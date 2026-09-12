Gã khổng lồ bán dẫn 'mạnh tay' chi 1,35 tỷ USD mua một hãng chip AI, toàn bộ giao dịch hoàn toàn bằng tiền mặt

Trí tuệ nhân tạo đang bước vào một giai đoạn mới, khi các mô hình không chỉ mã hóa ngôn ngữ và hình ảnh mà còn tiến tới hiểu bối cảnh và tương tác với thế giới vật lý.

Hiểu đơn giản, thay vì hoạt động ở các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo giờ đây đã được ứng dụng để hoạt động trực tiếp trên robot, thiết bị công nghiệp, camera, thiết bị y tế và đồ điện tử đeo trên người. Cách tiếp cận này giúp thiết bị phản hồi nhanh hơn, giảm lượng dữ liệu phải truyền qua Internet và tiết kiệm năng lượng.

Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi những bộ xử lý đủ mạnh để chạy AI nhưng vẫn nhỏ gọn, tiêu thụ ít điện và có độ tin cậy cao.

Trong lĩnh vực y tế và thiết bị đeo, chip có thể hỗ trợ phân tích nhịp tim, chuyển động hoặc những dấu hiệu bất thường ngay trên thiết bị. Cách xử lý này giúp tiết kiệm pin và hạn chế việc truyền dữ liệu sức khỏe nhạy cảm ra bên ngoài.

Đối với camera và hệ thống an ninh, AI trên thiết bị có thể phân biệt người, phương tiện hoặc những chuyển động cần chú ý trước khi gửi cảnh báo. Nhờ đó, hệ thống không phải liên tục truyền toàn bộ hình ảnh lên đám mây. Các ứng dụng khác có thể bao gồm thiết bị nhà thông minh, hệ thống giám sát năng lượng, máy móc công nghiệp, thiết bị quốc phòng và hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Trong bối cảnh đó, Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) và Alif Semiconductor hôm nay thông báo đã ký kết thỏa thuận chính thức, theo đó ADI sẽ mua lại Alif với giá trị giao dịch 1,35 tỷ USD, hoàn toàn bằng tiền mặt. ADI có thể chi trả thêm khoản thanh toán có điều kiện lên tới 200 triệu USD nếu các điều kiện được thỏa thuận được đáp ứng, đưa tổng giá trị tiềm năng của thương vụ lên 1,55 tỷ USD. Giao dịch dự kiến hoàn tất trước cuối năm dương lịch 2026.

Analog Devices là công ty bán dẫn hàng đầu thế giới, kết hợp vật lý và kỹ thuật số để tạo ra những đột phá tại Biên Thông minh (Intelligent Edge). ADI kết hợp các công nghệ tương tự, kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm cho các giải pháp giúp chống biến đổi khí hậu, kết nối con người và thế giới, cũng như thúc đẩy những tiến bộ trong tự động hóa và robotics, phương tiện giao thông, chăm sóc sức khoẻ, năng lượng và trung tâm dữ liệu. Với doanh thu hơn 11 tỷ USD trong năm tài chính 2025

Theo Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch ADI, ông Vincent Roche, thương vụ sẽ kết hợp thế mạnh của ADI về cảm biến, xử lý tín hiệu, quản lý nguồn điện và kết nối với các bộ xử lý có khả năng chạy AI trực tiếp trên thiết bị của Alif.

“AI đang dịch chuyển ra khỏi trung tâm dữ liệu và bước vào thế giới vật lý, nơi độ trễ, mức tiêu thụ điện năng và độ tin cậy không thể bị đánh đổi. Đây chính là lĩnh vực ADI đã làm chủ trong nhiều thập kỷ, tại điểm giao thoa giữa điện và vật lý, nơi các tín hiệu trong thế giới thực được chuyển hóa thành trí tuệ có thể đưa vào hành động", Vincent Roche, Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch ADI cho hay.

"Bằng cách kết hợp năng lực xử lý số của Alif với thế mạnh hàng đầu của chúng tôi về cảm biến đa phương thức, xử lý tín hiệu, nguồn điện, kết nối và phần mềm, chúng tôi có thể giúp khách hàng tạo ra những lớp hệ thống thông minh và bảo mật hoàn toàn mới, có khả năng cảm nhận, suy luận và hành động tại chỗ theo thời gian thực. Đây là biên giới tiếp theo của AI: AI được tích hợp vào thế giới vật lý và có tính tất định. Đây chính là trí tuệ vật lý trong thực tiễn", Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch ADI khẳng định.

Công nghệ của Alif có gì đặc biệt?



Alif Semiconductor, có trụ sở tại Pleasanton, California, là nhà cung cấp thế hệ vi điều khiển và bộ xử lý tích hợp EdgeAI thế hệ mới, có tính bảo mật, khả năng kết nối và hiệu quả năng lượng cao. Các vi điều khiển và bộ xử lý được thiết kế để chạy những tác vụ AI ngay bên trong thiết bị. Vi điều khiển có thể được hình dung như một máy tính thu nhỏ, đảm nhiệm việc đọc dữ liệu từ cảm biến và điều khiển hoạt động của sản phẩm.

Chip của Alif sử dụng kiến trúc gồm nhiều loại bộ xử lý chuyên biệt. Trong đó, bộ xử lý trung tâm đảm nhiệm các công việc thông thường, còn đơn vị xử lý thần kinh, hay NPU, thực hiện những phép tính dành riêng cho AI. Việc giao từng nhiệm vụ cho phần cứng phù hợp giúp hệ thống phản hồi nhanh hơn và sử dụng ít điện hơn.

Các bộ xử lý này còn có thể kết hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến, chẳng hạn camera, micro, cảm biến chuyển động và cảm biến nhiệt độ. Sau đó, AI phân tích dữ liệu ngay trên thiết bị để đưa ra quyết định mà không nhất thiết phải gửi toàn bộ thông tin lên máy chủ từ xa.

"Alif được thành lập với mục tiêu định nghĩa lại vai trò của vi điều khiển trong kỷ nguyên AI. Ngay từ đầu, chúng tôi đã phát triển một kiến trúc không đồng nhất, tích hợp năng lực xử lý thần kinh chuyên dụng, tiêu thụ điện năng thấp cùng khả năng kết nối, bảo mật và quản lý nguồn điện thông minh, qua đó cung cấp tài nguyên tính toán chính xác tại nơi cần thiết. Kết hợp với chuyên môn sâu của ADI về thế giới vật lý và năng lực toàn diện về hệ thống analog, chúng tôi có thể mở rộng phạm vi tiếp cận và cung cấp các giải pháp thúc đẩy tương lai của trí tuệ vật lý”, ông Reza Kazerounian, Đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Alif, chia sẻ.

