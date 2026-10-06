Gã khổng lồ dầu mỏ bất ngờ báo tin dữ cho cả thế giới

Amin Nasser, CEO Saudi Aramco cảnh báo kho dầu dự trữ toàn cầu - lớp đệm giúp thế giới chống lại các cú sốc nguồn cung - đang xuống mức “thấp đáng sợ”.

Phát biểu tại Diễn đàn Energy Intelligence ở London ngày 5/10, lãnh đạo tập đoàn xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới cho rằng áp lực đối với cả dầu thô lẫn nhiên liệu tinh chế sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Nhận định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhóm G7 và các đối tác công bố kế hoạch xả tới 100 triệu thùng dầu và dầu diesel từ kho dự trữ khẩn cấp nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Theo ông Nasser, việc xả kho có thể giúp các nền kinh tế “mua thêm thời gian”, nhưng không giải quyết được mất cân đối giữa cung và cầu. Nguyên nhân là nguồn dự trữ đã bị rút mạnh trong nhiều tháng xung đột, trong khi nhu cầu tiêu thụ dầu vẫn tiếp tục tăng.

Khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát, thế giới còn khoảng 10 tỷ thùng dầu trong kho dự trữ. Con số này hiện giảm xuống dưới 6 tỷ thùng, trong đó chỉ khoảng 10% thực sự có thể sử dụng ngay do các rào cản kỹ thuật, hậu cần và vận hành.

Saudi Aramco cho rằng nếu các nước muốn tái lấp đầy kho dự trữ trong vài năm tới, nhu cầu dầu toàn cầu có thể tăng thêm ít nhất 2 triệu thùng mỗi ngày.

Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm của thị trường năng lượng. Tuyến hàng hải này đã bị cản trở một phần kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran cuối tháng 2, kéo theo cuộc chiến khu vực và làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy dầu thô.

Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Kuwait đã phải sử dụng thêm tàu của riêng mình để đưa dầu qua Hormuz. Nhờ vậy, dòng dầu từ vùng Vịnh gần đây tăng lên gần mức trước chiến sự. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa thực sự yên tâm, bởi rủi ro an ninh tại Vịnh Ba Tư và Biển Đỏ vẫn ở mức cao.

Giá dầu Brent dao động quanh 100 USD/thùng trong tháng qua, dù lượng tàu dầu đi qua Hormuz đã tăng. Các tàu này vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công, trong khi hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia nhiều lần trở thành mục tiêu trong tháng gần đây.

Theo ông Nasser, chừng nào Hormuz chưa mở lại hoàn toàn và niềm tin chưa phục hồi, áp lực trên toàn chuỗi dầu mỏ sẽ tiếp tục gia tăng.

Đáng chú ý, giá nhiên liệu tinh chế như diesel còn tăng mạnh hơn dầu thô, phản ánh tình trạng thiếu hụt không chỉ nằm ở khâu khai thác mà còn ở lọc hóa dầu.

Dù môi trường an ninh phức tạp, CEO Aramco khẳng định toàn bộ năng lực khai thác thượng nguồn của tập đoàn vẫn nguyên vẹn. Điều này cho phép công ty tiếp tục thực hiện các hợp đồng cung cấp dầu cho khách hàng tại châu Âu và châu Á.

Trong tháng qua, Aramco đã tăng xuất khẩu từ cảng Ras Tanura, đầu mối dầu thô chính của Saudi Arabia tại Vịnh Ba Tư. Công ty cũng nhanh chóng ứng phó sau khi tuyến đường ống Đông - Tây tạm ngừng vì một vụ tấn công, sau đó khôi phục dòng chảy lên khoảng 80% công suất.

Để giảm phụ thuộc vào một tuyến xuất khẩu duy nhất, Saudi Aramco đang tìm kiếm thêm các hành lang vận chuyển dầu thay thế, dù ông Nasser không nêu chi tiết. Tập đoàn cũng nghiên cứu kế hoạch tăng gấp đôi hoặc gấp 3 sức chứa kho dự trữ, nhằm nâng khả năng ứng phó trước các cú sốc tương lai.

Theo Financial Times