sản phẩm của Masan Consumer phải kể đến các mặt hàng gia vị (nước mắm Chin-su, tương ớt "quốc dân" Chin-su...), đồ ăn liền (mì tôm Omachi, Kokomi)...

CSA của S&P Global là một trong những hệ thống đánh giá phát triển bền vững uy tín nhất thế giới, với hơn 12.000 doanh nghiệp được khảo sát hàng năm. Hệ thống này dựa trên bộ tiêu chí chuyên sâu theo từng ngành, bao gồm các yếu tố kinh tế, môi trường và xã hội, nhằm giúp doanh nghiệp gắn kết chiến lược kinh doanh với trách nhiệm bền vững. Kết quả CSA không chỉ phản ánh vị thế của công ty mà còn là cơ sở dữ liệu quan trọng cho các nhà đầu tư và quỹ tài chính toàn cầu.

Phân tích chi tiết điểm số ESG của Masan Consumer cho thấy sự cân bằng và xuất sắc ở cả ba trụ cột. Ở trụ cột Quản trị & Kinh tế (Governance & Economic Dimension), công ty đạt 51 điểm, cao hơn 88% doanh nghiệp FMCG toàn cầu. Hai trụ cột còn lại là Môi trường (Environment) và Xã hội (Social) đều đạt 47 điểm, lần lượt vượt 80% và 85% các đối thủ cùng ngành.

Hành trình "tăng trưởng xanh" của Masan Consumer

Nói riêng về trụ cột Môi trường, năm 2024 đánh dấu bước tiến lớn của Masan Consumer trong hành trình "tăng trưởng xanh".

Công ty đã chuyển đổi 65% năng lượng tiêu thụ sang nguồn tái tạo, bao gồm việc triển khai các dự án điện mặt trời tại nhà máy và thay thế 100% xe nâng chạy dầu bằng xe điện. Kết quả là lượng phát thải khí nhà kính (GHG) phạm vi 1 & 2 giảm 18% so với năm cơ sở 2023, với hơn 80% chất thải được xử lý hoặc tái chế.

Theo Báo cáo bền vững 2024 của Masan Consumer, tỷ lệ năng lượng tái tạo đã đạt 64,84%, và tổng lượng GHG giảm 18,33%, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon dài hạn.

Công ty còn tiên phong trong kinh tế tuần hoàn bằng cách giảm trọng lượng phôi nhựa cho chai sản phẩm, sử dụng nhựa PET tái chế (rPET), và loại bỏ hoàn toàn màng polyethylene (PE) trong bao bì sản phẩm mặn, giúp giảm 21.853 kg nhựa thải ra mỗi năm, tiết kiệm 659 triệu đồng và cắt giảm 129,15 tấn CO₂.

Các nhà máy của Masan Consumer đều đạt chứng nhận quốc tế như ISO 14001 cho quản lý môi trường và ISO 50001 cho Quản lý năng lượng.

Thành tựu ESG của Masan Consumer không chỉ nâng tầm thương hiệu Việt mà còn góp phần củng cố niềm tin từ nhà đầu tư, thu hút vốn dài hạn.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới Net Zero 2050, Masan Consumer cùng ngành FMCG Việt nỗ lực phát triển mô hình bền vững toàn diện, khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Hành trình này là minh chứng rằng, doanh nghiệp Việt có thể đạt chuẩn mực quốc tế, đồng thời tạo giá trị lâu dài cho xã hội.